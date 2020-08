Coronavirus: oltre 19 milioni di casi nel mondo

In India sono stati superati i due milioni di contagi ed in Africa le infezioni hanno oltrepassato il milione. Negli Usa il bilancio morti supera quota 160 mila.

I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni. E' quanto indica un conteggio dell'agenzia di stampa Afp.

India - Il numero delle vittime ha superato la soglia dei 40.000: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università americana, il Paese registra ad oggi 40.699 decessi a fronte di 1.964.536 contagi. Il bilancio dei casi di coronavirus ha superato la soglia dei due milioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese.

Stati Uniti - Il bilancio dei morti provocati dal coronaviurs ha superato la soglia dei 160mila: secondo la Johns Hopkins University. I dati dell'università americana indicano che i decessi nel Paese sono ad oggi 160.090 a fronte di 4.881.974 casi confermati. Dall'inizio della pandemia negli Usa sono guarite 1.598.624 persone.

Messico - Ha superato quota 50mila il numero dei morti. I dati dell'università americana indicano che i decessi nel Paese sono ad oggi 50.517 a fronte di 462.690 casi confermati. Dall'inizio della pandemia sono guarite in Messico 361.764 persone.

I casi di contagio da coronavirus registrati ufficialmente in Africa hanno superato il milione, secondo un conteggio della Afp. Il Sudafrica è il paese più colpito dalla pandemia nel continente, con 538.184 casi ufficiali, 8307 dei quali aggiunti oggi, e 9604 decessi (un aumento giornaliero di 306 morti). L'Egitto registra circa 95.000 casi ela Nigeria circa 45.000.

Per il secondo giorno consecutivo salgono ancora i contagi in Germania, arrivando a 1.147 nuove infezioni in un giorno (erano 1.045 ieri) e riportando i livelli di diffusione dell'epidemia indietro di tre mesi, ai primi di maggio. Lo riporta il Robert Koch Institut. A partire da maggio il trend delle nuove infezioni era sceso, per poi riprendere a salire a fine luglio. La punta massima è stata di 6.000 nuove infezioni in 24 ore ad aprile. Il virus ha colpito finora 214.214 persone e provocato 9.183 morti. Ansa