Campomarino (Taranto) – Sabato 2a serata Premio Salerno, Film Bangla Phaim Buliyan, incontro regista e attore

Prosegue stasera, sabato 31 alle 21 nel Piazzale Italia di Campomarino di Maruggio (Taranto), dell’ottava edizione del “ Qcine ”, la festa del “cinema da mangiare” con cinema in piazza, incontri con ospiti e degustazioni pubbliche.

La seconda serata della manifestazione, si apre con l'omaggio a Pietro Salerno, appassionato uomo di Cinema che con le sue sale cinematografiche ha regalato emozioni a migliaia di spettatori della provincia di Brindisi e Taranto. Da questa edizione, infatti, viene istituito un premio che avrà il suo nome e sarà conferito ogni anno dalla famiglia Salerno all’ospite del “Qcine”. Alla presenza del sindaco di Maruggio Alfredo Longo, quest’anno il premio sarà conferito a Phaim Bhuliyan, regista e attore di “Bangla”, film che sarà proiettato subito dopo la premiazione.

Seguirà l’incontro con il regista e subito dopo la consueta degustazione in piazza del “piatto del film”, una ricetta tradizionale del Bangladesh: “Chotpoti Fuska”, nella cui preparazione si cimenteranno i volontari del circolo Anspi “Emmaus” di Maruggio.

“Bangla”, vincitore del Nastro d’Argento 2019 come Miglior commedia dell’anno, è incentrato sulla figura di Phaim: 50% Bangla, 50% Italia, 100% Torpigna. Attraverso peripezie sentimentali, lavorative e religiose, Phaim ci accompagnerà, senza mai abbandonare il sorriso, nel difficile percorso di integrazione e crescita umana di un giovane immigrato di seconda generazione, nato e cresciuto in Italia, anzi a Torpignattara.

La manifestazione, diretta dal produttore cinematografico Alessandro Contessa e dallo sceneggiatore e regista Luigi Sardiello, è organizzata da Bunker Lab (info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) con il contributo del Comune di Maruggio e della Fondazione Apulia Film Commission e Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale-, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia”, a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia, e in collaborazione con l’associazione di promozione sociale e culturale “Maruggio e Dintorni” e il circolo Anspi “Emmaus Maruggio”.

PROGRAMMA del 31 agosto 2018

Premio “Pietro Salerno”

Proiezione del film

BANGLA

regia di Phaim Bhuiyan

A seguire:

- incontro con il regista e attore Phaim Bhuiyan

- degustazione di “Chotpoti Fuska”