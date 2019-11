Villa Castelli (Brindisi): la giunta candida il campo sportivo comunale a finanziamento regionale

L’importo complessivo previsto da bando è pari a € 100.000,00 che verrà utilizzato per riqualificare l’impianto del campo sportivo e dell’area polifunzionale annessa ovvero campi da Basket, Tennis, pista di Atletica, al fine di recuperarne l’utilizzo e la fruibilità con interventi di riqualificazione della pavimentazione e di abbattimento delle barriere architettoniche.

“La partecipazione a questo bando regionale rappresenta una delle tante strategie che la mia giunta sta mettendo in essere al fine di favorire la crescita della nostra città. Questo intervento specifico consentirà a tutta la popolazione di Villa Castelli di poter fruire al meglio, di uno spazio aggregativo e di forte crescita personale che fino ad ora è stato sottovalutato” – dichiara il Sindaco Giovanni Barletta.

Il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione di una rampa di accesso alla tribuna per persone con disabilità e la realizzazione di parcheggi riservati, insieme ad altre tipologie di intervento su tutta l’area interessata.

“Una forte sensibilità contraddistingue questa amministrazione rispetto alle problematiche che, ogni giorno, devono affrontare le persone con disabilità – continua Barletta – ed è per questo che ogni intervento che mettiamo in campo, prevede un’attenta valutazione in tal senso. Quest’opera rappresenta poi, un’attenzione che poniamo in particolare per i nostri ragazzi al fine di garantire la loro sicurezza e la loro crescita sana. Ringrazio tutta l’amministrazione che mi onoro di guidare per l’impegno profuso e l’attenzione dedicata”.

Il Sindaco di Villa Castelli

Giovanni Barletta