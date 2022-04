La sfida di Putin: "L'Europa non può fare a meno del gas russo"

Mosca alza il livello di tensione nel Baltico. L'ex presidente Medvedev: "Se Svezia e Finlandia si uniscono alla Nato, la Russia prenderà contromisure". A Mariupol si arrendono marines ucraini, danneggiato incrociatore russo Moskva. Mosca minaccia: missili su Kiev se verranno compiuti nuovi attacchi. E poi accusa le forze armate ucraine di aver bombardato zone residenziali nella regione russa di Bryansk; sette feriti, tra cui una donna incinta e un bambino

L'ipotesi di un ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato ha provocato la reazione di Mosca che ha minacciato di rafforzare le sue difese nella regione, anche con il dispiegamento di armi nucleari.

Da Kiev il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, ha cercato di sgonfiare la polemica sulla mancata visita del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, assicurando che la situazione verra' risolta tramite i canali diplomatici.

Intanto, il presidente francese Emmanuel Macron ha difeso la sua scelta di non usare la parola 'genocidio' per quanto sta avvenendo in Ucraina, sottolineando che "l'escalation verbale non aiuta".

La Giornata



19.17 Usa, se Mosca ostacola consegna armi rischio escalation

Qualsiasi tentativo della Russia di ostacolare il trasferimento di armi all'Ucraina rischia di innescare un'escalation. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan secondo quanto riportato dalla Cnn. "Gli Stati Uniti non stanno operando in Ucraina, ma se i russi dovessero colpire una qualsiasi parte di territorio della Nato, dove le attrezzature militari vengono assemblate, questo comporterebbe l'invocazione dell'articolo 5 e cambierebbe completamente il gioco", ha sottolineato.

18.57 Ucraina, Zelensky: "Bucha e Maiupol allontanano i colloqui di pace"

Le atrocità commesse dalle truppe russe a Mariupol e nella periferia di Kiev, a Bucha e Borodyanka, hanno ulteriormente ridotto le possibilità di colloqui di pace con i russi. Lo afferma Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Bbc. Quanto accaduto a "Bucha ci porta ad essere vicini a interrompere" i colloqui di pace, ha aggiunto il presidente ucraino. "Non si tratta di me, si tratta della Russia. Non avranno più molte possibilità di parlare con noi". Zelensky, parlando di Mariupol ha spiegato che "oltre alle decine di migliaia di morti, molti sono scomparsi" e "sono stati portati in Russia, alcuni nei campi, altri in altre città".

18.40 Gas, indice europeo -9,2%, ai minimi da inizio guerra

Chiusura in forte calo per i future sul gas contrattati ad Amsterdam. Il benchmark europeo del prezzo del metano ha terminato le contrattazioni in calo del 9,2% a 95,62 euro al megawattora, il livello più basso dall'inizio della guerra in Ucraina, mentre si avvicinano le festività pasquali e il presidente russo Vladimir Putin non dà segnali di voler chiudere i rubinetti verso l'Europa. "La domanda di energia è bassa, nessuno ha fretta di coprire la calma del trading nel weekend pasquale", ha commentato a Bloomberg, Tim Partridge, capo del trading energetico a Db Group Europe.

18.34 Ucraina, Zelensky accusa Germania-Ungheria: "Bloccano embargo energia"

Duro attacco di Volodymyr Zelensky ai paesi europei che continuano ad acquistare petrolio russo: sono "soldi sporchi del sangue di altre persone", ha denunciato il presidente ucraino in un'intervista alla Bbc. Zelensky ha chiamato in causa soprattutto la Germania e l'Ungheria, accusandole di bloccare gli sforzi per un embargo sulle vendite di energia, da cui la Russia dovrebbe guadagnare oltre 300 miliardi di dollari quest'anno. "Alcuni dei nostri amici e partner capiscono che ora è un momento diverso, che non è più una questione di affari e denaro, ma è una questione di sopravvivenza", ha aggiunto.

18.06 Ucraina, circa 45.000 sfollati passati dalla Francia

Oltre 45.000 sfollati fuggiti dalla guerra in Ucraina sono passati dalla Francia, che ha consegnato circa 40.000 permessi provvisori di soggiorno validi per sei mesi e rinnovabili: è quanto riferito dal ministero dell'Interno di Parigi. In particolare, 45.370 persone provenienti dall'Ucraina sono state recensite dalla polizia di frontiera francesi, di cui 637 non ucraini.

18.04 Ucraina: Usa, ancora fiamme sull'incrociatore russo

Secondo fonti della difesa americana l'incrociatore russo Moskva sta ancora combattendo un incendio a bordo, ma non è ancora chiaro cosa lo abbia causato. Le fonti sottolineano alla Cnn che la nave si sta muovendo "verso est e si dirigerà verso il porto di Sebastopoli". Altre navi russe che si trovavano vicino all'incrociatore nel mar Nero si sono spostate verso sud.

17.32 Onu, almeno 1.932 civili uccisi

Al 12 aprile erano almeno 1.932 i civili uccisi nella guerra in Ucraina. Lo riferisce l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, avvertendo però che "le cifre effettive sono considerevolmente più alte", poiché "la raccolta di informazioni da alcuni luoghi in cui sono in corso intensi combattimenti è ritardata e molte notizie sono ancora in attesa di conferma". I civili feriti sono almeno 2.589.

17.28 Ucraina: Londra sanziona altri 2 oligarchi, soci di Abramovich

Il governo britannico di Boris Johnson ha annunciato oggi l'allargamento delle sanzioni anti Mosca in risposta all'invasione dell'Ucraina contro altri due oligarchi del business russo considerati funzionali al sistema di potere del presidente Vladimir Putin. Si tratta di Ievgheni Tenenbaum e David Davidovich, entrambi indicati come partner d'affari storici di Roman Abramovich, già sanzionato a sua volta da Regno Unito e Ue, ma non dagli Usa. I due hanno vasti interessi sull'isola e secondo il Foreign Office controllano asset - sottoposti ora a congelamento - per un valore complessivo stimato in oltre 10 miliardi di sterline.

17.20 Kiev, scambio prigionieri con Mosca, liberati 22 militari e 8 civili

Oggi si è svolto il quarto scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Sono stati rilasciati 22 militari e 8 civili. "Per ordine del presidente Zelensky, oggi è avvenuto un altro quarto scambio di prigionieri di guerra. Sono stati scambiati 5 ufficiali e 17 soldati", ha annunciato la vice premier Iryna Vereshchuk sul suo canale Telegram, citata da Unian.

16.56 Upb,con guerra fino a dicembre Italia perde 1,5 punti di Pil

Se il conflitto in Ucraina "durasse per tutto il secondo trimestre e il processo di normalizzazione impegnasse la seconda metà dell'anno in corso, gli effetti economici stagflattivi sarebbero più evidenti" e l'economia italiana, che "sarebbe tra le più colpite da questo shock", subirebbe "una contrazione addizionale di circa un punto e mezzo percentuale nel complesso del biennio": lo afferma l'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua analisi sul Def.

16.53 Ucraina: ministro irlandese a Kiev, stavolta non siamo neutrali

"L'Irlanda è un Paese neutrale", ma sulla guerra in Ucraina "non siamo neutrali". Lo ha detto Simon Coveney, ministro degli Esteri di Dublino e ultimo esponente occidentale a visitare oggi Kiev e dintorni, ribadendo l'adesione del suo Paese alle sanzioni contro la Russia e la condanna di Mosca.

16.46 Deputata Kiev: 'Sedicenne stuprata e uccisa con colpo in testa'

Karyna aveva solo 16 anni e da settimane tutti la stavano cercando a Bucha, con la mamma che continuava a lanciare appelli. Ma è stata ritrovata dopo giorni senza vita: “è stata "violentata dai soldati russi e uccisa con un colpo in testa". A denunciare l'ennesima atrocità della guerra in Ucraina è stata, su Twitter, la deputata ucraina Lesia Vasylenko, secondo quanto riporta il sito polacco Fakt.

16.11 Sono 400 i preti ucraini ortodossi che denunciano Kirill

Sono giunti a circa 400 i sacerdoti della Chiesa ucraina sotto la giurisdizione del Patriarcato di Mosca che si appellano collettivamente al Consiglio dei Primati delle Chiese Antiche Orientali (la più alta corte dell'ortodossia mondiale) contro il patriarca di Mosca Kirill, citandolo in giudizio. Lo scrive Orthodox Times. I 400 sacerdoti sostengono che Kirill predica la dottrina del "mondo russo", che si discosta dall'insegnamento ortodosso e andrebbe condannata come eresia. E addebitano a Kirill crimini morali nel benedire la guerra contro l'Ucraina e sostenere pienamente le azioni aggressive delle truppe russe sul suolo ucraino.

15.42 Mosca: "Kiev bombarda villaggio russo nella regione di Belgorod". L'Ucraina replica: "E' opera dei servizi russi"

Due villaggi russi nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, sono stati bombardati dalle forze ucraine. Non ci sarebbero vittime civili, mentre i residenti sarebbero stati evacuati. Secondo il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, citato dalla Tass, le forze ucraine hanno bombardato un villaggio nel distretto di Gaivoron. "Il villaggio di Spodaryushino è stato bombardato dall'Ucraina. Non ci sono state vittime civili", ha detto Gladkov su Telegram. "I servizi speciali russi hanno lanciato un piano per compiere attacchi terroristici sul loro territorio per poi accusare l'Ucraina" ha replicato il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino - secondo quanto riporta l'agenzia Unian - dopo le accuse di Mosca sugli attacchi di oggi a Bryansk e Belgorod.

15.31 Sindaco di Cernihiv: "La città distrutta al 70 per cento, rimasto un terzo dei cittadini"

Vladyslav Atroshenko il primo cittadino di Cernihiv parla all'Adnkronos di "un territorio distrutto per il 70% dai russi" che oggi, liberato il campo, hanno lasciato dietro di sé devastazione, corpi ancora da identificare, civili letteralmente scomparsi sotto bombe che cancellano qualunque cosa si trovi in un raggio di decine di metri. "Contiamo settecento persone morte, tra civili e militari. Non faccio questa distinzione, personalmente, perché quando è iniziata la guerra molti civili si sono arruolati nelle forze armate e per me sono tutti semplici cittadini. Oltre a questi abbiamo 70 corpi non identificati e almeno 50 dispersi. Questo perché quando una bomba cade in un raggio di 70 metri, non resta assolutamente nulla, figuriamoci le persone. E quando piangiamo chi non c'é più pensiamo a chi resta - prosegue il sindaco - Abbiamo danni alle condutture del gas e dell'acqua, il 70% sono distrutte".

15.10 Conseguenze gravi con l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato

L'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato cambierebbe radicalmente la situazione politico-militare: la Russia prenderà le necessarie misure di sicurezza difensive", con "conseguenze ta le più indesiderabili". Lo afferma il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, ex ambasciatore russo presso l'alleanza atlantica, citato dalla Tass.

14.30 Putin: "L'Europa non può sostituire il gas russo"

Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una riunione sull'energia, ha affermato che per l'Europa "al momento è impossibile sostituire il gas russo". Lo riporta Tass. I Paesi dell'Ue stanno ulteriormente destabilizzando il mercato dell'energia e aumentando i prezzi per i loro cittadini affermando di volere abbandonare le risorse energetiche della Russia. Lo ha detto Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass. Il presidente russo ha aggiunto che i tentativi dell'Occidente di rinunciare agli fonti energetiche russe influenzeranno inevitabilmente tutta l'economia globale.

14.28 Trenta case confiscate a evasore saranno usate per i profughi

Trenta appartamenti di un complesso in provincia di Grossetto, che possono ospitare un centinaio di persone, saranno messi a disposizione dei profughi ucraini, dopo essere stati confiscati dalla Sezione misura di prevenzione del Tribunale di Milano ad un imprenditore ritenuto "socialmente pericoloso" per "violazioni di natura fiscale" in serie e reati finanziari, tra il '95 e il 2013. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ha assegnato, infatti, quegli immobili alla Prefettura della città toscana per l'emergenza abitativa di coloro che sono scappati dalla guerra in Ucraina.

14.22 In meno di una settimana il Pentagono invierà armi all'Ucraina

"Faremo arrivare le nuove armi all'Ucraina in meno di una settimane e poi le forze di Kiev le porteranno nell'est del Paese" dove i russi si preparano a sferrare una nuova offensiva. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, alla Cnn. Quanto all'attacco della Russia nel Donbass il dipartimento della Difesa non conferma nè smentisce che sia già iniziato.

14.05 Da Mosca accuse agli ucraini di aver bombardato edifici residenziali a Bryansk: sette feriti

Mosca ha accusato le forze armate dell'Ucraina di aver bombardato edifici residenziali nella regione russa di Bryansk. Mosca ha riferito che sette persone, tra cui una donna incinta e un bambino, sono rimaste ferite a seguito del bombardamento del distretto di Klimovsky nella regione di Bryansk, da parte delle forze armate ucraine. Lo riporta la Tass. "Oggi, le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Klimovo. A seguito del bombardamento, due edifici residenziali sono stati danneggiati, tra i residenti ci sono vittime. Alle persone vengono ora fornite tutte le cure mediche necessarie", ha scritto su Telegram il governatore della regione Alexander Bogomaz. I due edifici colpiti dal bombardamento ucraino si trovano nel comune russo di Klimovo, a circa dieci chilometri dal confine ucraino. I vigili del fuoco hanno spento gli incendi divampati dopo le esplosioni, ha detto alla Tass un portavoce della sezione regionale del Ministero delle Emergenze russo.

13.38 Incrociatore russo colpito, la Russia: il Moskva rimane a galla

L'incrociatore russo Moskva "rimane a galla. L'incendio è stato localizzato e le esplosioni delle munizioni sono state bloccate", asserisce il ministero della Difesa a Mosca dopo che Kiev ha annunciato di aver colpito la nave militare nemica. Le dotazioni missilistiche dell'unità navale non sono state interessate dalle fiamme e l'equipaggio è stato evacuato dalla nave a bordo di altre unità vicine nel Mar Nero. "Sono in atto manovre per trainare l'incrociatore in porto", precisa il ministero russo.

13.30 Ucraina, Mariupol trasformata in ghetto per gli ucraini costretti a indossare un nastro bianco

Gli 'occupanti' stanno trasformando Mariupol in un ghetto per gli ucraini, i civili sono "incoraggiati" a indossare un nastro bianco, che è diventato il nuovo simbolo del sostegno all'invasione russa. Il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko ha scritto su Telegram che "i russi stanno esortando la gente di Mariupol a indossare un nastro bianco... Cinismo in tutto". Ha dichiarato inoltre che per le persone che indossano il nastro bianco sono previste 'agevolazioni' per spostarsi in città.

13.23 Cremlino: se Usa volessero pace non invierebbero armi a Kiev

Gli Stati Uniti potrebbero smettere di aiutare con armi l'Ucraina se volessero "promuovere la pace e la stabilità nel continente europeo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, lo riporta la Tass. Allo stesso tempo gli Stati Uniti dovrebbero "incoraggiare l'Ucraina a soddisfare le condizioni che sono state formulate in modo molto chiaro dalla Federazione Russa".

13.09 Mosca denuncia colpi mortaio su posto di blocco al confine

Il posto di blocco automobilistico Novye Yurkovichi nella regione di Bryansk è stato colpito da colpi di mortaio provenienti dall'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità russe. Lo riporta Ria Novosti. L'incidente sarebbe avvenuto ieri. l "Al momento del bombardamento, c'erano più di 30 rifugiati ucraini in rotta verso la Federazione Russa sul territorio del checkpoint, che sono stati evacuati. Nessuno è rimasto ferito", viene riferito.

12.59 Ucraina, l'intelligence del Regno Unito avverte: le città di Kramatorsk e Kostiantynivka

Il presidente russo Vladimir Putin si sta preparando a una nuova offensiva nelle regioni orientali dell'Ucraina. Secondo l'intelligence britannica, "il discorso di Putin di martedì ha sottolineato il suo interesse per il Donbass, dove l'esercito russo sta attaccando le forze armate e si sta preparando per un'offensiva nella quale saranno probabilmente prese di mira le città di Kramatorsk e Kostiantynivka.

12.46 Ucraina: Mosca apre un'inchiesta sui presunti casi di tortura subiti da soldati russi

Il Comitato investigativo russo ha aperto diversi procedimenti penali per indagare su presunti casi di tortura a cui sarebbero stati sottoposti i soldati russi in Ucraina. Lo ha reso noto lo stesso Comitato sul canale Telegram. Secondo gli investigatori russi, alcuni militari sono stati catturati dalle forze ucraine nelle regioni di Zaporizhzhia e Mykolaiv e trattenuti per 10 giorni: i soldati "sono stati sottoposti a violenze fisiche e torture per costringerli a fornire false spiegazioni sulle reali condizioni della loro detenzione illegale", si legge nella nota. L'inchiesta cercherà di accertare l'identità dei militari ucraini "coinvolti negli abusi". Una settimana fa, Mosca aveva accusato Kiev di "torture, violenze e intimidazioni" nei confronti dei soldati catturati. Secondo il ministero della Difesa russo, le prove degli abusi "sono ampiamente riportate su Internet" e dai media, ma non sono state condannate dalla comunità internazionale.

12.35 Ucraina: Amnesty, Russia rilasci subito artista Skochilenko

Le autorità russe continuano a dichiarare guerra ai diritti umani del popolo russo. Tutti gli attivisti detenuti per aver partecipato pacificamente ad atti di dissenso contro la guerra devono essere rilasciati immediatamente e incondizionatamente". La direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale Marie Struthers commenta con questa parole l'arresto dell'artista-attivista russa Aleksandra Skochilenko, a seguito di un'azione dimostrativa a San Pietroburgo. La donna ha sostituito i cartellini dei prezzi nei supermercati con slogan contro la guerra in Ucraina. Il tribunale distrettuale Vasileostrovsky di San Pietroburgo ha deciso la custodia cautelare nei suoi confronti. "La repressione di questo movimento contro la guerra guidato dalle femministe rappresenta l'ennesimo tentativo disperato di mettere a tacere le critiche all'invasione russa dell'Ucraina", ha proseguito Struthers.

12.29 Sottomarini russi lanciano missili nel Mar del Giappone

I sottomarini russi hanno sparato missili da crociera durante esercitazioni nel Mar del Giappone: lo ha reso noto il ministero della Difesa a Tokyo. Il ministero ha riferito che due sottomarini al largo della Russia orientale, il Petropavlovsk-Kamchatsky e il Volkov, hanno lanciato missili da crociera Kalibr da sott'acqua verso un bersaglio; e ha pubblicato anche i filmati dei missili che emergono dal mare mentre gli equipaggi dei sottomarini simulano di essere l'obiettivo di un attacco missilistico. Sta crescendo la tensione di Mosca anche nei confronti di Tokyo: il Giappone si è unito alle dure sanzioni occidentali e ha accolto diverse centinaia di ucraini in fuga dal conflitto, oltre a inviare aiuti militari non letali

12.26 La Russia: "Incrociatore Moskva a galla, armi non danneggiate"

L'incrociatore russo Moskva "non è affondato" e "l'armamento missilistico principale" a bordo dell'ammiraglia nel mar Nero "non è stato danneggiato nell'incidente". Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, specificando che "l'equipaggio è stato evacuato sulle navi della Flotta del Mar Nero presenti nella zona". "La causa dell'incendio è in corso di accertamento", ha aggiunto il dicastero assicurando che "le fiamme a bordo sono state contenute".

12.18 Intelligence Londra: "Kramatorsk e Kostiantynivka prossimi obiettivi"

Il presidente russo Vladimir Putin si sta preparando a una nuova offensiva nelle regioni orientali dell'Ucraina. Secondo l'intelligence britannica, "il discorso di Putin di martedì ha sottolineato il suo interesse per il Donbass, dove l'esercito russo sta attaccando le forze armate e si sta preparando per un'offensiva nella quale saranno probabilmente prese di mira le città di Kramatorsk e Kostiantynivka.

12.15 Governatore Donetsk: "238 civili uccisi della regione da inizio guerra"

Il governatore di Donetsk denuncia: sono almeno 238 i civili uccisi nella regione dallo scorso 24 febbraio. Lo ha twittato Pavlo Kyrylenko: almeno 772 persone sono rimaste ferite. Il bollettino di ieri diffuso dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani registrava almeno 1.932 morti e 2.589 feriti tra i civili.

12.04 Peskov, "No notizie su prospettive colloqui"

"Il presidente russo Vladimir Putin non ha mai rifiutato in linea di principio di tenere un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma un documento deve essere redatto prima che tale incontro possa essere organizzato". Lo ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov citato dalla Tass. "Non c'è nessuna novità dettagliata riguardo a questa questione", ha detto a un briefing quotidiano. "Abbiamo già parlato di questo incontro dicendo che in linea di principio il presidente russo non l'ha mai rifiutato, ma alcune condizioni devono essere organizzate prima di questo incontro, cioè un testo del documento".

12.03 Fratoianni: di fronte a escalation molto pericolosa

"Siamo di fronte ad una escalation molto pericolosa, sono settimane che cresce e in troppi lavorano per farla crescere. Bisogna mettere in campo una de-escalation, bisogna lavorare con una offensiva politica e diplomatica perché cessino le armi, i bombardamenti, perché cessi l'aggressione russa all'Ucraina". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine di un incontro politico ad Aosta.

12.02 Di Maio: Finlandia e Svezia benvenute se vogliono aderire a Nato

"Finlandia e Svezia sono benvenute se vorranno entrare nella Nato": lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo su Rai1. "La Nato è un'alleanza difensiva, se vorranno entrare sarà una decisione legittima perchè sotto l'ombrello Nato si è più al sicuro".

12.00 Nato, concluse esercitazioni aeree nei Baltici con Finlandia e Svezia

Gli Alleati della Nato hanno concluso una settimana di "intensa cooperazione" insieme a Finlandia e Svezia nei cieli dell'Estonia con l'esercitazione Ramstein Alloy. "E' stata un'opportunità per allenarsi insieme e migliorare la capacità delle forze aeree della Nato di lavorare insieme e con i partner". Lo riferisce la portavoce dell'Alleanza atlantica, Oana Lungescu, allegando a un tweet una nota ufficiale.

11.59 Johnson schiera marina nella Manica contro l'immigrazione illegale

Il premier britannico Boris Johnson (in difficoltà sul piano interno per la crisi del Partygate) ha formalizzato la decisione di affidare alla marina militare il pattugliamento del canale della Manica per frenare l'impennata di sbarchi di immigrati illegali. La decisione non è però legata alla crisi ucraina ma è legato al piano che prevede fra l'altro il controverso trasferimento di alcuni richiedenti asilo in Ruanda, in attesa della verifica dell'iter sulla loro eventuale ammissione nel Regno Unito.

11.58 In Gb oltre 56.000 visti concessi ai profughi ucraini

Sono saliti a oltre 56.500 i visti concessi con procedura snellita dal ministero dell'Interno britannico (Home Office) agli sfollati in fuga verso il Regno Unito dalla guerra scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha reso noto oggi il governo di Boris Johnson - criticato inizialmente per la partenza lenta e gli ostacoli burocratici alla campagna d'accoglienza promessa - precisando che 16.400 di questi profughi sono già nel Paese. In Italia i profughi ucraini sono quasi 100mila.

11.50 Kiev, attacchi russi su tutti fronti Donetsk e Lugansk

Le forze russe stanno sferrando attacchi sull'intera linea del fronte nella regione del Donetsk - dove sono state bombardate Avdiivka, Ocheretynska, Marinka e Toretsk - e continuano a colpire con razzi e mortai la regione di Lugansk, dove "la situazione più difficile è a Zolote". E' quanto si legge nell'ultimo bollettino delle forze armate ucraine. Durante la notte, sono continuati i bombardamenti su Kharkiv, dove sono morti almeno quattro civili, e sono in corso combattimenti a Izyum, la città nell'Est controllata dai russi dove si stanno raccogliendo mezzi e uomini destinati all'offensiva nel Donbass. Esplosioni e cannoneggiamenti sono stati segnalati anche nella regione di Kherson, il cui capoluogo è in mano ai russi ma dove, nei giorni passati, gli ucraini avrebbero contrattaccato con successo su alcune posizioni. "La situazione a Mariupol non è cambiata", conclude il bollettino, "il blocco e i bombardamenti aerei e d'artiglieria continuano. I russi non lasciano uscire le persone dalla città".

11.42 Mosca: distrutti 818 obiettivi militari

“Le forze russe hanno distrutto 818 obiettivi militari ucraini nella giornata di ieri (mercoledì 13 aprile), inclusi 548 che ospitavano personale militare di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce della Difesa russa, Igor Konashenkov, il quale ha poi sottolineato che l'esercito di Mosca, dall'inizio dell'invasione, ha distrutto 131 aerei militari ucraini, 104 elicotteri, 245 sistemi di difesa missilistica e 448 droni. Konashenkov ha poi affermato che, nelle prime ore del mattino, attacchi con "armi di precisione" hanno colpito l'aeroporto di Dnipro e due depositi di armi nelle regioni di Odessa e Donetsk.

11.36 Salgono a 59 i morti nella stazione Kramatorsk: 7 erano bambini

Si aggrava il bilancio delle vittime della strage dello scorso 8 aprile alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Le ultime notizie delle autorità locali riportate da Ukrinform parlano di "59 morti" dopo il decesso di "altri due bambini". "E' salito a sette il numero dei bambini morti nel bombardamento della stazione di Kramatorsk. Altri due bambini sono morti in ospedale - fanno sapere dal consiglio comunale - di conseguenza sale a 59 il bilancio delle persone morte a causa del bombardamento russo contro la stazione".

11.21 T rump come Biden: " Genocidio in Ucraina"

L'ex presidente Usa, Donald Trump, la pensa come Joe Biden, e ha definito quanto sta accadendo in Ucraina "un genocidio". Trump ha parlato in un'intervista a Fox News dove ha ribadito che se lui fosse ancora presidente degli Stati Uniti la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina.

10.54 Marines ucraini catturati mentre tentavano di raggiungere il battaglione Azov

Arrivano conferme sulla cattura di marines ucraini a Mariupol. "Alcuni militari della 36sima brigata marina che stavano raggiungendo il reggimento Azov sono stati catturati. Lo fa sapere Oleksii Arestovych, consigliere dell'ufficio Presidente, smentendo anche le informazioni sull' "enorme numero di prigionieri, diffuse dalla propaganda russa". Lo riporta Unian. "Una parte della 36a Brigata Marine è stata fatta prigioniera nel tentativo di sfondare. Non sono mille persone, ma molte di meno", dice Arestovich in un'intervista a Mark Feigin sottolineando che le voci che parlano di migliaia di persone "sono una bugia".

10.42 Kiev vuole cambiare i nomi russi e bielorussi delle stazioni della metropolitana

Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha chiesto di sostituire i nomi delle stazioni della metropolitana della città che inneggiano alla Russia con nomi non "ostili". In particolare, secondo il primo cittadino, sarebbe opportuno rinominare la stazione 'Minsk': "Se riceviamo minacce da Minsk - ha detto - e gli aerei decollano dalla Bielorussia per bombardare e lanciare missili contro le nostre case, il nome della stazione è uno spiacevole promemoria. Sono convinto che 'Minsk' possa diventare, ad esempio, ‘Varsavia’".

10.33 Il ministro degli Esteri russo: "L'Occidente ci ha dichiarato una guerra ibrida totale"

"Con il pretesto della crisi ucraina, l'Occidente ci ha dichiarato una guerra ibrida essenzialmente totale. Copre una varietà di aree, compresa l'informazione". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, parlando alla conferenza "Digital International Relations 2022". Lo riporta Ria Novosti. "L'Occidente si è appropriato del titolo di faro della democrazia, come sapete, e sta violando gravemente i suoi obblighi internazionali di garantire la libera espressione di opinione e la parità di accesso alle informazioni", ha aggiunto.



10.28 Kiev: uccisi 19.900 soldati russi

Secondo quanto afferma l'Esercito di Kiev sul suo account Twitter: "Sono almeno 19.900 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione". Nel suo ultimo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'Esercito ucraino indica inoltre che dopo 50 giorni di conflitto si registrano anche 160 aerei da caccia abbattuti, oltre a 144 elicotteri e 134 droni. Inoltre, le forze di Kiev affermano di aver distrutto 753 carri armati russi, 366 pezzi di artiglieria, 1.968 veicoli blindati per il trasporto del personale, quattro sistemi di missili balistici a corto raggio, 122 sistemi di lanciamissili, sette navi, 1.437 veicoli, 76 autocisterne per il rifornimento di carburante, 64 unità di difesa antiaerea e 25 unità di equipaggiamenti speciali.

10.26 il leader turco Erdogan sentirà Putin e Zelensky

La Turchia ha reso noto che il presidente Erdogan sentirà "nei prossimi giorni" i presidenti russo e ucraino Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

10.21 Ucraina, maxi sequestro di beni dell'oligarca filo-Putin

Tribunale ucraino sequestra 154 beni di proprietà della famiglia dell'oligarca ucraino filo-Putin, Viktor Medvedchuk, deputato e leader dell'opposizione filorussa arrestato due giorni fa. Lo riporta il Kyiv Independent.Lo State Investigations Bureau ha riferito che tra i beni sequestrati ci sono 32 appartamenti, 30 appezzamenti di terreno, 26 auto, 23 case, 17 posti auto e uno yacht a motore. Medvedchuk era fuggito dagli arresti domiciliari dal primo giorno dell'invasione russa: è accusato di tradimento.

10.16 La comunità ucraina in Italia: no a famiglia russa a Via Crucis

"No a Via Crucis con i Russi". Lo afferma comunità ucraina residente in Italia che "ha appreso con grande stupore - spiega l'associazione cristiana degli ucraini in Italia - la notizia della partecipazione comune di una famiglia ucraina e una famiglia russa alla celebrazione di Via Crucis nel Colosseo il Venerdì Santo". Per l'associazione "si dà un messaggio che non corrisponde alla realtà dei fatti e può essere percepito come offensivo verso il popolo che sta subendo la più terribile invasione straniera dai tempi della Seconda Guerra Mondiale", viene sottolineato. "In questo preciso momento storico, posizionare insieme la nazione aggredita e la nazione che ha aggredito mentre portano la Croce insieme, come niente fosse, appare inopportuno. Nella visione collettiva ucraina questo fatto viene visto come se si mettesse insieme nei relativi periodi storici un militare tedesco ed un polacco di Auschwitz, un soldato Nkvd un credente cattolico in un Gulag, come se si mettesse insieme lo stesso Gesù e Ponzio Pilato che lo condanna a morte. Se l'Ucraina dovesse veramente essere affiancata da qualcuno per portare insieme la Croce, potrebbe essere la Polonia, a rappresentare l'Europa, che ha accolto milioni dei profughi e dà esempio di carità e fraternità cristiana".

10.02 Medvedev, se Svezia-Finlandia in Nato difesa nucleare in Baltico

Se Svezia e Finlanda entreranno nella Nato "non sarà più possibile parlare di uno status non nucleare del Baltico. L'equilibrio deve essere ripristinato. Finora la Russia non ha adottato tali misure e non le avrebbe adottate ma se siamo costretti...". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram.

9.53 Bombardamenti nella regione di Kharkiv: quattro morti

E' di quattro morti e dieci feriti il bilancio dei bombardamenti avvenuti nelle ultime 24 ore nella regione di Kharkiv. Lo riporta il Kiev Indipendent citando il governatore locale Oleg Synehubov.

9.37 Esplosioni vicino al porto di Odessa

Due esplosioni sono state udite dall'Ansa non lontane dal porto di Odessa questa mattina poco dopo le 10 locali (le 9:00 in Italia). "A causa delle esplosioni appena sentite in città, vi chiediamo di mantenere la calma e rimanere al riparo. Al momento non c'è pericolo per la popolazione civile", ha affermato il servizio stampa del comando operativo meridionale sulla sua pagina Facebook.

9.25 Medvedev allerta su allargamento Nato

La Russia dovrà rafforzare seriamente le forze di terra e della difesa aerea, schierare consistenti forze navali nel Golfo di Finlandia quando Finlandia e Svezia si uniranno alla Nato: lo ha scritto nel suo canale Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione RussaDmitry Medvedev. Medvedev, secondo l'agenzia russa Ria Novosti, ha osservato che se Svezia e Finlandia aderiranno alla Nato, la lunghezza dei confini terrestri dell'alleanza con la Federazione Russa sarà più che raddoppiata. E ha avvertito comunque che in caso di adesione la risposta della Russia sarà nel Baltico.

9.21 Trovati corpi 765 civili nell'area di Kiev: 30 sono di bambini

Le autorità ucraine hanno recuperato i corpi di 765 civili, tra cui 30 bambini, nell'area di Kiev dall'inizio di aprile: lo ha detto il vice procuratore capo regionale, Oleh Tkalenko, secondo quanto riporta il Guardian. "Questo è solo l'inizio. Abbiamo appena iniziato a lavorare nelle città più grandi come Borodianka, Hostomel, Irpin e Bucha", ha detto Tkalenko. Diverse fosse comuni sono state scoperte da quando le autorità ucraine hanno ripreso il controllo di aree della regione di Kiev che erano state sotto l'occupazione russa.

9.06 Fiji: sequestrato yacht a oligarca russo

Un superyacht dell'oligarca russo Suleiman Kerimov è stato sequestrato nelle isole Fiji. L'Amadea, superyacht di 106 metri dal valore di 325 milioni di dollari, era arrivato martedì nelle isole del Pacifico. L'azionista di Gazprom, considerato uno dei più stretti alleati di Vladimir Putin, è sottoposto a sanzioni da parte degli Usa, dell'Unione Europea e della Gran Bretagna. Il capo della polizia di Fiji, Sitiveni Qiliho, ha detto che lo yacth si era ormeggiato prima di ricevere l'ok doganale. Dopo il sequestro, l'equipaggio è stato fermato per essere interrogato.

8.55 Kiev: 6.500 crimini di guerra commessi da truppe russe

Sono circa 6.500 i presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina per i quali sono state aperte inchieste. Lo ha detto l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina citato dal Guardian.

8.43 Biden: invieremo a Kiev 800 milioni di dollari di nuove armi

Joe Biden annuncia aVolodymyr Zelensky l'invio di altri 800 milioni di dollari di nuove armi e tira dritto sulle accuse di genocidio a Mosca. "Bucha, Mariuopol, Kramatorsk sono tutti esempi di violazioni dei diritti umani da parte della Russia in Ucraina", ha detto la portavoce della Casa Bianca,Jen Psaki, a proposito dell'accusa di Joe Biden che Putin stia compiendo un genocidio. "Il presidente parlava basandosi su ciò che ha visto, sulle atrocità compiute da Mosca". Nel nuovo pacchetto di armi Usa all'Ucraina ci sono anche dispositivi di protezione individuale contro armi chimiche. Nella lista figurano anche elicotteri Mi-17 e obici.

8.40 Ucraina: drone distrugge colonna di mezzi militari russi

L'esercito ucraino ha riferito su Twitter che un drone ha distrutto un'intera colonna di mezzi militari russi, diretti a Izyum, che stava attraversando un ponte, fatto nel frattempo saltare da cariche esplosive piazzate dalle forze di Kiev. Izyum, nella regione di Kharkiv, è diventato il punto di raccolta delle forze russe provenienti da altri fronti e destinate a partecipare alla grande offensiva finale nel Donbass. Il profilo Twitter delle forze ucraine ha pubblicato alcune immagini di quelli che sarebbero i resti del ponte e della colonna russa, dalla quale si innalzano alte colonne di fumo.

8.32 Kiev conferma la resa dei marines a Mariupol: ma non sono mille

Oleksiy Arestovych, consigliere capo dell'Ufficio del Presidente ucraino ha confermato che alcuni soldati di Kiev sono stati fatti prigionieri dai russi a Mariupol. Lo riporta l'agenzia Unian. "Devo dire che una parte della 36a Brigata Marine è stata fatta prigioniera - ha spiegato - ma non sono mille persone, è una totale bugia. Sono molte meno".

8.19 In Ucraina uccisi 197 bambini dall'inizio della guerra

Sono 197 i bambini rimasti uccisi e 351 quelli feriti dall'inizio della guerra in Ucraina. Secondo l'ufficio del procuratore generale ucraino, la maggior parte delle vittime si concentra nella regione di Donetsk, in quella di Kiev e di Kharkiv.

7.56 Ucraina: missili su nave russa, Odessa adesso teme rappresaglia

"Abbiamo conferme sul fatto che la nave russa sia stata colpita. Ora temiamo che il nemico prepari una risposta sulla città. C'è un'alta probabilità di attacchi missilistici nella nostra città e regione". Lo dichiara il portavoce dell'amministrazione della città di Odessa, Sergei Bratchuk, dopo la conferma che l'equipaggio russo ha abbandonato l'incrociatore Moskva a largo di Odessa dopo un incendio che gli ucraini sostengono sia stato causato dai loro missili Neptune.

07.41 Mosca, missili su Kiev se nuovi attacchi in Russia

La Russia colpirà i centri del potere ucraino a Kiev se verranno compiuti nuovi attacchi a obiettivi nel territorio russo. E' l'avvertimento lanciato dal portavoce della Difesa russa, Igor Konashenkov. "Vediamo tentativi delle forze ucraine di sabotare e di portare avanti attacchi a strutture in Russia", ha detto Konashenkov, "se questi episodi proseguono, le forze armate russe saranno costrette a colpire i centri decisionali, anche a Kiev, una cosa dalla quale l'esercito russo si è finora astenuto".

07.35 Media Usa, incrociatore russo abbandonato o affondato

L'incrociatore Moskva (Mosca) della flotta russa del Mar Nero, che secondo Kiev è stato colpito ieri dai missili ucraini Neptune, è stato abbandonato o è affondato: lo riporta questa mattina la Cnn, confermando le incertezze sulla sorte della nave da guerra che secondo Mosca è stata invece "seriamente danneggiata" per l'esplosione delle munizioni che trasportava, in seguito a un incendio sviluppatosi a bordo.

04.56 Australia impone sanzioni contro controllate russe

L'Australia ha imposto sanzioni finanziarie a 14 imprese statali russe, comprese entità legate alla difesa come il produttore di camion Kamaz e le compagnie di navigazione SEVMASH e United Shipbuilding Corp. Le sanzioni si estenderanno anche alla società elettronica Ruselectronics, responsabile della produzione di circa 80 % di tutti i componenti elettronici russi. Fono ad ora l'Australia ha sanzionato circa 600 persone ed entità, inclusa la maggior parte del settore bancario russo e tutte le organizzazioni responsabili del debito sovrano del paese. Ha anche fornito attrezzature per la difesa e forniture umanitarie all'Ucraina, vietando al contempo le esportazioni di allumina e minerali di alluminio, compresa la bauxite, in Russia.

03.52 Ucraina, Giappone valuta spedizione in aiuto della gestione dei rifugiati

Il Giappone sta valutando l'invio di una missione aerea operata dalle Forze di Autodifesa (Sdf) per aiutare a gestire il flusso di rifugiati dall'Ucraina verso altri Paesi, tra cui la Polonia. Lo anticipano fonti governative spiegando che nei piani c'è il supporto logistico alle agenzie umanitarie, tra le quali l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Se dovesse essere confermata, sarebbe la seconda missione di questo tipo voluta dal premier giapponese Fumio Kishida, dopo la spedizione di elmetti e giubbotti anti-proiettile a Kiev in marzo. Nel carico predisposto dalle autorità, spiega la stampa, ci sarebbero coperte, abbigliamento e beni di necessità per la popolazione ucraina.

03.30 Nyt, Usa pensano di inviare una figura di alto profilo a Kiev

L'amministrazione Usa sta valutando l'invio a Kiev di una "figura di alto profilo". Lo riferiscono fonti informate al New York Times. E' altamente improbabile, sottolineano le fonti, che si tratti di Joe Biden o Kamala Harris poiché per garantire la sicurezza del presidente o della sua vice in una zona di guerra dovrebbe essere dispiegato un dispositivo enorme, che vedrebbe in campo una quantità insostenibile di forze e mezzi americani. Ma è possibile che si pensi a un ministro del governo o un alto funzionario militare. Nessuna decisione è stata ancora presa, riferiscono le fonti, ed è improbabile che l'amministrazione annunci una visita così delicata in anticipo, considerati i rischi per la sicurezza. In passato, le visite di funzionari americani in altre zone di guerra come Afghanistan o Iraq sono state annunciate solo dopo l'arrivo nel Paese o addirittura alla partenza.

02.03 Zelensky: esperti Cpi a Bucha, responsabilità russa nei crimini di guerra è inevitabile

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha confermato che esperti forensi della Corte penale internazionale hanno visitato oggi Bucha per indagare su possibili crimini di guerra. "La responsabilità dell'esercito russo per i crimini di guerra è inevitabile. Li trascineremo tutti in tribunale. E non solo per quanto fatto a Bucha". Il presidente ha aggiunto che continua la bonifica delle mine lasciate dalle truppe russe nel nord del Paese. "Gli occupanti hanno lasciato decine di migliaia di proiettili inesplosi. Pertanto, chiunque voglia tornare a casa nel territorio liberato dovrebbe essere il più attento possibile. E informare immediatamente la polizia e i soccorritori nel caso in cui trovi un oggetto strano, un oggetto esplosivo".

01.36 Mar Nero: esplosione a bordo dell'incrociatore russo "Mosca", equipaggio evacuato

L'equipaggio dell'incrociatore "Mosca", la più importante nave da guerra schierata dalla Russia nel Mar Nero, è stato evacuato a causa dell'incendio sviluppatosi a bordo e alla conseguente esplosione delle munizioni. La nave, spiega l'agenzia russa Interfax citando il ministero della Difesa, risulta gravemente danneggiata ed è in corso un'indagine per risalire alle cause del fuoco. Una fonte ufficiale ucraina aveva in precedenza dichiarato che l'incrociatore "Mosca" era stato centrato da due missili, ma non aveva fornito prove.

00.30 Zelensky: "O la Russia cercherà pace o dirà addio a scena mondiale"

"O la leadership russa cercherà la pace o, come risultato di questa guerra, la Russia lascerà per sempre la scena internazionale". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ringraziando i soldati ucraini nel suo discorso quotidiano. Lo riferisce il Kyiv Independent. Poi Zelensky ha aggiunto che, "nonostante un'offensiva in corso e la noncuranza della Russia nei confronti della vita umana, Mosca nutre dei dubbi sulla sua capacità di spezzare l'Ucraina"

23.47 Zelensky, nessuna richiesta di visita da Steinmeier. Tg tedesco: c'è comunicazione scritta a ambasciatrice tedesca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato oggi in una conferenza stampa al termine dell'incontro a Kiev con il presidente polacco e quelli dei tre Stati baltici, che non c'è stata alcuna richiesta di visita ufficiale da parte del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier o del suo ufficio. Lo riporta il sito della Reuters. Il telegiornale pubblico tedesco, Tagesschau, tuttavia dice che l'ambasciatrice tedesca a Kiev avrebbe ricevuto una comunicazione scritta dell'amministrazione presidenziale ucraina in merito al fatto che una visita di Steinmeier non sarebbe stata gradita. Lo riferisce Tina Hassel, a capo dello studio berlinese del telegiornale pubblico.