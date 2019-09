Ad Ascoli Piceno la 40^ edizione del Festival “Nuovi Spazi Musicali”

La rassegna si articolerà in 4 concerti che si terranno l’8, l’11, il 15 ed il 18 ottobre al Foyer del Teatro Ventidio Basso ed in un “Omaggio a Salvatore Quasimodo” che si terrà in Prefettura, il 13 ottobre alle ore 17:30, in occasione del 60° anniversario del conferimento del Premio Nobel per la Poesia al grande poeta siciliano, con la partecipazione straordinaria del figlio Alessandro e di Ivana Manni.

Il concerto di apertura, come sempre, è dedicato a due nuove “operine tascabili” commissionate per l’occasione al compositore romano Stefano Cucci - già noto al pubblico ascolano per la sua collaborazione con il M° Ennio Morricone - ed al compositore veronese Andrea Mannucci. L’esecuzione sarà affidata all’Ensemble in residence del Festival (formato da quattro eccellenti musicisti guidati dalla pianista Sabrina Gentili), al soprano Annalisa Di Ciccio, al basso Stefano Stella (che ritorna ad Ascoli dopo un anno di assenza) ed all’attrice Pamela Olivieri.

Il secondo concerto è affidato all’ UMBRIA ENSEMBLE” (formato dalla flautista Claudia Giottoli, dal violista Luca Ranieri, dalla violoncellista M. Cecilia Berioli e dalla pianista Lucrezia Proietti) ed è dedicato a San Francesco, con brani dei compositori Marcello Panni, Fabrizio De Rossi Re, Victor Carbajo e la prima esecuzione di due nuove opere commissionate per l’occasione alle compositrici Silvia Bianchera ed Alessandra Bellino. La voce recitante sarà quella di Monica Salinelli. A questo evento parteciperà anche il prof. Stefano Papetti.

Il terzo appuntamento è con il pianista Erik Bertsch, di origini olandesi, che proporrà opere di Ravel, Kùrtag, Wagner/Liszt, Skrjabin ed un nuovo pezzo del compositore milanese Sergio Lanza. Il concerto di chiusura del 18 Ottobre, dal significativo titolo “An electric experience”, sarà tenuto dal notissimo Duo ALTERNO (formato dal pianista Riccardo Piacentini e dal soprano Tiziana Scandaletti, entrambi docenti al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano) che proporrà all’ascolto brani di Luciano Berio, Ennio Morricone, Ada Gentile, Katy Berberian e dello stesso Piacentini. Il Festival è stato realizzato con il supporto del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche, della Fondazione Carisap e della SIAE. L’ingresso sarà libero a tutti i concerti che verranno registrati da Radio CEMAT, che li manderà in onda in streaming in 23 Paesi.