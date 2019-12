Written by Redazione Spettacolo

Rate this item

Si tratta di un’iniziativa sperimentale in occasione del periodo natalizio, a beneficio delle famiglie che si ritrovano allargate per le festività, riunendo più generazioni. Il programma "L’Italia con voi", condotto da Monica Marangoni con al pianoforte il maestro Stefano Palatresi , è sempre disponibile a richiesta sulla piattaforma Rai Play ovunque nel mondo Italia compresa. (aise)

Per tutto il mese di dicembre e fino all’Epifania Rai Italia offre ai telespettatori italiani all’estero, che abitano nei quattro continenti extraeuropei, il proprio programma contenitore quotidiano del pomeriggio " L’Italia con voi " sottotitolato in lingua inglese .

More in this category: