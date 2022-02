Coronavirus en Italia 101.864 casos de Covid y 415 muertos. Tasa positiva del 10,2%: boletín del 8 de febrero

Written by Umberto Calabrese

VENETO - Hay 11.201 infecciones por coronavirus en Veneto hoy, 8 de febrero de 2022, según números y datos covid del boletín de la región. Registrado 41 muertos. Los datos tienen en cuenta los ajustes relativos al fin de semana. Se detectaron nuevos casos en 143.276 hisopados, la incidencia es del 7,82%. Los positivos actuales en la región son 156.004. Los pacientes de covid ingresados ​​en el hospital son 1.901 (+30). Los pacientes en el área no crítica son 1.745 (+34), mientras que las personas en cuidados intensivos son 156 (-4).

Hay 93 personas ingresadas en cuidados intensivos (-4 respecto a ayer). Los pacientes de cuidados no intensivos son 1922 (-41 en comparación con ayer). Hay 86.148 personas en aislamiento domiciliario. Los hisopos diagnósticos procesados ​​hasta el momento son 14.848.917 (+70.717 respecto a ayer). Hoy, 25, 3 muertes de personas positivas a la prueba de Covid-19 reportadas por la Unidad de Crisis de la Región de Piamonte. El total se convierte entonces en 12.758 muertes que dieron positivo por el virus.

