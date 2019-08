Il gala del pugilato a Castellaneta Marina Quero-Chiloiro presenta la sesta edizione di “Boxe sotto le stelle”

Written by Comunicato Stampa

Si confronteranno con gli atleti provenienti dal centro e sud Italia i seguenti pugili della Quero-Chiloiro divisi per categoria: élite 81 kg Andrea Ottomano, élite 75 kg Giovanni Rossetti, youth 64 kg Marcello Fico, youth 60 kg Luca Nestore, junior 70 kg Cosimo Sardelli, junior 60 kg Federico Spataro, élite 1^serie 51 kg Vitalba Tanzarella, élite 2^serie 57 kg Marialaura Spartera ed élite 2^serie 48 kg Silvia Bonucci. Sarà presente alla sesta edizione di “Boxe sotto le stelle” il fondatore della società Campione d’Italia 2018, il maestro benemerito Vincenzo Quero, con i figli Cataldo e Cosimo Quero, accompagnati dalla squadra tecnica composta da Cosimo Inerte, Salvatore e Antonio Versace.

Ad aprire le danze sul ring nel vivace piazzale Kennedy di Castellaneta Marina sabato 3 agosto alle ore 21.00 saranno due esibizioni del settore giovanile della Quero-Chiloiro, con le categorie cangurini e canguri che si cimenteranno in una prova tecnico-tattica seguendo i modelli di gara federali. Lasceranno poi spazio agli incontri di boxe olimpica maschile e femminile per i quali arriveranno società provenienti da Abruzzo, Campania, Calabria e Puglia, tra le quali la Sauli Boxe L’Aquila, la Medaglia d’oro Marcianise, la Pugilistica Eagles Catanzaro, la School boxing Bari e Amici del Pugilato Lecce.

È la sesta edizione, dopo i grandi successi delle prime due del 2010 e 2014 e le tre consecutive dal 2016 al 2019 di “Boxe sotto le stelle”, organizzata dalla Quero-Chiloiro con il patrocinio della Provincia di Taranto e del Comune di Castellaneta nella figura del sindaco e presidente della provincia Giovanni Gugliotti. Fiore all’occhiello tra le manifestazioni della Quero-Chiloiro, la “boxe sotto le stelle” è stata ideata dall’assessore a Castellaneta Marina dott. Giuseppe Angelillo, una figura importante per il comune castellanetano, sensibile alla crescita del turismo attraverso lo sport; spicca, inoltre, il nome dell’ex pugile professionista di Castellaneta, Stefano Del Tufo, legato alla Quero-Chiloiro e ai valori della noble art.

