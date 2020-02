Crispiano (Taranto). La grande sfida tra il riccio e la lepre”

In arrivo per il nuovo posto delle favole di Crispiano il grande burattinaio Enzo Cozzolino con lo spettacolo “la grande sfida tra il riccio e la lepre”

Sabato 15 febbraio, alle ore 18.00, al Teatro Comunale di Crispiano per la rassegna “Il Nuovo Posto delle Favole”, il grande burattinaio Enzo Cozzolino del Teatro Glug con uno spettacolo ispirato alla favola dei fratelli Grimm

Terzo appuntamento per la rassegna di teatro per famiglie “Il Nuovo Posto delle Favole” di Crispiano: in scena, ad accogliere centinaia di volti sorridenti, manine appiccicose e sogni liberati dal cassetto un burattinaio dall’esperienza pluridecennale, Enzo Cozzolino del Teatro Glug.

Sabato 15 febbraio, alle ore 18.00, al Teatro Comunale di Crispiano andrà infatti in scena “La grande sfida tra il riccio e la lepre”, uno spettacolo con un burattinaio, sei pupazzi, una fisarmonica, colori e tanta musica che si ispira alla famosa fiaba dei fratelli Grim.

La storia narra di una famiglia di ricci. Il signor riccio, di nome Poldo, non si augurava altro che riposare sul suo morbido cuscino; però c’era anche sua moglie Polda, che gli chiedeva un favore dopo l’altro e senza parlare dei figli, tre piccoli scatenati che gli combinavano sempre guai. Come se ciò non bastasse un bel giorno arrivò anche un nuovo vicino, una lepre di nome Zig Zag, pluripremiato, vincitore delle gare sportive più famose del mondo e insopportabilmente arrogante.

Allenamenti dalla mattina alla sera senza sosta e prima di rendersene conto anche Poldo si trovò coinvolto e nonostante ci mettesse tutta la sua buona volontà, la lepre continuò a prenderlo in giro per la sua poca prestanza fisica e per le sue gambe corte. Fu così che il signor Poldo fece assaggiare al signor Zig Zag i suoi aculei…

La lepre, terribilmente offesa, sfidò il riccio in una corsa lunga, fino al capanno del bosco,

mettendo in gioco il suo onore e le sue medaglie. Precipitosamente il riccio accettò questa sfida che non avrebbe mai potuto vincere ma se è vero che la lepre ha le gambe agili, il riccio ha la mente veloce e soprattutto una grande famiglia….

Così, dopo una lunga notte si diede finalmente inizio alla grande sfida tra il riccio e la lepre...



Una favola adatta a bambini dai 3 anni che racconta, attraverso l'uso delle marionette, la musica e tanto humor che nessuno deve prendere in giro un’altra persona (un altro animale) o sentirsi superiore, perché ognuno ha delle qualità uniche...

“Il Nuovo Posto delle favole” è un progettovincitore dell’avviso pubblico “Periferie al Centro - Intervento di Inclusione culturale e sociale” promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato alle Politiche Giovanili, promosso da Armamaxa Teatro, su sollecitazione del Circolo Arci Uisp “Mariella Leo” di Crispiano, con la collaborazione di Arciragazzi “Le Radici e Le Ali” di Francavilla Fontana, di UniTre di Ceglie Messapica, e con il sostegno del Comune di Crispiano.

Botteghino: biglietto 6 euro; gratuito per bambini al di sotto dei 3 anni. Formula Benvenuti nonni: per ogni nipote pagante un bambino non paga.

Apertura porte ore 17.30; Inizio Spettacolo ore 18.00

Consigliata la prenotazione al +39 389 265 6069.