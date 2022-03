Putin vuole che il petrolio russo sia comprato solo in rubli. Per l'Europa non se ne parla nemmeno

Vladimir Putin ha annunciato che non accetterà più dollari ed euro ma assicura il rispetto dei contratti di fornitura. La presidente della Commissione europea propone regole più strette sulle riserve: dobbiamo sfruttare il nostro peso comune.

La Nato continuerà ad assicurare sostegno all'Ucraina, la cui adesione all'Alleanza non è però in agenda, ha sottolineato il segretario generale Stoltenberg alla vigilia del vertice, dove è atteso anche il presidente Usa Biden. La Nato domani decider ulteriore sostegno a Kiev e dispiegherà quattro nuovi battlegroup della Nato in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia.

Per Kiev i negoziati con Mosca "restano difficili". Il presidente ucraino Zelensky, in un intervento via video al Parlamento giapponese, ha chiesto al governo di Tokyo di aumentare la pressione sanzionatoria su Mosca, anche con un embargo sui beni russi.

La Giornata

18:40

Per la costruzione di una difesa europea comune, all'inizio degli Anni Duemila, "si parlava di 150mila soldati. Questa è una cifra di prima approssimazione su cui occorrerà andare avanti". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, al Senato.

18:14 Trudeau, Putin ha fatto male i calcoli, Nato e Ue uniti "Putin pensava che fossimo divisi e che avrebbe potuto dividere l'Ue e la Nato, ma ha fatto male i calcoli e ora la situazione si sta ritorcendo contro di lui" perche' "la Nato e l'Ue sono più determinate e unite che mai". Lo ha dichiarato il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, nel suo intervento al Parlamento europeo

18:10 Draghi, grazie per il sostegno corale del Parlamento "Grazie al Parlamento per il sostegno all'azione di governo". Lo ha detto al Senato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in replica al dibattito seguito alle sue comunicazioni sul Consiglio europeo di domani. "È sempre importante sapere che ci si siede al tavolo avendo il Parlamento dietro. Oggi è ancora piu' importante, e la coralità di questo sostegno dà una particolare forza alla mia partecipazione al Consiglio europeo di domani", ha aggiunto.

18:08 Sindaco di Kiev, un morto e due feriti sotto le bombe Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite sotto le bombe a Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, citato dalla Reuters.

17:38 Il ministro della Salute russo ha invitato a non fare scorte di medicinali Il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, ha esortato i suoi connazionali a non fare scorta di medicinali mentre molti temono carenze e aumento dei prezzi a causa delle sanzioni dell'Occidente per l'invasione dell'Ucraina. "Voglio dire al pubblico: non avete bisogno di fare scorte, i fornitori dicono che le consegne continuano come pianificato", ha affermato in un intervento in tv, dopo che sono state registrate "carenze in un certo numero di farmacie"

17:25 Cremlino, nuova telefonata Bennett-Putin Nuova telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il premier israeliano Naftali Bennett. Lo ha riferito il Cremlino, precisando che il leader dello Stato ebraico ha "condiviso la sua valutazione della situazione in Ucraina, considerando i suoi recenti contatti con leader di diversi Paesi stranieri e ha espresso alcune idee in relazione ai negoziati tra le delegazioni russo e ucraina". Da parte sua, Putin ha "dato la sua opinione sui negoziati e sul corso dell'operazione militare speciale per difendere il Donbass"

17:10 Salgono a 5 i giornalisti morti in Ucraina L'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina (NUJU) ha confermato oggi che il giornalista ucraino Viktor Dedov è morto l'11 marzo a Mariupol a causa del bombardamento del suo appartamento. La Federazione europea dei giornalisti (EFJ) porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici del giornalista. L'EFJ chiede ancora una volta all'occupante russo di fermare i bombardamenti di obiettivi civili in Ucraina. Viktor Dedov era uno degli operatori più importanti della stazione televisiva ucraina Sigma-TV. Era a casa quando due bombe hanno colpito il suo appartamento. La famiglia non ha potuto seppellire il giornalista perché un'altra granata ha provocato un incendio nella casa quattro giorni dopo le prime esplosioni. Viktor Dedov è il quinto giornalista a perdere la vita a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Gli altri giornalisti morti in guerra sono: Yevheniy Sakun, cameraman ucraino di LIVE TV ucciso il 1 marzo durante un attacco missilistico alla torre della TV a Kiev;

Brent Renaud, giornalista statunitense ucciso da colpi di arma da fuoco a Irpin, il 13 marzo;

Pierre Zakrzewski, operatore della telecamera di Fox News, e la giornalista ucraina Oleksandra "Sasha" Kuvshynova, uccisi il 14 marzo a Horenka.

16:54 Il sindaco di Kiev, i russi costretti ad arretrare in diverse aree Le forze ucraine hanno respinto le truppe russe in diverse aree intorno a Kiev. Lo ha assicurato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, spiegando che si sta combattendo nella periferia settentrionale e orientale della città e che "la piccola città di Makariv e quasi tutta Irpin sono già sotto il controllo dei soldati ucraini". Irpin confina con Kiev a Est, mentre Makariv si trova circa 50 chilometri a Ovest. Feroci scambi di colpi di artiglieria hanno avuto luogo a Irpin e Lyutizh, a nord della capitale. Un'agenzia di stampa ucraina ha parlato di un possibile accerchiamento delle truppe russe a Irpin, così come a Bucha e Hostomel, che si trovano nella periferia occidentale di Kiev. Klitschko ha detto di non avere informazioni più dettagliate sulle controffensive ucraine in corso.

16:33 L'Italia all'Onu, "Violate leggi umanitarie" “Aggressione ingiustificata e improvocata”, in violazione alle "leggi umanitarie internazionali" da parte della Russia, che ha “totalmente ignorato i ripetuti appelli del Segretario generale dell’Onu”. E’ la posizione dell’Italia espressa all’Assemblea generale delle Nazioni Unite dal rappresentante italiano al Palazzo di Vetro, l’ambasciatore Maurizio Massari. “Questo è il momento di agire senza esitazione - ha aggiunto - di proteggere il popolo dell’Ucraina, riprendendo i negoziati, mantenendo chiara la distinzione tra aggressore e vittima”.

16:32 von der Leyen, Putin blocca grano destinato ad Africa “Putin sta bloccando centinaia di navi piene di grano nel Mar Nero e le conseguenze” di tale azione “colpiranno dal Libano all’Egitto, dalla Tunisia agli altri Paesi dell’Africa” e per questo “chiedo a Putin di lasciare andare quelle navi, altrimenti non solo sarà responsabile per le morti” della guerra, “ma anche per la fame e la carestia” negli altri Paesi. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito al Parlamento europeo.

16:28 von der Leyen, ogni secondo un bimbo arriva nell'Ue “Finora più di tre milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina, metà di loro sono bambini e ogni secondo un bambino dall’Ucraina arriva nella nostra Unione europea” e “mentre vi parlo qui nel cuore della democrazia europea, 800 mila bambini stanno lasciando l’Ucraina: coraggiosi, traumatizzati e in cerca di aiuto”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito al Parlamento europeo.

16:28 Mosca conferma le dimissioni dell'inviato di Putin per il Clima Mosca ha confermato le dimissioni di Anatoly Chubais, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin per lo Sviluppo sostenibile. Secondo fonti di Reuters e Bloomberg, Chubais si è dimesso perché contrario all'invasione dell'Ucraina e ha già lasciato la Russia. Una notizia che il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, non ha voluto commentare.

Ex riformatore economico degli anni '90, è il più alto in grado ad aver lasciato l'incarico dall'inizio della guerra: noto come il principale architetto delle privatizzazioni in Russia sotto l'ex presidente Boris Eltsin ed era stato lui a raccomandare Putin, ex agente del Kgb, per il suo primo lavoro al Cremlino. Passato alla guida dell'azienda di nanotecnologia Rusnano, nel 2020 era stato nominato inviato speciale per il Clima.

16:25 von der Leyen, con Biden discuterò consegne Gnl "Domani discuterò con il presidente Biden di come rendere prioritarie le consegne di Gnl dagli Usa all'Ue nei prossimi mesi. Puntiamo ad avere un impegno per ulteriori forniture per i prossimi due inverni". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito al Parlamento europeo.

16:25 von der Leyen, la bandiera dell'Ucraina è simbolo di libertà "Nei territori occupati dell’Ucraina, dopo l’assedio e i bombardamenti, il cibo fresco è diventato un lusso, gli ospedali stanno finendo le medicine e centinaia di persone vengono arrestate dalle forze russe”, ma ciononostante “i cittadini stanno scendendo in strada per protestare contro l’invasione” e “se la libertà ha un nome, il suo nome è Ucraina e la bandiera ucraina è oggi la bandiera della libertà”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito al Parlamento europeo.

16:23 Da Kiev risoluzione Onu per fermare invasione russa L’ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsa, ha chiesto all’Assemblea generale di votare a sostegno di una risoluzione che chiede l’immediato stop alle ostilità da parte della Russia. La risoluzione è stata firmata da quasi un centinaio di Paesi, tra cui gli Stati Uniti. Il testo, oltre a condannare le conseguenze umanitarie dell’invasione russa, ribadisce la legittimità dell’Ucraina a rivendicare la sovranità e il riconoscimento dei propri confini. “Migliaia di ucraini sono morti - ha detto l’ambasciatore - sono morti perché la Russia ha deciso di attaccare. Attaccare l’Ucraina, attaccare la pace, attaccare tutti noi”.

16:04 Zelensky a Francia, Renault e Leroy Merlin via da Russia Le imprese francesi devono lasciare la Russia. Lo ha detto nel suo discorso davanti agli eletti dell'Assemblea Nazionale e del Senato in seduta congiunta il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, citando esplicitamente il gruppo automobilistico Renault e la catena di bricolage Leroy Merlin. Zelensky ha parlato per circa 10 minuti e ha chiesto alla Francia e ai suoi partner di fare di più, "un pacchetto di sanzioni alla settimana", per mettere al tappeto l'economia russa.

15:56 Viminale, 65.350 i profughi giunti finora in Italia Ad oggi sono arrivati in Italia 63.104 profughi dall’Ucraina, di cui 32.361 donne, 5.592 uomini e 25.151 minori. Lo rende noto il Viminale, sottolineando che

l’incremento delle presenze rispetto a ieri è di 1.611 persone. Confermate come principali città di destinazione Roma, Milano, Napoli e Bologna.

"Al dato registrato oggi - spiega il sito web del ministero - vanno aggiunti i 2.246 profughi giunti in treno alla frontiera dal 10 al 22 marzo, per un totale complessivo di arrivi sul territorio nazionale di 65.350 persone".

15:48 Zelensky all'Assemblée nationale cita la battaglia di Verdun Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha utilizzato la Prima guerra mondiale per rappresentare agli eletti francesi dell'Assemblée Nationale e del Senato riuniti ad ascoltarlo il dramma del conflitto in corso nel suo Paese dallo scorso 24 febbraio. In particolare ha citato la lunghissima e tragica battaglia di Verdun, durata 10 mesi nel 1916. Ma ha anche ricordato che l'attacco di Mosca è un attacco "alla libertà, all'uguaglianza, alla fraternità", citando il motto della Repubblica francese. "I russi non distinguono gli obiettivi - ha detto - colpiscono senza fare distinzioni". Zelensky ha poi ringraziato la Francia e il presidente Emmanuel Macron per il sostegno al suo Paese invaso.

"Il 24 febbraio il popolo ucraino si è riunito, non c'è più destra o sinistra, maggioranza o opposizione, ma solo la voglia di difendere il nostro Paese", ha aggiunto.

15:33 Il sindaco di Irpin: la Russia ha utilizzato bombe al fosforo La Russia ha utilizzato questa notte bombe al fosforo in due sobborghi di Kiev, Hostomel e Irpin. Lo ha detto il sindaco di Irpin, Oleksandr Markushin, citato da Kiev Independent.

15:21 Il Cremlino: nuova telefonata Putin-Scholz Il presidente russo Vladimir Putin ha nuovamente parlato al telefono con il cancelliere tedesco Olaf Scholz: lo ha comunicato il servizio stampa del Cremlino. "Durante la discussione sulla situazione in Ucraina, l'attenzione si è concentrata sui problemi legati ai negoziati in corso fra Russia e Ucraina. "Putin ha illustrato una serie di considerazioni nel contesto delle posizioni di principio della Federazione Russa ai colloqui", ha dichiarato il Cremlino.

15:14 Stoltenberg, Cina condanni aggressione russa "Chiediamo alla Cina di condannare l'invasione" sulla all'Ucraina, "di impegnarsi negli sforzi diplomatici per trovare una via pacifica" per porre fine all'aggressione "e non dare sostegno materiale" a Mosca. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. "Abbiamo visto che la Cina non è stata capace di condannare l'invasione, si è astenuta sulla risoluzione dell'Assembela generale dell'Onu", ha detto. "La Cina ha diffuso anche alcune bugie su Ucraina e Nato" e "per la Nato è preoccupante il fatto che la Cina abbia posto in questione alcuni principi chiave per la nostra sicurezza, come il diritto di ogni Paese di scegliere il proprio percorso. Perché il presidente Xi e il presidente Putin insieme hanno emesso una dichiarazione di contrarietà ad ogni allargamento della Nato", ha ricordato Stoltenberg.

15:12 Francia, congelati 800 milioni di beni a oligarchi La Francia ha congelato beni per un valore complessivo di 800 milioni agli oligarchi russi nell'ambito delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri.

"Queste sanzioni sono sentite in Russia, dove l'economia sta soffrendo", ha detto Attal aggiungendo che "il rublo sta crollando, la borsa (di Mosca, ndr) è in gran parte ancora chiusa e la Banca centrale russa è fortemente colpita".

15:07 Stoltenberg, estendere mio mandato? Decidono gli alleati “Spetta ai trenta Paesi alleati decidere” sull’eventuale estensione di un anno del mandato del segretario generale della Nato e “io sono concentrato nella preparazione del summit di domani nel bel mezzo della situazione più pericolosa per la sicurezza nella quale ci troviamo da diversi decenni”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista del summit straordinario di domani sulla guerra in Ucraina.

15:04 Stoltenberg, non inviamo truppe Nato sul campo "Non manderemo truppe in Ucraina". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. "La Nato non è parte del conflitto, sostiene l'Ucraina, ma non è parte del conflitto", ha detto. "La Nato non invierà truppe in Ucraina", ha aggiunto Stoltenberg. "Dobbiamo comprendere che è estremamente importante dare aiuto all'Ucraina, e stiamo aumentando, ma anche estremamente importante prevenire che questo conflitto diventi a pieno titolo una guerra tra Nato e Russia e quindi il messaggio è molto chiaro da parte degli alleati: non manderemo truppe in Ucraina", ha sottolineato.

15:03 UNHCR: 3,626 milioni di rifugiati fuori dal Paese Sono 3.626.546 i rifugiati che, dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sono fuggiti dall'Ucraina nei paesi vicini in cerca di sicurezza dal 24 febbraio al 22 marzo. Lo scrive l'UNHCR nell'aggiornamento quotidiano dei dati, ribadendo che si tratta della "crisi di rifugiati che cresce più velocemente in Europa dalla Seconda guerra mondiale". Per quanto riguarda i profughi ucraini che hanno scelto l'Italia come destinazione, soprattutto per raggiungere amici e parenti già residenti, sono 61.493. Prima della crisi, la comunità ucraina in Italia era composta da circa 230 mila persone.

15:01 Scholz, guerra di Putin è crimine, viola le regole “Siamo tutti d’accordo. Questa guerra viola tutte le regole. E’ un crimine. E’ la guerra di Putin”. Cosi risponde Olaf Scholz, intervistato dalla Zeit, alla domanda se il presidente russo sia un criminale di guerra. Per quanto riguarda l’alleanza di Nato, Unione europea e G7, il cancelliere tedesco spiega che “l’unità è la nostra forza. E questo è la cosa importante adesso”.

14:53 Nato: l'adesione di Kiev non è in agenda, ma il sostegno sì "L'adesione dell'Ucraina alla Nato non è in agenda" del Summit Nato di domani, "ma il sostegno all'Ucraina è in cima all'agenda e sarà uno dei principali temi della discussione". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. "E' molto doloroso quello che vediamo in Ucraina" ed è per questo che "gli alleati hanno aumentato il sostegno", ha detto Stoltenberg. "E questo si aggiunge a quanto abbiamo fatto in molti anni", ha aggiunto. "Mi aspetto che i leader, domani, affrontino come aumentare il nostro sostegno all'Ucraina", ha specificato il segretario generale.

14:47 Johansson, in Italia già 60mila profughi “So che sono già 60 mila gli ucraini in fuga dalla guerra che sono arrivati in Italia e gli italiani li stanno accogliendo a braccia aperte come fecero le famiglie di Palermo che accolsero 1000 bambini dopo il disastro di Chernobyl”. Lo ha detto la Commissaria europea per gli affari interni, Ylva Johansson, sentita in videocollegamento, per l’audizione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen.

14:43 Nato, guerra nucleare non avrebbe vincitori “La Russia deve smetterla di brandire le armi nucleari. Questo è molto pericoloso ed irresponsabile. La Nato è qui per difendere e proteggere tutti i suoi alleati e mandiamo un messaggio chiaro alla Russia: la guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista del summit straordinario di domani sulla guerra in Ucraina. “Sottolineo l’importanza di concludere la guerra in Ucraina perché dobbiamo fare il possibile per evitare che la guerra degeneri all’esterno dell’Ucraina”, ha aggiunto Stoltenberg.

14:40 Nato, uso armi chimiche cambierebbe natura conflitto “Ogni utilizzo di armi chimiche cambierebbe totalmente la natura di questo conflitto e sarebbe una palese violazione del diritto internazionale e avrebbe forti conseguenze”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista del summit straordinario di domani sulla guerra in Ucraina.

14:36 Nato, domani affrontiamo sostegno Cina a Mosca "Mi aspetto che affronteremo anche il ruolo della Cina in questa crisi". Lo ha dichiarato il segretario generale, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa pre-summi straordinario che si terrà domani. "La Cina ha fornito alla Russia sostegno politico, anche diffondendo palesi menzogne e disinformazione", ha aggiunto. "Gli alleati sono preoccupati che la Cina possa fornire supporto materiale per l'invasione russa", ha evidenziato l'ex premier norvegese.

14:35 Nato, quattro nuovi battlegroup in Europa orientale “Mi aspetto che domani i leader accetteranno di rafforzare la posizione della Nato in tutti i domini con importanti incrementi di forze nella parte orientale dell’alleanza: a terra, in aria e in mare” e “il primo passo è il dispiegamento di quattro nuovi battlegroup della Nato in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista del summit straordinario di domani sulla guerra in Ucraina. “Ciò significa che avremo otto battlegroup Nato dal Baltico al Mar Nero”, ha aggiunto Stoltenberg.

14:33 Stoltenberg, domani ulteriore sostegno dalla Nato "Domani gli alleati forniranno ulteriore sostegno alla Nato" tra cui "equipaggiamenti per la cyberdifesa e contro le minacce chimiche, radiologiche e nucleari". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa pre-vertice straordinario che si terrà domani.

14:25 Nato, Putin fermi guerra e si impegni veri negoziati “La brutale invasione di Putin in Ucraina sta causando morte e distruzione tutti i giorni” e la Russia “deve fermare questa guerra permettendo il passaggio sicuro dei civili e impegnandosi in veri negoziati”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista del summit straordinario di domani sulla guerra in Ucraina.

14:22 Mosca, finora avvenuti due scambi di prigionieri Il ministero degli Esteri russo ha riferito che sono avvenuti due scambi di prigionieri con le autorità di Kiev dall'inizio delle operazioni militari in Ucraina, senza dare ulteriori dettagli.

Lunedì, l'ombudsman russa Tatiana Moskalkova aveva confermato lo uno scambio di nove prigionieri russi con il sindaco di Melitopol, città del sud-est conquistata dalle forze di Mosca.

14:05 Minsk espelle diplomatici Kiev,chiude consolato Brest Le autorità bielorusse hanno deciso di espellere diversi diplomatici ucraini e di chiudere il consolato generale a Brest. "L'ambasciata ucraina continuerà a lavorare in Bielorussia nel formato 1+4, cioè l'ambasciatore e quattro membri dello staff", ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di Minsk, Anatoly Glaz.

14:03 Biden, attacco con armi chimiche "minaccia credibile Un attacco russo con le armi chimiche è una "minaccia credibile". Lo ha affermato il presidente americano, Joe Biden, in partenza per l'Europa per partecipare a incontri con gli alleati della Nato, Ue e G7, prima di recarsi in Polonia.

14:02 Ombudsman, Chernihiv isolata, abitanti sono ostaggi Gli abitanti di Chernihiv sono di fatto ostaggi delle forze russe: lo ha detto l'Ombudsman ucraino, Ludmila Denisova, secondo quanto riporta il Guardian. "Oggi Chernihiv rimane completamente isolata dalla capitale. Gli occupanti hanno bombardato il ponte sul fiume Desna, che veniva utilizzato per portare gli aiuti umanitari alla città e evacuare i civili", ha affermato Denisova.

"La città - ha aggiunto - è priva di corrente elettrica, manca l'acqua e le abitazioni non sono riscaldate. Le infrastrutture sono distrutte e, secondo i residenti, gli occupanti stanno stilando delle liste per l'evacuazione dei civili a Lgov, in Russia. Isolando la città da Kiev, (gli occupanti, ndr) hanno preso gli abitanti come ostaggi". Chernihiv, che ha circa 290 mila abitanti, è assediata dalle truppe di Mosca da 12 giorni.

13:37 Il Cremlino nega le accuse di violenze sui civili Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha respinto le accuse del procuratore generale di Kiev, secondo il quale i militari russi stanno compiendo violenze sui civili ucraini. "Le truppe russe non stanno colpendo o sparando sui civili", ha detto Peskov, "i militari russi stanno aiutando i civili e, purtroppo, sempre più testimoni oculari escono dalle città dicendo che sono stati tenuti lì come scudi umani e che i battaglioni nazionalisti - e ci sono molti casi del genere - stanno sparando sui civili". Peskov ha poi bollato come "una menzogna" le notizie giunte dall'Ucraina su una donna che sarebbe stata violentata da militari russi.

A chi gli chiedeva quali prove avesse che sono i nazionalisti a sparare sui civili, Peskov ha risposto che "puoi ascoltare molte testimonianze direttamente dai testimoni oculari che vengono dalle città ucraine". "Stanno raccontando di come sono stati tenuti come scudi umani, di come i battaglioni nazionalisti hanno aperto il fuoco su coloro che tentavano di fuggire dalla città", ha aggiunto Peskov, "stanno dicendo che sono stati tenuti in un blocco informativo, che gli è stato impedito di avere informazioni sull'apertura dei corridoi umanitari e così via. Queste non sono cose che stiamo dicendo noi, sono cose che arrivano dagli ucraini che escono da queste città".

13:36 Ue: priorità ai corridoi verdi per export alimentare "E' molto importante organizzare l'export alimentare dall'Ucraina e verso l'Ucraina. Già durante la pandemia eravamo riusciti a organizzare dei corridoi verdi per favorire il traporto alimentare ovviamente la guerra è uno scenario diverso ma è priorità per noi". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski. La proposta del commissario è di prendere in considerazione un ruolo della Polona e usare i porti sul Mar Baltico, invece di quelli ucraini del Mar Nero bloccati dalle forze russe.

13:35 Scholz, irresponsabili speculazioni su no-fly zone “C’è una cosa che mi disturba immensamente: quando nei commenti si afferma con leggerezza che si dovrebbe osare di più, per esempio attivando una no-fly zone sull’Ucraina, perché tanto Putin non attaccherebbe la Nato. Ebbene, questo tipo di speculazioni le trovo irresponsabili: innanzitutto, perché non considerano affatto il rischio legato ad una tale azione. Ossia il rischio di una guerra diretta tra la Nato e la Russia”. Lo afferma in un’ampia intervista alla Zeit il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Che aggiunge: “Pertanto, tutti possono contare sul fatto che io non mi farò impressionare dal richiamo di una no-fly zone”.

13:33 L'Ue accusa: la Russia prende i terreni e usa la fame come arma "La Russia sta prendendo il suolo ucraino e lo usa come arma contro le persone, per affamare tra le persone più vulnerabili al mondo. Posso dire che non è la prima volta che nella politica imperiale della Russia questo metodo viene utilizzato per attaccare il sistema alimentare per creare fame e aggredire". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski.

13:32 Una marcia pace Perugia-Assisi straordinaria il 24 aprile "Una marcia che non avremmo mai pensato e voluto". Lo ha detto Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace, presentando la Marcia Perugia-Assisi della pace straordinaria che si svolgerà il 24 aprile. La manifestazione è stata presentata questa mattina nel palazzo della Provincia di Perugia.

"È urgente l'apertura di un negoziato multilaterale serio, strutturato, concreto, onesto e coraggioso, sotto l'autorità delle Nazioni Unite. Il segretario generale dell'Onu, i responsabili dell'Unione Europea e della politica internazionale lo devono fare ora" spiegano i promotori dell'iniziativa, che si muove intorno all'appello di papà Francesco: "Fermatevi".

13:00 Ue: aumento di 4 milioni di ettari dei terreni coltivabili La Commissione europea aumenterà di 4 milioni di ettari i terreni coltivabili per fare fronte alla difficoltà di produzione agricola dovuta alla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il commissario all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, presentando il pacchetto di aiuti per il settore dell'agricoltura.

12:48 Kiev, concordati 9 corridoi umanitari ma non per Mariupol Mosca e Kiev hanno concordato l'apertura di 9 corridoi umanitari per evacuare i civili intrappolati. Lo ha annunciato la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, sottolineando però che nessuna misura riguarda il centro di Mariupol, sottoposta a pesanti bombardamenti.

Come ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky, Sono 100 mila gli abitanti rimasti bloccati nella città sulla costa del Mar Nero, "in condizioni disumane, senza cibo, acqua e medicinali, sotto il bombardamento continuo".

12:47 Scholz, ridurremo dipendenza da energia russa “Ridurremo la dipendenza dalle importazioni russe più rapidamente di quel che credono in tanti. Ma non è una cosa che può succedere dall’oggi al domani. Un improvviso stop alle forniture porterebbe rischi molto grandi per tutta l’Europa”. E’ quanto afferma Olaf Scholz in un’ampia intervista al settimanale Die Zeit. “Non stiamo parlando del fatto di indossare l’inverno prossimo un pullover più pesante, come qualcuno dice con leggerezza”, spiega ancora il cancelliere. “Si tratta del fatto che in certe circostanze si potrebbero più riscaldare abitazioni, ospedali, case di cure e scuole, e centinaia di migliaia di posti di lavoro sarebbero a rischio”. Pertanto, aggiunge Scholz: “Il governo federale è d’accordo: non imporremo uno stop alle importazioni di petrolio o gas. Attualmente ci stiamo impegnando a creare nuove vie di forniture per l’energia”.

12:46 Scholz, ho detto a Putin di non usare armi chimiche “Nei colloqui diretti ho avvertito il presidente Putin di non utilizzare armi biologiche o chimiche”. Lo dice Olaf Scholz in un’ampia intervista alla Zeit.

“Le dichiarazioni russe per cui l’Ucraina starebbe sviluppando questo tipo di armi o che sarebbero gli Usa a volerle utilizzare – e ambedue le cose non sono vere – hanno su di me l’effetto di una minaccia implicita”, ha aggiunto il cancelliere tedesco. “Ossia che sia lo stesso Putin a pensare di poter fare ricorso a questo tipo di armi. Per questo per me era importante dirgli in modo molto chiaro e diretto: sarebbe inaccettabile e imperdonabile”.

12:38 Kiev, i negoziati con Mosca restano difficili I negoziati con Mosca restano "difficili" perché "noi ucraini abbiamo posizioni chiare e di principio": lo ha affermato Mykhailo Podoliak, capo della delegazione di Kiev.

I negoziati, ripresi il 14 marzo, proseguono "in modo permanente, on line", ha aggiunto Podoliak. Poco prima Mosca aveva accusato gli Usa di intralciare i "difficili negoziati" con Kiev e aveva accusato gli ucraini di "cambiare costantemente posizione".

12:37 L'Ue autorizza una deroga temporanea per l'utilizzo dei terreni incolti La Commissione europea, per sostenere il settore dell'agricoltura colpito dalla guerra in Ucraina, ha previsto "una deroga eccezionale e temporanea per consentire la produzione di colture per scopi alimentari e mangimi su terreni incolti", pur mantenendo l'intero livello del pagamento per l'inverdimento per gli agricoltori. "Ciò amplierà la capacità di produzione dell'Ue nonostante la disponibilità limitata di terreni fertili", aggiunge la Commissione. Inoltre "specifiche flessibilità temporanee rispetto ai requisiti di importazione esistenti per i mangimi contribuiranno ad alleviare la pressione sul mercato dei mangimi", assicura la Commissione.

12:35 Fondo Ue da 500 milioni per gli aiuti agli agricoltori, 48 milioni per l'Italia La Commissione europea stanzia un pacchetto di aiuti di 500 milioni di euro per sostenere i produttori agricoli più colpiti dalle gravi conseguenze della guerra in Ucraina. Di questi, oltre 48 milioni saranno destinati agli agricoltori italiani.

La Commissione sostiene inoltre che per migliorare l'accessibilità dei prodotti alimentari gli Stati membri potranno anche applicare aliquote ridotte dell'Iva e incoraggiare gli operatori economici a contenere i prezzi al dettaglio.

12:32 Mosca: una missione di peacekeeping della Nato? molto pericolosa... Inviare forze di peacekeeping in Ucraina sarebbe una decisione "imprudente e estremamente pericolosa": lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in una conference call con alcuni giornalisti. Peskov, riporta il Guardian, ha avvertito che qualsiasi contatto fra le forze russe e della Nato "potrebbe avere serie conseguenze difficilmente rimediabili".

La settimana scorsa la Polonia ha annunciato che presenterà una proposta per una missione di peacekeeping in Ucraina al prossimo vertice della Nato. Anche il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha sottolineato che con l'invio di una missione di peacekeeping ci sarebbe "quello scontro diretto tra forze russe e della Nato che tutti hanno cercato di evitare e che tutti hanno detto che non deve verificarsi".

12:31 Mosca, colloqui con partner Asia su forniture energia La Russia ha in corso con i suoi partner asiatici discussioni per eventuali forniture energetiche aggiuntive. Lo ha detto il ministro dell'energia e vice premier Alexander Novak parlando alla Duma di Stato. Il "riorientamento" delle forniture, ha detto, avverrebbe gradualmente e risorse extra richiederebbero grandi investimenti.

12:29 Draghi, non intervenire è come difendere aggressore "La carneficina non distingue le divise ma distingue i bambini. E' un terreno molto scivoloso. Perché se noi sviluppiamo le conseguenze di questo ragionamento, dovremmo dire di non aiutare i Paesi che vengono attaccati". Cosi' il premier, Mario Draghi, in sede di replica dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

"Dovremmo sostanzialmente accettare di difendere il paese aggressore non intervenendo. Dovremmo - ha aggiunto - lasciare che gli ucraini perdano il loro Paese e accettino la schiavitu'. E' un terreno scivoloso che ci porta a giustificare tutti gli autocrati, tutti coloro che hanno aggredito Paesi inermi, a cominciare da Hitler e Mussolini".

12:28 Draghi, guerra genera clima incertezza "La guerra in Ucraina ha generato una situazione di incertezza sul piano economico. Lo vediamo molto chiaramente sul turismo, con prenotazioni cancellate, con il trasporto aereo che diminuisce". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in Aula alla Camera in sede di replica, dopo la discussione generale sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue. "Si tratta di una situazione di incertezza che colpisce molto più l'Europa che il resto del mondo, ma è una condizione molto generalizzata", ha aggiunto.

12:28 Draghi, Putin? No scuse. Pace? Bisogna essere in due "Non ci sono scuse per chi aggredisce, non ci sono scuse per Putin". Lo ha detto il premier Mario Draghi nell'Aula della Camera. "Il processo di avvicinamento nella Ue è lungo ma l'Italia sosterrà l'Ucraina. La vuole in Europa", dice il premier.

"Noi cerchiamo di fare la pace. Lo facciamo fino alla fine. Macron chiama continuamente Putin. Tutti cerchiamo di fare la pace, ma bisogna essere in due per farla", osserva.

12:25 Draghi, ringrazio il Parlamento per il sostegno "Ringrazio il Parlamento per il sostegno in vista del Consiglio europeo e il vertice Nato". Cosi' il premier Mario Draghi nella replica in Aula dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

11:32 Mosca, senza i nostri idrocarburi il mercato crollerà Se l'Occidente dovesse decidere di imporre un embargo sugli idrocarburi russi, il mercato crollerà e porterà i prezzi "su scenari mai visti prima". Lo ha detto il vice primo ministro dell'energia Alexander Novak, parlando alla Duma. "È assolutamente chiaro che senza gli idrocarburi russi i mercati del gas e del petrolio crolleranno. L'aumento del prezzo delle risorse energetiche può essere imprevedibile", ha detto Novak. "Nell'Ue, dove c'è un aumento dei prezzi e carenza di risorse energetiche, pressati dagli Stati Uniti si sono rifiutati di mettere in servizio il gasdotto Nord Stream 2 già costruito, a scapito dei consumatori europei", ha continuato, citato dalle agenzie russe, definendo il blocco del gasdotto "una sciocchezza".

11:31 Forze Donetsk, a Mariupol ancora fino a 150 mila civili A Mariupol, la città ucraina sul Mare d'Azov da settimane sotto assedio, rimangono ancora dai 100 mila ai 150 mila civili. Lo ha dichiarato il capo dell'autoproclamata repubblica separatista di Donetsk, Denis Pushilin, in un'intervista a Rossiya-24.

"Possiamo parlare di dati approssimativi perché al momento è difficile determinare quante persone siano negli scantinati e nei rifugi e quante persone siano riuscite a uscire", ha detto Pushilin, "secondo le nostre stime, rimangono ancora a Mariupol dalle 100 mila alle 150 mila persone".

11:22 I separatisti del Donetsk: controlliamo oltre metà Mariupol Le forze separatiste del Donetsk controllano oltre metà del territorio della città di Mariupol. Lo ha dichiarato il capo dell'autoproclamata repubblica secessionista filorussa, Denis Pushilin, al canale Rossiya-24.

11:20 L'ambasciatore ucraino in Italia: "Faremo di tutto per la visita del Papa a Kiev" “Apprezziamo tantissimo il ruolo della Santa Sede per risolvere questa tragedia” e “sicuramente, per quanto ci riguarda, faremo tutto il possibile per organizzare questa visita”. Lo ha detto a ‘Buongiorno’, su Sky TG24, l’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, rispondendo alla domanda su quanto crede fattibile, sia in termini di sicurezza che dal punto di vista diplomatico, un viaggio del Pontefice a Kiev. “Ma non dipende solo da noi. Prima di tutto serve un cessate il fuoco sul nostro territorio, per garantire la sicurezza del Santo Padre durante il suo viaggio in Ucraina”, ha proseguito l’ambasciatore, e sottolineando che in caso contrario “sarebbe troppo difficile garantirne la sicurezza”.

11:15 Papa, dimenticato lezioni tragedie secolo scorso "Noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali". Così Papa nella preghiera di Consacrazione, inviata a tutti i vescovi del mondo, che sarà recitata venerdì nell'Atto di Consacrazione dell'umanità in modo particolare della Russia e dell’Ucraina, al Cuore immacolato di Maria.

"Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani", si legge nella preghiera.

11:14 Lavrov vede capo Comitato Internazionale Croce Rossa Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, incontrerà oggi a Mosca il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer. Lo riferisce una nota del ministero, secondo il quale il colloquio riguarderà "aree chiave del lavoro della Croce Rossa nel campo della risposta umanitaria".

11:09 Unicef: crisi protezione bambini, niente è al sicuro La guerra in Ucraina è una crisi per la protezione dei bambini: è l'allarme lanciato oggi da Unicef. "Niente è al sicuro dagli attacchi: scuole, asili, orfanotrofi, ospedali di maternità, sistemi idrici, centrali elettriche, teatri", si legge in una nota dell'organizzazione Onu. "Ordigni inesplosi e mine si trovano nelle comunità dove i bambini giocavano e andavano a scuola" e i dati del 21 marzo confermano la morte di 64 bambini, un numero "destinato a crescere". Ancora, denuncia Unicef, "milioni di bambini hanno scarso o nessun accesso all'acqua potabile, o a servizi igienico-sanitari adeguati e hanno lasciato la scuola. L'insicurezza alimentare sta crescendo. Anche quando il cibo è disponibile, uscire a fare la spesa non è sicuro". Inoltre, nonostante sul calendario sia cominciata la primavera "in Ucraina fa ancora molto freddo".

11:02 Papa, in ora buia Chiesa sia vicina a chi soffre "Caro Fratello, è trascorso quasi un mese dall’inizio della guerra in Ucraina, che sta causando sofferenze ogni giorno più terribili a quella martoriata popolazione, minacciando anche la pace mondiale. La Chiesa, in quest’ora buia, è fortemente chiamata a intercedere presso il Principe della pace e a farsi vicina a quanti pagano sulla propria pelle le conseguenze del conflitto". Così Papa Francesco in una Lettera inviata ai vescovi di tutto il mondo in occasione dell’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina che avrà luogo venerdì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione, nel corso della Celebrazione Penitenziale nella Basilica di San Pietro.

"Sono grato, in questo senso, a tutti coloro che con grande generosità stanno rispondendo ai miei appelli alla preghiera, al digiuno, alla carità", ha continuato il Pontefice.

11:01 Papa, polacchi sono testimoni con accoglienza rifugiati "Quest'anno, nel cammino di penitenza quaresimale, digiuniamo e chiediamo a Dio la pace, sconvolta dalla guerra in corso in Ucraina. In Polonia, voi ne siete testimoni accogliendo i rifugiati e ascoltando i loro racconti". Così Papa Francesco al termine dell'Udienza Generale durante i saluti ai fedeli di lingua polacca. "Mentre ci prepariamo a vivere un giorno speciale di preghiera nella solennità dell'Annunciazione del Signore, chiediamo che la Madre di Dio sollevi i cuori dei nostri fratelli e sorelle afflitti dalla crudeltà della guerra. L’atto di consacrazione dei popoli al suo Cuore Immacolato porti la pace al mondo intero. Vi benedico di cuore", ha aggiunto il Pontefice.