La Juve soffre ma vince, con la Roma basta il gol di Kean

Quarta vittoria consecutiva per la Juventus, che nel posticipo domenicale dell'ottava giornata supera di misura la Roma 1-0. All'Allianz Stadium decide un gol di Kean nel corso del primo tempo, con i capitolini che falliscono un calcio di rigore proprio a ridosso dell'intervallo con Veretout.

Continua la risalita in classifica per la squadra di Allegri, che si riporta alla pari di Atalanta e Lazio a quota 14 punti, a una sola lunghezza di distanza proprio dal quarto posto degli uomini di Mourinho. Buono l'avvio dei giallorossi che spaventano i padroni di casa prima con Mancini poi con Pellegrini, ma al 16' sono i bianconeri che sbloccano alla prima chance: De Sciglio mette al centro da sinistra, Bentancur colpisce di testa e una successiva deviazione di Kean mette fuori causa Rui Patricio.

La Roma però non si abbatte e con il carattere prova a reagire, trovando un episodio importante per rientrare in gara proprio a ridosso dell'intervallo, quando Szczesny abbatte Mkhitaryan in area procurando un calcio di rigore, fischiato da Orsato un secondo prima del gol di Abraham sul proseguimento d'azione.

Veretout va dal dischetto ma si lascia ipnotizzare dal portiere polacco, che si riscatta cosi' salvando i suoi. A inizio ripresa i ritmi sono altissimi: dopo pochi secondi Bernardeschi tenta la rovesciata impegnando Rui Patricio, con Kean che fallisce la doppietta calciando alto sulla ribattuta. Dall'altra parte la Roma chiede un altro calcio di rigore, ma stavolta il contatto tra Pellegrini e Chiellini non e' falloso.

Il match resta apertissimo e la squadra di Mourinho le prova tutte per rimettersi in corsa, ma tutte le occasioni create non portano ai risultati sperati. AGI