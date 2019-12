Taranto - Beer&Stories: “storie di coraggio e di opportunità”

Il Beer&Stories è un percorso di 6 incontri serali in programma un venerdì al mese da dicembre 2019 a maggio 2020 ideato e realizzato da ConTatto a.p.s., un’impresa fraterna che accompagna persone e organizzazioni nella generazione di speranza, tramite percorsi maieutici di emersione dei talenti, orientamento lavorativo comunitario, servizi a favore di imprese nascenti e in trasformazione, nell’ottica dell’ecologia integrale.

In ciascun incontro ascoltiamo e condividiamo storie di vita intrecciate alla realizzazione di piccoli grandi sogni facendo impresa.

I protagonisti sono piccoli e giovani imprenditori che restano o che tornati nella propria città scelgono di trasformare o dare forma ad una passione su cui costruire il proprio futuro. Mettono in gioco se stessi, i propri talenti, gli studi e i sacrifici che li hanno portati a fare una scelta da cui possiamo trarre ispirazione e guardare al futuro con maggior fiducia. Sono storie cariche di speranza, di luce e motivazione.

Quest’anno il tema degli incontri è il Coraggio, la forza che ci spinge a pensare, creare, vedere e cogliere le Opportunità.

Trascorriamo un paio d’ore insieme e, d’avanti ad una birra stuzzicando il palato e la curiosità, condividiamo le risposte a domande come: Cosa vuol dire avere coraggio? Con chi posso confrontarmi per realizzare il mio sogno? Quali sono le opportunità e come coglierle?

L’apertura di questa II edizione è il 6 dicembre p.v. dalle ore 20.30 presso Casa di Sant’Egidio (Pendio La Riccia), città vecchia di Taranto, in cui un POP psicologo Antonio Maglie e una guida turistica sempre #azonzo Azzurra Carucci, raccontano il proprio sogno: vedere visitatori e abitanti di ogni comunità dialogare su tradizioni, identità, cultura popolare nella nostra bellissima Puglia, in particolare nella provincia di Taranto.

Da questo desiderio “Pensa locale, vivi popolare!” nasce prima un’associazione TRÁSI! e poi il progetto Puglia Pop Experience, Vincitore del bando regionale P.IN. Qui hanno unito pratiche di natura turistica e culturale con quelle psicosociale, in modo da poter dare risalto alle comunità e coinvolgere ospiti, cittadini e nuove generazioni.

Quota di partecipazione € 5

Posti limitati, previa registrazione al seguente link: https://tinyurl.com/upvxprc

ConTatto Aps - c.f. 90252510731