Il direttore della Gazzetta Italo-Brasiliana in visita al Secolo XIX

Il Secolo XIX è un quotidiano storico di Genova , fondato il 25 aprile 1886. E’ un giornale a diffusione nazionale, sebbene sia particolarmente letto in Liguria e nel Basso Piemonte (Novese e Ovadese). Nel 2001 è stato fra i primi quotidiani italiani ad adottare la stampa a colori ed è stato fino al 2014 di proprietà dell'editore Carlo Perrone . Nel 2015 ha costituito con La Stampa la società Italiana Editrice e nel 2017 il gruppo si è fuso con il Gruppo Editoriale L’Espresso per costituire GEDI SpA.

Al termine della visita Giuseppe Arnò , accompagnato dalla moglie e collaboratrice Patricia, ha rivolto un invito al direttore Ubaldeschi e al vice Castanini a visitare gli uffici della propria rivista e perché no, la meravigliosa città di Rio de Janeiro .

Naturalmente si è discusso sulla possibilità di un interscambio di notizie, principalmente quelle che interessano le numerose associazioni liguri sparse per il Brasile , il ruolo di rilievo assunto dalla comunità ligure nel grande Paese latinoamericano e i traguardi raggiunti, nonché notizie relative all’emigrazione di ritorno.

L’attuale direttore, Luca Ubaldeschi , fuori sede per impegni di lavoro assunti precedentemente, ha delegato il Vicedirettore Andrea Castanini a fare gli onori di casa all’ospite proveniente dal Brasile . L’incontro è stato cordiale oltre ogni aspettativa.

