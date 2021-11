Napoli torna primo, Lazio battuta per 4 a 0

Ko del Milan battuto dal Sassuolo. Poker del napoli che torna in vetta alla classifica, approfittando della sconfitta del Milan battuto dal Sassuolo. Gli azzurri hanno travolto la Lazio per 4-0 nel posticipo serale della 14esima giornata della Serie.

La formazione di Spalletti dà spettacolo ed è in vetta con 3 punti di vantaggio sul Milan.

Il Napoli travolge la Lazio per 4-0 nel posticipo serale della 14esima giornata della Serie A e conquista il primo posto solitario in classifica. La formazione di Spalletti sale a 35 punti e stacca di 3 lunghezze il Milan, sconfitto in casa 3-1 dal Sassuolo. Gli azzurri hanno 4 punti di vantaggio sull'Inter, che ora tallona i cugini.

LA PARTITA

Il Napoli mette al sicuro la vittoria nel giro di 10 minuti con un avvio che schianta la Lazio. Passano 7 minuti e i padroni di casa sfondano con un'azione corale che porta Zielinski alla conclusione da una decina di metri. Botta secca che non lascia scampo a Reina, 1-0 e il San Paolo apre la festa. Passano meno di 200 secondi e il Napoli concede subito il bis. Lungo lancio a sinistra per Insigne che innesca Mertens al limite dell'area.

Il belga mette a sedere un paio di avversari e si crea lo spazio per un comodo destro dall'interno dell'area: Reina può solo guardare, 2-0 e game over virtuale. La Lazio prova a rientrare in partita e crea in sequenza 3 occasioni. Ospina nega il gol a Immobile e soprattutto a Luis Alberto con due parate eccellenti. Acerbi, su corner, colpisce di testa e sbatte contro la traversa.