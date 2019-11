Grottaglie (Taranto) - Avviso “luoghi comuni. Diamo spazi ai giovani”

Written by Comunicato Stampa

L’iniziativa per la provincia di Taranto è programmata per l’11 Novembre 2019 Ore 10,30 a Grottaglie, Castello Episcopio, largo Maria Immacolata

Per favorire la massima partecipazione dei Comuni pugliesi, l’ANCI Puglia ha attivato un servizio di accompagnamento rivolto agli Enti locali interessati all’iniziativa, con lo scopo di supportare le amministrazioni nella predisposizione degli atti utili alla candidatura degli spazi e accompagnarle nel processo di coinvolgimento delle organizzazioni giovanili presenti sui territori.

A seguito dell’avvio dell’iniziativa, avvenuto lo scorso dicembre, sono già stati inseriti nella piattaforma di Luoghi Comuni - luoghicomuni.regione.puglia.it - 32 spazi di proprietà di diversi Comuni pugliesi e per molti di loro sono già state avviate le procedure per la selezione delle Organizzazioni giovanili del Terzo Settore interessate a riutilizzare e valorizzare gli spazi attraverso progetti di innovazione sociale.

L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Puglia e l’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), in collaborazione con l’ANCI Puglia, stanno realizzando l’iniziativa “Luoghi Comuni - diamo spazio ai giovani!”, una misura dedicata alla valorizzazione del patrimonio pubblico sottoutilizzato e all’attivazione dei giovani pugliesi.

