Bronzo a Ghiotto per i 10.000 metri del pattinaggio di velocità

L’azzurro ha fermato i crono su 12.45,98, segnando il nuovo record italiano. In carriera aveva conquistato solo due ori alle Universiadi di Almaty nel 2017.

