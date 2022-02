Putin: "Non voglio restaurare un impero". Pronte le sanzioni Ue contro la Russia. Mosca: "Nulla di nuovo"

16:03

Spiegel, il 'congelamento' del Nord Stream preparato mesi fa

Il 'congelamento' della certificazione per l'avvio di Nord Stream 2 era stato preparato mesi fa dal ministero per l'Economia tedesco guidato da Robert Habeck. Lo scrive lo Spiegel riferendosi a fonti governative federali.

Oggi è stato il cancelliere Olaf Scholz ad annunciare il fermo della certificazione per la messa in funzione della mega-pipeline volta a moltiplicare il flusso di gas russo dalla Russia alla Germania, come reazione all'escalation della Russia verso l'Ucraina e in particolare al riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass da parte del presidente russo Vladimir Putin. Sempre secondo il settimanale amburghese, Habeck ha inviato questa mattina la lettera all'agenzia federale competente nella quale viene data l'indicazione di ritirare la valutazione positiva al progetto necessaria per la certificazione del gasdotto.

A sua volta, la certificazione, richiesta lo scorso ottobre dal governo federale allora ancora guidato da Angela Merkel, è volta a valutare la sicurezza delle forniture del gas verso la Germania: il timore era, sostanzialmente, che la consistenza di tali forniture sarebbe stata messe a rischio da un eventuale stop a Nord Stream 2.

Oggi, sulla base di una "nuova valutazione della situazione geostrategica causata dall'escalation nell'Ucraina orientale" - cosi' si afferma nella lettera di Habeck - quella valutazione non ha più motivo d'essere. Nei prossimi mesi, il ministro all'Economia intende esaminare a fondo quali conseguenze saranno derivate dall'attuale crisi tra Ucraina e Russia.

Iniziati nel 2018, i lavori per il gasdotto - lungo 1230 chilometri, con una capacità di 55 miliardi di metri cubici di gas all'anno - sono terminati sin dallo scorso settembre, ma non è ancora entrato in funzione. Finora i costi per la sua realizzazione sono stimati ad oltre 10 miliardi di euro. La società Nord Stream 2, con sede in Svizzera, fa parte del colosso statale russo Gazprom. Tra gli investitori figurano anche le tedesche Wintershall Dea e Uniper, la olandese-britannica Shell, l'austriaca Omv e la compagnia energetica francese Engie