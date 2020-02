Derby nerazzurro, Inter-Milan 4-2 e Conte in vetta

L'Inter vince il derby con una rimonta super e aggancia la Juve in vetta alla classifica. I nerazzurri battono il Milan per 4-2 recuperando dallo 0-2. I rossoneri, protagonisti di un eccellente primo tempo, al riposo sono avanti di 2 reti grazie alle marcature di Rebic (40') e di Ibrahimovic (46'). Nella ripresa, però, il copione cambia in modo radicale. La formazione allenata da Conte riapre la gara al 51' con Brozovic, che buca Donnarumma con un sinistro al volo dal limite dell'area. Passano meno di 2 minuti e il pareggio è cosa fatta.

Imbucata per Sanchez, che evita l'offside per millimetri, sponda per l'accorrente Vecino e conclusione vincente: 2-2. Il sorpasso si concretizza al 70'. Corner da destra, De Vrij azzecca il colpo di testa che spedisce la palla nel sette: 3-2. Il Milan prova l'assalto finale e all'89' va vicinissimo al gol. Ibra decolla e colpisce di testa, palo pieno. Dall'altra parte, allo scadere, non sbaglia Lukaku: 4-2, game over. Derby nerazzurro e Inter in vetta con la Juve.



"Scudetto? È ancora presto, ma possiamo sognare. Adesso dovremo affrontare partite importanti, dopo questo ciclo potremo saperne di più. Serve pazienza e tempo". Antonio Conte, tecnico dell'Inter, commenta a Sky la vittoria nel derby contro il Milan. "È stata una notte speciale. Dopo il primo tempo c'era il rischio imbarcata, resistere ai colpi significa che ti stai preparando per crescere e per fare qualcosa di buono".



''Difficile spiegare questo derby. Il primo tempo è stato quasi perfetto, il secondo tutto il contrario. Ci siamo detti di stare attenti ai primi quindici minuti della ripresa, abbiamo preso invece due gol e poi è andato tutto contro'': è l'analisi amara di Zlatan Ibrahimovic dopo la sconfitta 4-2 del Milan a San Siro. ''Abbiamo preso il primo gol e da lì abbiamo perso fiducia - spiega l'attaccante - e abbiamo giocato senza crederci. Non abbiamo fatto più pressing. Dopo il 2-2 è caduto tutto. Ovviamente quando perdi è difficile, poi soprattutto in un derby così. Serve esperienza in queste partite, quando vinci 2-0 devi saperla gestire. Inter? Nel secondo tempo hanno dimostrato perché sono al secondo posto''.