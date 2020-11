Champions League, Lazio-Zenit 3-1. 2-1 al Ferencvaros, Juventus agli ottavi

Written by Redazione Sport

Juventus-Ferencvaros 0-1 : 19' pt la sblocca Uzuni, bravo ad anticipare Cuadrado con un tocco preciso che spedisce la sfera in rete.

Juventus batte Ferencvaros 2-1 in un incontro della quarta giornata del gruppo G di Champions League, giocato a Torino, e si qualifica matematicamente agli ottavi di finale.

Lazio-Zenit 2-1 : al 25' pt Dzyuba riceve in area, Hoedt gli lascia troppo spazio sul sinistro, e il bomber accorcia le distanze.

Lazio-Zenit 3-1 : 10' st, Immobile sigla il tris dal dischetto. Rigore concesso per un fallo sulla Scarpa d'Oro da parte di Barrios.

Lazio-Zenit San Pietroburgo 3-1 in una partita della quarta giornata del gruppo F della Champions League giocata allo stadio Olimpico.

Vede il traguardo la Lazio, che batte 3-1 lo Zenit e blinda il secondo posto nel Gruppo F. I capitolini si impongono con la doppietta di Immobile (3' e 55' su rigore) e con il gol di Parolo (22'). Ai russi non basta la rete di Dzyuba. I biancocelesti salgono a 8 punti, ad una lunghezza dal Borussia Dortmund e con un margine di 4 punti sul Bruges.

La Juventus è già agli ottavi di Champions League. La Lazio vede la qualificazione. I bianconeri battono 2-1 il Ferencvaros nella quarta giornata del Gruppo G e si assicura il passaggio alla fase successiva del torneo con due gare di anticipo. A Torino, gli ungheresi passano al 19' con Uzuni. I campioni d'Italia replicano con Ronaldo al 35' e mettono la freccia al 92' con Morata che firma il 2-1 in extremis. La vittoria proietta la Juve a 9 punti, a 3 punti dal Barcellona capolista a quota 12 dopo il successo in casa della Dinamo Kiev. Catalani e torinesi sono già qualificati agli ottavi.

Quarta giornata del gruppo G e gruppo F. CR7-Morata firmano la vittoria. Lazio-Zenit 3-1, doppietta di Immobile e gol Parolo, ottavi di finale più vicini. Juventus batte Ferencvaros 2-1 in un incontro della quarta giornata del gruppo G di Champions League, giocato a Torino, e si qualifica matematicamente agli ottavi di finale.

