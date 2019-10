AEPI: Italia coast to coast, il lavoro si evolve tra innovazione e ambiente

Written by Comunicato Stampa

Rate this item

L’evento è valido la FCO dei consulenti del Lavoro. Evento in attesa di accredito per la FCO dei Dottori Commercialisti (n° 4 ore)

Presidente Laurea Magistrale in Management and finance - Università LUMSA

Lo sviluppo delle competenze in impresa con l'uso dei Fondi Interprofessionali

Industria 4 0 opportunità di lavoro per i disoccupati e i neet

Con questo titolo che richiama alla mente il film Basilicata Coast To Coast o meglio gli itinerari turistici, l’università Lumsa, in collaborazione con la Confederazione Aepi (associazione Europea delle Professioni e delle Imprese) organizza il convegno che segue.

More in this category: