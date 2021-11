Identificato a Milano il primo caso italiano della variante Omicron

Il primo caso di variante Omicron in Italia è stato sequenziato presso il Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano.Lo rende noto l'Iss, riferendosi a un campione positivo di un soggetto proveniente dal Mozambico.

Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute. L'uomo, risultato positivo alla variante Covid, vive in Campania ed è il manager di una multinazionale Era vaccinato con doppia dose.Le inchieste epidemiologiche sono state svolte da ATS Milano e dalla ASL di competenza della Regione Campania.

Dieci giorni fa aveva fatto rientro in Italia dal Mozambico, atterrando con un volo a Roma e facendo poi tappa a Caserta, dove vive con la sua famiglia. Dovendo poi ripartire per l'Africa sempre per motivi di lavoro, l'uomo si è presentato all'aeroporto di Milano sottoponendosi al test prima dell'imbarco. E' lì che è risultato positivo alla variante Omicron. A quel punto è stato posto in isolamento, così come il resto della sua famiglia.

Sono già stati programmati i sequenziamenti sui campioni dei contatti familiari del paziente risultati positivi e residenti nella regione Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno già lavorando per ottenere in tempi brevi i risultati genomici. AGI