Taranto - Associazione disabili Bruno Lodeserto garantisce viveri per Aprile ai suoi assistiti

L’ADVI, Associazione Donne Volontarie Italiane “Bruno Lodeserto” che opera in favore dei disabili e delle famiglie indigenti del quartiere Salinella a Taranto, insieme ai suoi volontari e in accordo con il Banco Alimentare di Puglia, garantirà a tutti gli assistiti entro Pasqua il pacco viveri per il mese di Aprile.

«Non potevamo far passare la Pasqua – afferma la presidente dell’ADVI, Wanda Lodeserto – a chi in questo particolare momento di ulteriore difficoltà, potenziato dall’emergenza coronavirus, ha necessità di viveri di prima necessità. Nel quartiere siamo un punto di riferimento per le oltre 100 famiglie che assistiamo tutti i mesi. Insieme ai volontari - muniti delle protezioni previste e in rispetto delle regolamentazioni vigenti - distribuiremo il pacco viveri nelle mattinate del 7-8-9 seguendo un ordine alfabetico comunicato alle famiglie in modo da non creare assembramenti e lunghe code di attesa».

L’ADVI si avvarrà in questi giorni di distribuzione del servizio di Protezione Civile garantito dai volontari dell’Associazione N.O.E.M. Nucleo Operativo Meccanizzato affiliato con E.R.A. della sezione di Monteiasi. Inoltre, come di consueto, della distribuzione nei giorni prefissati è stata avvisata la Stazione dei Carabinieri di zona.

«E’ un periodo difficile per tutti – conclude la presidente – ma è proprio nelle difficoltà che si può e si deve dare il meglio di noi stessi in favore degli altri. Ne siamo convinti: andrà tutto bene!».