“Che tempo farà?” Al circolo ARCI Gagarin si discute di cambiamenti climatici

Ma in che modo cambia il clima e quali sono in concreto gli effetti che ne derivano per gli abitanti della terra? Di questo si parlerà nel corso del dibattito “Che tempo farà? I cambiamenti climatici e i rischi per l’uomo”.

L’iniziativa si terrà venerdì 6 dicembre, alle 18:30, al circolo ARCI Gagarin di Taranto, in via Pasubio. All’incontro prenderà parte il prof. Piero Lionello, docente di "Dinamica del clima" all'Università del Salento. Alla relazione del prof. Lionello seguirà il dibattito col pubblico.

Sarà un’occasione per approfondire, col contributo fondamentale della scienza, un tema imprescindibile per il nostro futuro.