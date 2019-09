D femminile, il calendario: Martina parte in casa con San Vito

Martina Franca (TA) – La Fipav Puglia ha reso noti i calendari dei tre gironi di Serie D femminile. Dopo lo splendido campionato di I Divisione, culminato con la vittoria e il salto in D per la seconda volta in tre stagioni, la Pallavolo Martina di coach Patella è stata inserita nel girone B composto da 13 formazioni.