Il Volo riparte nel mondo con le musiche di Morricone

Il nuovo album 'Il Volo sings Morricone' è in uscita il 5 novembre, in programma un tour di oltre 100 concerti nel 2022.

Una ripartenza, dopo i lunghi mesi di pandemia con lo stop agli spettacoli dal vivo, che vedrà protagoniste alcune tra le più famose melodie di Ennio Morricone interpretate da 'Il Volo': un nuovo album - 'Il Volo sings Morricone' - in uscita venerdì 5 novembre, e un tour di oltre 100 concerti nel 2022 (uno in calendario il 18 marzo al Radio City Music Hall di New York), con cui Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ripercorreranno brani celebri del Maestro scomparso nel luglio 2020.

Un omaggio, quello a Morricone, che i ragazzi de 'Il Volo' hanno avviato all'ultimo Festival di Sanremo, dove si sono esibiti sul palco dell'Ariston interpretando 'Your Love', tratto dalla colonna sonora di 'C'era una volta in America', brano protagonista anche del cortometraggio firmato da Vittorio Storaro e girato con 'Il Volo' alle grotte di Frasassi, presentato lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia.

E a Morricone 'Il Volo' ha già dedicato anche un evento live, lo scorso giugno all'Arena di Verona, che sarà di nuovo in onda su Rai Uno il prossimo 10 novembre, nel giorno dell'anniversario della nascita del Maestro.

Il nuovo album contiene 14 canzoni, per lo più brani di celebri colonne sonore, - tra cui 'Se' da 'Nuovo Cinema Paradiso', 'Nella Fantasia' dal film 'The Mission, 'Here's to you' da 'Sacco e Vanzetti', e 'Se telefonando', oggi eseguite dai ragazzi de 'Il Volo' in un live show per i giornalisti riuniti nella sala di registrazione dei Forum Studios ("Oggi siete la nostra orchestra", così Barone, Ginoble e Boschetto hanno salutato i cronisti seduti in sala) - l'inedito “I colori dell’amore”, scritto per il trio da Andrea Morricone, figlio del Maestro, autore anche del testo che accompagna il brano 'The Ecstasy of Gold', tratto da 'Il buono, il brutto, il cattivo': i ragazzi de 'Il Volo' "sono professionisti straordinari - ha detto - tre voci di assoluto prestigio".

Il nuovo album - il "più importante progetto della nostra vita" - è una ulteriore tappa di "crescita artistica", spiegano i ragazzi de 'Il Volo', secondo i quali la musica di Morricone "rappresenta un genere a sé, come una 'città sepolta' in cui scavi e trovi nuovi tesori: un repertorio immenso, trasversale - raccontano - sul quale abbiamo lavorato cercando di rimanere il più possibile fedeli all'opera del Maestro. Abbiamo scelto i brani più belli e conosciuti, che significano qualcosa anche nelle nostre vite. Pietro dice sempre che si sente bambino pensando a 'Nuovo Cinema Paradiso', mentre 'Here's to you' da 'Sacco e Vanzetti', arrangiata come fosse una preghiera, ci ricorda che le ingiustizie esistono e che prendono il sopravvento quando sono alimentate da pregiudizi".

Questo nuovo lavoro potrebbe preludere anche a un ulteriore studio dell'opera di Morricone: "Due in particolare sono i brani che ora sono rimasti fuori e che potremmo proporre in futuro - spiega il trio - 'Chi Mai', anche come omaggio a Milva, e 'Per un pugno di dollari', melodia che ha fatto la storia del cinema". AGI