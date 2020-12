Vaccino Covid in Italia, inizia il V-day: primi tre vaccinati allo Spallanzani

Capobianchi, Alvernini e Altobelli medico infermiere e Oss. Il premier: 'Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l'immunità" Partita l'operazione 'Eos'. Il farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech è arrivato allo Spallanzani: sarà somministrato per primi a un'infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici.

La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 stamane all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma.

Parte ufficialmente in Italia il 'Vaccine-day' europeo, la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Già effettuate le prime tre somministrazioni allo Spallanzani di Roma. Presenti nell'Istituto il commissario straordinario per l’emergenza covid Domenico Arcuri, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio d’Amato e il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. "Non è la fine, è ancora lunga ma è l’inizio della fine. Passo dopo passo, grazie agli operatori sanitari, è l’inizio della fine", ha commentato Zingaretti.

Il via ufficiale è arrivato nello Spallanzani blindato dalle forze dell’ordine che presidiano gli ingressi. Ieri l’arrivo delle 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech provenienti dal Belgio. Le prime dosi alle 7.20 sono state somministrate alla direttrice del laboratorio di Virologia dell’Inmi Maria Rosaria Capobianchi, all'infermiera Claudia Alivernini e all’operatore sociosanitario Omar Altobelli. Ad essere immunizzati subito dopo due medici infettivologi sempre dell’Inmi: Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo.

Ma oggi scatta il ‘Vaccine-day’ in tutte le Regioni, negli ospedali scelti dal programma di vaccinazione varato dal Governo, 'L'Italia rinasce con un fiore-vaccinazione anti-Covid', e realizzato dal commissario per l’emergenza Covid-19, partono le operazione di immunizzazione in contemporanea con lo Spallanzani. Le dosi consegnate a tutti i Paesi europei per il ‘Vaccine-day’ sono in numero ‘simbolico’ 9.750, la distribuzione vera e propria inizierà dalla settimana che inizia domani e, fa sapere il ministero della Salute, all'Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana.

TORINO - Sono arrivati all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, scortati dai carabinieri, i vaccini che saranno distribuiti e somministrati oggi in dieci strutture del Piemonte, tra ospedali e rsa pubbliche, in occasione del Vaccine Day, giorno scelto dall’Unione Europea per dare il via simbolicamente alla vaccinazione anticovid. Sono 910 le dosi destinate al territorio piemontese, 210 al capoluogo e 80 a ciascuna delle altre strutture, che consentiranno l’immunizzazione di altrettante persone, esclusivamente tra operatori del servizio sanitario regionale, ospiti e personale delle Rsa. Il pacco contenente le prime dosi è stato consegnato a Giovanni Di Perri, responsabile delle Malattie infettive dell’ospedale che sarà anche il primo a farsi vaccinare. Fra poco i vaccini, a bordo di mezzi della protezione civile, saranno portati nelle diverse strutture della regione, scortati dalle forze dell’ordine. Oltre all’ospedale Amedro di Savoia, a Torino le vaccinazioni partiranno anche alla Città della Salute - Molinette, al Mauriziano e al San Giovanni Bosco. Nel resto del Piemonte saranno coinvolti ad Alessandria l’ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, ad Asti la casa di riposo 'Città di Asti’, nel cuneese l'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e la rsa 'La Residenza' di Rodello. Infine, a Novara l'ospedale Maggiore della Carità e la rsa 'De Pagave'

PALERMO - E' atterrato poco prima di mezzanotte all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, il C27J dell'Aeronautica militare con a bordo le prime 685 dosi del vaccino Pfizer-BionTech contro il Coronavirus destinate alla Sicilia. Il velivolo, partito dalla base militare di Pratica di mare, ha prima fatto scalo a Cagliari per poi dirigersi alla volta di Punta Raisi. Il carico è stato preso in consegna dal Reggimento logistico "Brigata Aosta" e, con due furgoni scortati dai carabinieri, trasferito alla Caserma "Scianna". Alla prima somministrazione - prevista alle 11.30 nel padiglione 24, appositamente attrezzato - saranno presenti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore alla Salute Ruggero Razza. Sarà il primario del Pronto soccorso dell'ospedale Civico il primo in Sicilia a sottoporsi al vaccino anti Covid. Successivamente altri 50-70 operatori dello stesso ospedale dell’area di emergenza saranno vaccinati alla presenza di un medico allergologo e di un anestesista-rianimatore.