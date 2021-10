"Amami adesso" è il nuovo singolo di Gabry Marco

Il brano è una canzone romantica che racconta l’amore visto con gli occhi di un ragazzo, che prova un sentimento forte per una ragazza, ma quest'ultima ha paura di fidarsi di un nuovo amore.

Far sorridere la persona che si ama è probabilmente il regalo più bello che si possa fare, l’amore è difficile, fa bene, ma spesso fa male, specialmente se si incontrano persone che hanno avuto grosse delusioni e non riescono più a fidarsi di nessuno.

Con questa canzone Gabry Marco vuole far capire che bisogna sempre crederci e provarci fino in fondo, specialmente per chi in passato è stato sempre ferito.

BIOGRAFIA

Gabry Marco, pseudonimo di Gabriele Marcosano nato a Giussano (MB) 20 Dicembre 1993 è

un cantautore moderno italiano. Si avvicina al mondo della musica all'età di 16 anni iniziando a suonare la chitarra e a cantare. Vive a Seregno (MB).

Dal 2011 al 2013 fa parte di una cover band. Nel 2013 inizia il suo progetto da solista, partecipando come concorrente alla trasmissione Talent's today cantando un suo inedito intitolato "Buonanotte principessa", nello stesso anno partecipa ad Area Sanremo,

proponendo il brano "Dimmi che ci sei".

Nel 2015 si ripropone alle selezioni delle nuove proposte di Sanremo con la canzone: "Nient'altro che noi".

Ad oggi, questi tre brani non sono ancora stati pubblicati.

Nel 2017 partecipa ai casting di Amici di Maria de Filippi portando il suo brano #UNICA,

stesso brano che ha passato le prime selezioni al Festival Show, portandolo alle semifinali a Caorle.

Qualche mese dopo, Gabry Marco pubblica altri singoli, tra cui uno estivo. A settembre del

2018 esce il singolo pop “stasera vieni con me”. A marzo 2019 esce il primo album intitolato

“In rotta di collisione” sia in versione digitale che versione fisica, completamente

autoprodotto.

A gennaio 2020 firma il primo contratto discografico con joseba publishing,

con la quale pubblica i brani “ho scelto te, come una stella, grigio piombo e dimmi che ci

sei”

in collaborazione con il producer Luca Rustici che ha prodotto gli arrangiamenti per

queste canzoni.

Il 22 Ottobre 2021, per Visory Records esce il brano “Amami adesso” un singolo pop dal

sound moderno con il beat completamente prodotto da Gabry Marco.