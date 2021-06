Written by Redazione Sport

La Svizzera batte a sorpresa ai rigori la Francia campione del Mondo e vola ai quarti degli europei dove incontrerà la Spagna. L'incontro si chiude nei tempi regolari sul 3-3, risultato che resta immutato ai supplementari ma ai rigori la Svizzera si impone per 8 a 7. Rigore decisivo sbagliato da Mbappè, il portiere svizzero Sommer intuisce parando il tiro e porta la Svizzera ai quarti dove affronterà la Spagna.

Per i campioni del Mondo rigore decisivo sbagliato dall'astro del Psg, Kylian Mbappè. Gli svizzeri affronteranno la Spagna ai quarti di finale

