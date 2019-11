Serie A, Lazio e Roma avanti tutta

Tris della Roma al Brescia e vittoria per 3-0 dei giallorossi all'Olimpico. I capitolini, dopo un primo tempo equilibrato, si scatenano nella ripresa andando a segno in successione con Smalling, Mancini e Dzeko. Successo importante per la squadra di Fonseca che sale a 25 punti mentre il Brescia resta ultimo a 7 punti.

La Roma è quarta, a due lunghezze dalla Lazio che mantiene il terzo posto solitario grazie al successo per 2-1 sul campo del Sassuolo. Biancocelesti avanti con Immobile al 34', replica emiliana al 45' con Caputo. Quando il pareggio sembra inevitabile, al 91' ecco la rete di Caicedo che fa volare gli uomini di Inzaghi.

Il gol di Di Carmine (66') decide la sfida tra Verona e Fiorentina. I gialloblu si impongono per 1-0, salgono a 18 punti e scavalcano i viola, fermi a 16. Adnkronos