La svolta “rosa” di Confcooperative Taranto

Si è poi passati all’elezione per acclamazione del nuovo Consiglio provinciale di Confcooperative Taranto composto da Domenico Cazzetta, Giuseppe Masini, Maria Cavallo, Ludovico Silvio Turco, Pasquale Roma, Francesco De Padova, Gaetano Tufariello, Clarisa Filomena Francisco, Angela Gigante, Mariangela Cavallo, Carlo Martello, Franca Todaro e Giuseppe Ruggieri.

«Se in altri territori – ha concluso Carl Martello – la cooperazione viene salvaguardata e tutelata dalle Amministrazioni locali, che così ne riconoscono il ruolo occupazionale e sociale, noi ci accontenteremmo che sul nostro territorio le cooperative abbiano le stesse opportunità di tutte le altre forme di impresa!».

Questi ha prima tracciato un quadro della situazione economica e sociale del territorio jonico, per poi dettagliare l’apporto che le cooperative forniscono ai vari comparti e ai processi di coesione sociale.

L’assemblea è stata presieduta da Piero Rossi, Presidente regionale Confcooperative Puglia, ed ha registrato una nutrita partecipazione di rappresentanti delle cooperative joniche iscritte alla Confcooperative Taranto, impegnate in tutti i comparti economici: dal vitivinicolo al turismo, dall’agricoltura ai servizi.

Succede allo “storico” presidente Carlo Martello che, con un’esperienza quarantennale nella Confederazione cooperative italiane, per espressa volontà di tutti i presenti continuerà a dare il suo apporto all’organizzazione quale Segretario generale di Confcooperative Taranto.

