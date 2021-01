Milan sempre in testa. Vincono Inter, Roma, Napoli, Juventus Verona e Torino

Parla sempre più milanese il campionato di Serie A. Il Milan, nonostante l'inferiorità numerica, vince 2-0 a Benevento e mantiene la testa della classifica con 37 punti, superando di un'incollatura l'Inter che all'ora di pranzo si era sbarazzata del Crotone con un roboante 6-2 (con un tris di Lautaro Martinez) dopo essere andata a riposo sul 2-2.

A quota 30 c'è la Roma che ha liquidato 1-0 la Sampdoria al termine di un match dominato ma condizionato dal maltempo e dal campo pesante. Torna al successo dopo tre partite il Napoli, ora quarto in classifica, che vince a Cagliari 4-1.

Quinta posizione per la Juventus che in serata non ha problemi con l'Udinese (4-1). In questa quindicesima giornata merita poi di essere segnalata la cinquina dell'Atalanta che strapazza il Sassuolo e la rinascita del Torino che vince a Parma 3-0 ed è fuori dalla zona retrocessione.

Successo esterno del Verona che a La Spezia vince grazie a un bellissimo gol in rovesciata di Zaccagni. Fiorentina e Bologna preferiscono non farsi male (0-0) mentre il Genoa, rinvigorito dalla cura Ballardini, riesce a bloccare sull'1-1 la Lazio. AGI