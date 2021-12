Il Sistina di Roma a nuovo splendore, sulle note di Mamma Mia!

Grande festa per il taglio del nastro con Mamma Mia! il musical dei record firmato da Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba, che sarà in scena per tutto il periodo di Natale.

Clima di festa, dopo tanta attesa e quasi due anni di assenza: il Teatro Sistina di Roma ha riaperto le porte e accolto il pubblico con Mamma Mia! il musical dei record firmato da Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba, che sarà in scena per tutto il periodo di Natale.

Via Sistina sfavillante di luci, con proiezioni sulle facciate dei palazzi ed effetti speciali luminosi e un nuovo, grande ledwall con i video degli spettacoli a ricordare l'atmosfera magica di Broadway e del West End per lo storico teatro, tempio del musical italiano.

Taglio del nastro fra applausi e flash dei fotografi per il nuovo teatro Sistina completamente rinnovato, per l’inaugurazione della nuova stagione. Con il direttore artistico Massimo Romeo Piparo, alla cerimonia del tradizionale taglio del nastro anche Roberto Gualtieri sindaco di Roma e Nicola Zingaretti presidente della regione Lazio, assieme al cast del musical ‘Mamma mia!’, lo spettacolo che alza il sipario sulla nuova stagione del Sistina.

Massimo Romeo Piparo, Roberto Gualtieri, Nicola Zingaretti

i protagonisti del musical, Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz con Sabrina Marciano, Laura Di Mauro e tutto il cast

Il 7 sera il direttore artistico Piparo ha accolto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, giunti per celebrare la attesa riapertura con il taglio ufficiale del nastro nel foyer. Accanto a loro anche i protagonisti del musical, Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz con Sabrina Marciano, Laura Di Mauro e tutto il cast, circondati dall'abbraccio del pubblico. E proprio il foyer, con le splendide colonne rivestite di bellissime ceramiche fatte a mano, è uno dei simboli dell'eccellente restauro, fortemente voluto da Piparo, che negli ultimi mesi ha riportato il Sistina al suo splendore: un restyling totale, volto a recuperare il progetto originario dell'architetto Marcello Piacentini, per restituire alla Capitale quello che una volta era il prezioso "Palazzo Sistina". Grazie a questo rinnovamento completo, realizzato nei mesi della chiusura, sono riemersi dal glorioso passato del teatro gli elementi più tradizionali, dalle scale di marmo ai corrimano in ottone, mentre con interventi mirati si è provveduto a cambiare le poltrone in sala (così come moquette, boiserie, velluti, servizi igienici), migliorare il sistema di aerazione e il servizio ristorazione, e a cambiare la biglietteria, con nuove modalità di acquisto dei biglietti anche online e senza intermediari.

Alla festa della 'prima', tanti ospiti tra le istituzioni e tanti volti del mondo dello spettacolo.

Al termine tutta la platea a ritmare gli Abba con le canzoni suonate dall'orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, sullo sfondo di una messa in scena ricca e spettacolare di una grande produzione della PeepArrow Entertainm.