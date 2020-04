Puglia - AQP - Programma di sanificazione delle reti fognarie a Mesagne e Ostuni

Written by Comunicato Stampa

Rate this item

Due volte l'anno operatori specializzati, prevalentemente nelle ore notturne, lavano, derattizzano, disinfettano e disinfestano l'intera rete servita, ispezionando tutti i pozzetti di accesso. Spesso i pozzetti sono posizionati sulla carreggiata, o comunque sul manto stradale. Si richiede, quindi, la massima attenzione e rigoroso rispetto della segnaletica verticale posizionata nei giorni immediatamente precedenti alle attività, per consentire la effettiva ispezione della rete.

Bari 24 aprile 2020 – Acquedotto Pugliese prosegue con la regolare attività di sanificazione delle reti fognarie sulla città di Mesagne e Ostuni. Un’attività fondamentale che non si arresta, nonostante il momento di emergenza contingente.

More in this category: