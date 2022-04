Biden: "Putin non riuscirà mai a dominarla, armi e munizioni a Kiev ogni giorno"  

Il presidente americano annuncia altri 800 milioni di dollari in artiglieria pesante, per un totale di circa 3,4 miliardi di dollari stanziati fino ad ora. Chiusi i porti negli Usa alle navi russe.Zelensky "ora la pace più vicina".

La guerra in Ucraina fa comodo ad alcuni Paesi membri della Nato che desiderano una Russia più debole. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu in un'intervista all'emittente Cnn Turk.

"In seguito all'incontro tra delegazioni di Istanbul (29 marzo; ndr) pensavamo che il conflitto non sarebbe andato avanti per molto. Tuttavia durante il vertice tra ministri degli Esteri Nato ho avuto l'impressione che ci siano alcuni membri Nato che vogliono che il conflitto prosegua. Vogliono che la Russia diventi più debole", ha detto Cavusoglu, senza tuttavia menzionare alcun Paese.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito "inopportuno" l'assalto alla zona industriale dell'acciaieria di Azovstal a Mariupol e ha ordinato di annullarlo. Il presidente ha però chiesto di isolare l'area in modo che "non voli una mosca". Putin ha spiegato l'annullamento dell'assalto all'Azovstal con la volontà di salvare le vite dei soldati russi; e ha assicurato che garantirà la vita e un trattamento dignitoso ai soldati ucraini che si arrendono.

"Considero inopportuno il proposto assalto alla zona industriale. Ordino che venga annullato", ha detto Putin in un incontro con il ministro della Difesa Sergei Shoigu, secondo l'agenzia russa Tass.

La Giornata



19.25 Il ministro Franco, l'aggressione russa rallenta l'economia

"L'aggressione russa in Ucraina pesa sulla ripresa" e "sta determinando un rallentamento dell'economia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, parlando a margine dei lavori dell'assemblea annuale dell'Fmi. Il responsabile del Mef ha anche evidenziato che "una conseguenza importante, non programmata e non desiderata è che la guerra sta concorrendo a creare una carenza di derrate alimentari e un aumento del prezzo dei cereali in molti Paesi".

19.19 Zelensky, ucraini costretti a cantare inno russo

"Le persone sono state costrette a cantare l'inno russo per essere umiliate, è questo che accade in Ucraina nel 2022". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in video conferenza al parlamento portoghese.

19.13 Il Pentagono, forze Kiev hanno più tank dei russi

L'esercito ucraino ha più carri armati sul terreno rispetto a quello russo. Lo ha sottolineato un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti coperto da anonimato. "In questo momento, gli ucraini hanno più carri armati in Ucraina rispetto ai russi e hanno sicuramente la competenza per usarli", ha detto il funzionario del Pentagono. Il conteggio comparativo dei carri armati non è di per sé un elemento determinante perché una parte abbia il sopravvento sull'altra, poiché la Russia sta riorganizzando la sua offensiva concentrandola sulla regione orientale del Donbass. Poche ore fa, intanto, l'amministrazione Biden ha annunciato ulteriori 800 milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina, inclusi 144mila proiettili di artiglieria e droni specificamente progettati per le esigenze delle forze ucraine sul campo di battaglia.

18.48 Brasile ribadisce il suo no alle sanzioni contro la Russia

Il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, ha partecipato al G20 negli Stati Uniti, dove ha ribadito la contrarietà del governo di Jair Bolsonaro alle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Secondo il canale televisivo Record, Guedes avrebbe detto ai colleghi stranieri che "il Brasile è contrario all'invasione russa dell'Ucraina, ma anche alle sanzioni economiche" contro Mosca. Il vertice, svoltosi ieri a Washington, non è stato aperto alla stampa. "Guedes ha dichiarato che il Brasile è favorevole al dialogo con la Russia per negoziare la fine del conflitto", ha riferito il corrispondente della tv Record negli Usa.

18.31 Usa, le nuove armi partiranno in 24-48 ore

Il nuovo pacchetto di armi annunciato dal presidente americano Joe Biden "partirà nelle prossime 24-48 ore" e arriverà nelle mani delle forze ucraine "nel weekend". Lo hanno riferito fonti della Difesa americana al Washington Post. Nella nuova tranche di forniture ci sono 72 cannoni howitzer da 155 mm, un aumento significativo rispetto ai 18 già inviati, 144.000 colpi d'artiglieria e 121 droni Phoenix Ghost.

18.28 Pentagono, sviluppati droni da fornire a Kiev

L'aeronautica militare degli Stati Uniti d'America ha sviluppato un nuovo sistema di droni "Phoenix Ghost" pensato per soddisfare le esigenze di Kiev. Lo ha riferito il portavoce del Pentagono John Kirby, citato da Cnn. Il nuovo pacchetto di aiuti statunitensi per l'Ucraina include più di 121 sistemi Phoenix Ghost, ha affermato il Pentagono.

18.20 Anche il "cuoco di Putin" nella lista nera Ue

Via libera del Consiglio Ue all'inserimento nella blacklist di altre due persone nell'ambito delle sanzioni contro la Russia per l'annessione della Crimea e la destabilizzazione dell'est dell'Ucraina. Ad entrare nella lista è il cosiddetto "cuoco di Putin", ovvero l'uomo d'affari Evgeny Prigozhin, fondatore e capo "ombra" del gruppo di mercenari dellaWagner. Il gruppo, e i suoi vertici ufficiali, erano stati già sanzionati da Bruxelles. L'altro nome nella blacklist è quello di Serhiy Kurchenko, cittadino ucraino, che ha il controllo "di impianti metallurgici, chimici ed energetici nelle zone controllate dai separatisti".

18.12 Mosca, convogli con armi Nato sono obiettivi militari

"Le forze armate russe hanno il diritto di considerare come obiettivi legittimi i convogli che trasportano armi degli Stati Uniti e della Nato che passano passa attraverso il territorio ucraino". Lo ha dichiarato Serghei Koshelev, vicedirettore del dipartimento Nord America del ministero degli Esteri russo, sostenendo che l'avvertimento è rivolto direttamente "ai rappresentanti degli Stati Uniti", come riporta Ria Novosti. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un altro massiccio pacchetto di aiuti militari da 800 milioni di dollari per l'Ucraina.

18.00 Gb, stop al caviale dalla Russia. Londra blocca i prodotti di lusso

Stop al caviale russo. E non solo. Ad essere colpiti saranno in particolare i prodotti di lusso. Il governo del Regno Unito ha annunciato ulteriori sanzioni commerciali contro la Russia, ampliando l'elenco dei prodotti soggetti a divieti di importazione e aumentando le tariffe. Con queste nuove misure, il Regno Unito imporrà ora dazi all'importazione e divieti su oltre 1 miliardo di sterline di merci russe. Le nuove sanzioni, annunciate oggi dal segretario al Commercio Internazionale Anne-Marie Trevelyan e dal Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, includeranno divieti di importazione di argento, prodotti in legno e prodotti di fascia alta dalla Russia, compreso il caviale.

17.40 Vescovo di Kharkiv: "Continueremo a celebrare messa nonostante possibili attacchi"

"Dall'inizio della guerra, non abbiamo mai smesso di celebrare le liturgie nella nostra cattedrale e continueremo a farlo anche oggi. Le celebrazioni si terranno anche il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, il Sabato e la Domenica della Pasqua. Sebbene nei media stiano circolando notizie su possibili attacchi alle chiese nei giorni pasquali, noi continueremo a svolgere le nostre celebrazioni". Lo dice il vescovo greco-cattolico di Kharkiv monsignor Vasyliy Tuchapets.

17.25 Mark Zuckerberg e Kamala Harris finiscono nella black list russa

La Russia ha vietato l'ingresso sul suo territorio a 29 personalità politiche, mediatiche e del mondo degli affari americano quale risposta alle sanzioni degli Stati Uniti per l'invasione dell'Ucraina. Tra gli elementi inclusi nella black list russa, oltre alla vice presidente Usa Kamala Harris e consorte, figura il presidente e amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg.

17.16 Panatta: "Ipocrita escludere tennisti russi da Wimbledon"

L'ex campione del tennis Adriano Panatta si scaglia contro la decisione della Federazione inglese di escludere i teennisti russi dal torneo di Wimbledon. "La trovo una stupidaggine. Tra l'altro Medvedev e Rublev mi pare abbiano già dissentito da quanto sta facendo il loro paese, sono due persone che fanno i tennisti di lavoro. Un ingegnere russo che vive a Londra allora non dovrebbe più lavorare? E' una stupidaggine ed è un'ipocrisia totale".

17.08 Zelensky: "Grato a Biden, aiuti ci avvicinano alla pace"

"Sono grato al presidente degli Stati Uniti e al popolo americano per la leadership nel sostenere il popolo ucraino nella lotta contro l'aggressione russa. Questo aiuto oggi è necessario più che mai! Salva la vita dei nostri difensori della democrazia e della libertà e ci avvicina al ritorno della pace". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando l'annuncio di nuovi aiuti militari a Kiev da parte di Joe Biden.

16.50 Biden: "La battaglia di Kiev è stata vittoria per la libertà"

"La battaglia di Kiev è stata una storica vittoria per gli ucraini, una vittoria per la libertà, vinta dal popolo ucraino con l'aiuto senza precedenti" degli Stati Uniti ed i suoi alleati. Lo ha detto Joe Biden nel discorso oggi alla Casa Bianca con cui ha annunciato altri 800 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev. "Ora dobbiamo accelerare questo pacchetto di aiuti per aiutare gli ucraini a prepararsi per l'offesiva russa che sarà più limitata in termini di geografica ma non in termini di brutalità", ha aggiunto Biden che nel discorso ha sottolineato più volte come, dopo la ritirata russa dall'area di Kiev, stiano emergendo "prove" degli "orrori" e dei "crimini di guerra" commessi dai russi. Il presidente americano ha poi ribadito la convinzione che, di fronte ai "coraggiosi militari e civili ucraini" e il continuo sostegno degli Usa e degli alleati, Vladimir Putin non potrà mai vincere "non potrà mai riuscire a dominare ed occupare l'Ucraina".

16.23 Biden, gli Usa determinati a combattere i tiranni

"Gli Usa "non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca sottolineando che gli obiettivi degli Stati Uniti e degli alleati sono "impedire a Putin di invadere l'Ucraina e continuare ad isolarlo".

16.17 Biden, nessuna prova che Mariupol sia caduta

Joe Biden ha messo in discussione che Mariupol sia caduta completamente in mani russe: non ci sono prove, ha detto.

16.01 Biden: "Ho annunciato al premier ucraino i nuovi aiuti"

Il presidente americano Joe Biden ha detto di aver incontrato il premier ucraino alla Casa Bianca al quale ha parlato dei nuovi aiuti americani all'Ucraina. Denys Shmyhal ha avuto un colloquio anche con altri ministri dell'amministrazione americana. In tutto sono previsti aiuti per 800 milioni di dollari.

15.57 Multato perché indossa scarpe di colore blu e giallo

Un residente di Mosca sarebbe stato multato dalle forze dell'ordine perchè indossava scarpe da ginnastica di colore blu e giallo, ovvero i colori della bandiera dell'Ucraina. Lo riportano diversi media slavi, tra cui Nexta e Ateo Breaking, citando il post dell'avvocato russo Ilya Utkin. L'uomo, che era uscito a fare la spesa con un paio di sneaker ai piedi, secondo quanto riportano i media sarebbe stato trattenuto dalla polizia e accusato di aver partecipato ad una manifestazione non autorizzata.

15.55 Biden: vieterà i porti Usa alle navi russe

Joe Biden annuncerà a breve che gli Usa vieteranno i porti americani alle navi russe o legate al governo di Mosca. Lo anticipano fonti Usa citate da media americani.

15.46 In Ucraina legge marziale fino al 25 maggio

La Verkhovna Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato la proposta di estendere la legge marziale su tutto il territorio ucraino fino al 25 maggio. Lo riporta il sito d'informazione locale Ukrinform, precisando che a favore del decreto presentato due giorni fa dal presidente Volodymyr Zelensky hanno votato 300 deputati su 450.

15.43 Gentiloni, Ue discute sanzioni su petrolio e gas

"Come ha detto il segretario di StatoAntony Blinken, la Russia sta usando ora l'energia come arma. Gli Stati Uniti sono stati rapidi nell'imporre un embargo sull'import di energia dalla Russia. In Europa hanno vietato l'import di carbone e stiamo attivamente discutendo la possibilità di ulteriori sanzioni sul petrolio e sul gas". Lo afferma il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni.

15.35 La Lettonia: "La Russia ha compiuto genocidio"

La Lettonia ha riconosciuto le azioni della Russia in Ucraina come genocidio. "Il Parlamento lettone ha ufficialmente dichiarato genocidio le atrocità commesse dalle forze russe in Ucraina", ha dichiarato su Twitter il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkevics. Sempre oggi anche l'Estonia aveva riconosciuto ufficialmente le azioni della Russia in Ucraina come genocidio.

15.34 Madrid invia carico di armamenti da 200 tonnellate

La Spagna ha predisposto l'invio all'Ucraina di un carico di armamenti da 200 tonnellate: è quanto annunciato dal premier Pedro Sanchez nel corso della visita odierna a Kiev, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Lo riportano diversi media. Sanchez ha aggiunto che si tratta del carico "più grande" finora inviato da Madrid all'Ucraina.

15.26 Ospedali sotto attacco: 73 morti

Salgono a 162 gli attacchi alla sanità in Ucraina dall'inizio del conflitto con la Russia, con un bilancio di 73 morti e 52 feriti. Questi i dati aggiornati dall'Organizzazione mondiale della sanità, che ha verificato e confermato altri 15 attacchi. Ospedali, ambulanze, medici e personale sanitario non dovrebbero mai essere un bersaglio, rimarca l'Oms su Twitter.

15.23 Usa annunciano 500 milioni di dollari di aiuti finanziari

Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari all'Ucraina per 500 milioni di dollari.

15.01 Biden, nuovi aiuti militari per 800 milioni di dollari

Joe Biden annuncerà oggi l'ulteriore pacchetto di aiuti militari Usa per 800 milioni di dollari all'Ucraina. Lo riferisce un alto dirigente dell'amministrazione americana. Il presidente farà l'annuncio dalla Casa Bianca, prima di volare a Portland, Oregon. Il nuovo pacchetto comprendrerà munizioni e artiglieria pesante. Con questa ultima tranche gli Usa hanno stanziato finora circa 3,4 miliardi di dollari in aiuti militari a favore di Kiev.

14.38 Kiev, truppe russe non riescono ad avanzare nel Lugansk

L'esercito russo non è riuscito ad avanzare nelle ultime 24 ore sia nella regione di Lugansk che in direzione di Gulyai Pole, nella provincia di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud orientale. Lo afferma il consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino Oleksiy Arestovych, citato da Ukrinform.

14.33 Sánchez a Borodyanka, "sono commosso"

"Commosso nel verificare per le vie di Borodyanka l'orrore e le atrocità della guerra di Putin": lo hatruppe Kiev possono lasciare Mariupol con corridoisen stanno effettuando in Ucraina. "Non lasceremo solo il popolo ucraino", ha aggiunto il premier spagnolo.

14.21 Amministrazione Biden annuncia misure per i rifugiati

L'amministrazione Biden ha intenzione di annunciare oggi nuovi dettagli sul programma per l'accoglienza negli Stati Uniti dei rifugiati ucraini. Lo riporta la Cnn citando fonti informate. Il presidente americano ha promesso di accogliere fino a 100.000 profughi dall'Ucraina.

Secondo i dati dell'Ufficio immigrazione americano, sono oltre 5.000 gli ucraini che hanno provato ad entrare negli Usa a marzo, di cui 3.274 dal confine con il Messico. Il programma varato dall'amministrazione Biden, secondo fonti vicine al dossier, prevede che per poter entrare negli Usa innanzitutto i rifugiati siano sponsorizzati da una persona o un'organizzazione no profit americana. Poi dovranno sottoporsi a "rigorosi" controlli di sicurezza e sanitar, inclusa la vaccinazione anti-Covid. Una volta soddisfatti tutti i requisiti potranno ottenere un permesso umanitario per restare negli Usa fino a un massimo di due anni, quindi potranno fare domanda per un permesso di lavoro.

14.10 Mosca ordina chiusura consolati lettone, lituano ed estone

Mosca ha ordinato la chiusura dei consolati lettone, lituano ed estone in Russia come misura di ritorsione: lo ha reso noto il ministero degli Esteri, riporta Sky News. All'inizio di questo mese la Lettonia e l'Estonia avevano ordinato la chiusura di due consolati russi ciascuna a causa dell'invasione dell'Ucraina. Inoltre, la Lituania aveva espulso l'ambasciatore russo dopo che l'Ucraina aveva accusato le forze russe di aver ucciso civili a Bucha, alla periferia di Kiev. Il ministero degli Esteri russo ha precisato in un comunicato che verranno chiusi i consolati lettoni di San Pietroburgo e Pskov, il consolato estone di San Pietroburgo e il suo ufficio di Pskov, oltre al consolato lituano di San Pietroburgo.

14.00 "A Kherson russi costringono civili a combattere con loro"

Secondo l'esercito ucraino, nella città meridionale di Kherson le truppe russe stanno progettando di "mobilitare con la forza" la popolazione locale per farla combattere al fianco di Mosca. Lo riferisce la Bbc. Kherson, con una popolazione di 283.000 abitanti, è una delle città ucraine occupata dalle forze russe dopo l'invasione. "Gli invasori russi progettano di organizzare la mobilitazione forzata della popolazione per la guerra contro l'Ucraina", hanno scritto questa mattina i militari ucraini sui social media. In un villaggio, i rappresentanti russi hanno tenuto una riunione con la gente del posto dove hanno dichiarato che non ci saranno più "corridoi verdi" per i civili e hanno vietato alla gente di andarsene, hanno aggiunto. "Allo stesso tempo, gli occupanti russi hanno fissato l'obiettivo di fermare completamente il sostegno umanitario della regione da parte delle autorità ucraine", hanno spiegato.

13.33 Gb sanziona presunto responsabile Bucha e altri

ll Regno Unito ha esteso a 4 ufficiali delle forze armate russe, a un vicedirettore dei servizi segreti interni di Mosca (Fsb) e a 18 tra individui ed aziende del complesso industrial-militare che fa capo al Paese di Vladimir Putin (inclusa l'azienda che produce i Kalashnikov) la lista dei sanzionati in risposta all'invasione dell'Ucraina. Lo rende noto il governo di Boris Johnson attraverso una nota del Foreign Office in cui si precisa che fra gli ufficiali c'è il tenente colonnello Azatbek Omurbekov, indicato da alcune fonti occidentali come il comandante del reparto accusato del cosiddetto "massacro di Bucha", presso Kiev.

13.29 Media, Estonia riconosce azioni Mosca come genocidio

L'Estonia è diventato oggi il primo Paese a riconoscere ufficialmente le azioni della Russia in Ucraina come genocidio. Lo riporta il Kyiv Independent. "Il Parlamento estone ha approvato una risoluzione che definisce l'aggressione della Russia e i successivi crimini di guerra contro l'Ucraina un atto di genocidio e ha esortato altri Paesi a fare lo stesso", scrive il giornale in un tweet.

13.20 Peskov, non è in agenda telefonata Putin-Erdogan

Il presidente russo Vladimir Putin non ha in agenda una telefonata con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "No, fino a questo momento non e' tra i contatti che sono stati aggiunti" all'agenda del presidente, ha detto in una conferenza stampa.

12.59 Lagarde, invasione russa è spartiacque per Europa

"L'invasione russa dell'Ucraina rappresenta uno spartiacque per l'Europa. Viola i principi fondamentali della pace, della sicurezza internazionale e mina l'ordine economico mondiale". Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, in una nota al 45esimo meeting del Fmi. "Il Consiglio direttivo della Bce esprime pieno sostegno al popolo ucraino", ha sottolineato, spiegando che la guerra avrà un "impatto materiale sull'attività economica e sull'inflazione, non solo in Europa ma anche a livello globale".

12.52 Ue, avviata valutazione questionario per ingresso Ucraina

"La Commissione ha cominciato a valutare le risposte alla prima parte del questionario, stiamo lavorando alacremente con l'Ucraina e anche al nostro interno perché la procedura possa concludersi al più presto". Lo ha spiegato un portavoce della Commissione Ue nel corso del briefing rispondendo ad una domanda sulla tempistica della valutazione del questionario per l'ingresso nell'Ue che l'Ucraina dovrà compilare.

12.51 Mosca, truppe Kiev possono lasciare Mariupol con corridoi

I militari ucraini possono deporre le armi e lasciare Mariupol attraverso i corridoi umanitari. Lo ha detto il portavoce del CremlinoDmitry Peskov. "I militari ucraini hanno avuto e hanno ancora la possibilità di deporre le armi e lasciare la città attraverso i corridoi designati", ha detto Peskov in conferenza stampa commentando la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che le truppe russe catturate siano scambiate con la fornitura di un passaggio umanitario sicuro per i militari ucraini. "Questa possibilità esisteva anche prima che il presidente Zelensky facesse la sua dichiarazione", ha detto.

12.48 Bild, Scholz ha cancellato armi pesanti da lista per Kiev

Nel suo intervento di martedì sera il cancelliereScholz ha parlato di una lista di armamenti condivisa tra Kiev e l'industria bellica tedesca e che gli armamenti sulla lista verranno poi pagati da Berlino. Secondo Bild, tuttavia, il governo Scholz avrebbe tolto le armi pesanti dalla lista finale, nonostante la disponibilità dell'industria tedesca a fornirle "nel breve e medio termine". Una critica simile era già stata espressa dall'ambasciatore ucraino in Germania, Andrij Melnyk. Scrive Bild che ci sono due liste: una con le richieste presentate dalle forze armate ucraine e una con le risposte dall'industria tedesca e dal governo. La lista dei "bisogni" degli ucraini avrebbe compreso un certo numero di armi pesanti: carri armati Leopard, veicoli da combattimento fanteria Puma e Marder, veicoli corazzati trasporto truppe (Boxer, Fuchs, Fog), oltre a lanciarazzi multipli e missili antinave e missili anticarro del tipo Milan e Spike. Secondo Bild fino a metà marzo quasi tutte le armi richieste dall'Ucraina erano presenti anche sulla lista delle "opportunità di supporto" stilata dall'industria", inclusi i moderni carri armati Leopard 2. Prima di arrivare alla versione finale, tuttavia, il ministero della Difesa avrebbe cancellato le armi pesanti dalla lista dell'offerta dell'industria, che si sarebbe così ridotta da 48 a 24 pagine. Da settimane il governo Scholz è criticato per la sua reticenza nell'esportare direttamente armi pesanti in Ucraina.

12.36 Kiev, la guerra può finire con colloqui diretti Zelensky-Putin

La guerra in Ucraina "può finire con colloqui diretti" tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha detto oggi il capo dell'ufficio presidenziale di Kiev, Mykhailo Podolyak, secondo quanto riporta la Cnn. Colloqui diretti tra Zelensky e Putin sono possibili, ha sottolineato l'alto funzionario: "Questo è ciò su cui stanno lavorando oggi il team di avvocati, consulenti e il gruppo negoziale della parte ucraina", ha aggiunto. "Di conseguenza, speriamo che le posizioni del presidente Volodymyr Zelensky siano estremamente forti in questi colloqui". Nel frattempo, Podolyak ha detto che aspetta di valutare come evolverà nei prossimi giorni l'offensiva militare russa nell'est dell'Ucraina. I russi "hanno abbastanza risorse, abbastanza missili, purtroppo continuano a bombardare le nostre città. Hanno ancora uomini e attrezzature e non si preoccupano che vengano distrutte nei nostri campi. Quindi aspettiamo ancora un po' e poi potremo giudicare le posizioni delle parti, in primis quella del presidente dell'Ucraina, nei futuri incontri bilaterali", ha precisato Podolyak, secondo il quale entro una settimana e mezza sarà più chiaro come la situazione potrebbe evolvere.

12.32 Sanchez: "A Borodyanka ho visto le atrocità di Putin, non abbandoneremo Kiev"

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è stato ''per le strade di Borodyanka, ho visto l'orrore e le atrocità della guerra di Putin''. Lo scrive lui stesso su Twitter, aggiungendo che ''non lasceremo da solo il popolo ucraino''.



12.26 Mosca, minaccia attacco Kiev a ponte Crimea è terrorismo

La dichiarazione dell'Ucraina su un possibile attacco al ponte che collega la Crimea alla terraferma russa costituisce un annuncio di attacco terroristico, è inaccettabile. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov citato da Interfax.

12.24 Papa e Santa Sede, tregua pace per Pasqua ortodossa

Papa Francesco e la Santa Sede si uniscono all'appello che Antonio Guterres, Segretario Generale dell'Onu, d'accordo con Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, ha lanciato il 19 aprile scorso, per una tregua in occasione della celebrazione della Pasqua secondo il calendario giuliano, il 24 aprile prossimo. Lo rende noto un comunicato della Santa Sede che ricorda l'appello del Pontefice lanciato la scorsa domenica delle Palme per "una tregua pasquale, per arrivare alla pace". "Nella consapevolezza che nulla e' impossibile a Dio, invocano il Signore perche' la popolazione intrappolata in zone di guerra sia evacuata e sia presto ristabilita la pace, e chiedono a chi ha la responsabilita' delle Nazioni di ascoltare il grido di pace della gente".

12.10 Mosca, a Mariupol navi, anche straniere, minate da ucraini

A Mariupol gli ucraini hanno minato alcune infrastrutture e anche delle imbarcazioni straniere ormeggiate nel porto. Lo ha detto il ministro della difesa russo Sergey Shoigu nel colloquio col presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta l'agenzia russa Interfax.

"I principali complessi infrastrutturali cittadini, incluso il porto e i canali di navigazione, sono stati minati. Non solo sono stati minati, ma sono anche stati bloccati da gru per imbarcazioni", ha detto Shoigu. "Le imbarcazioni che si trovavano là erano per lo più straniere", ha aggiunto.

11.56 Faz, Ucraina mette in crisi coalizione Scholz

Apre sul perdurante lockdown di Shanghai laFrankfurter Allgemeine Zeitung, con accenti critici sul confinamento "imposto spietatamente alla citta'" e motivato politicamente perche' "l'unica cosa che le autorita' tengono in considerazione e' Xi Jinping e la sua volonta' di dimostrare al mondo intero che solo lui conosce la strada per il post pandemia". Resta in evidenza sulla prima pagina la polemica tra i partiti tedeschi, anche della maggioranza, sui ritardi nella fornitura di armi all'Ucraina, interpretata, non solo a Berlino ma anche a Kiev e in molte cancellerie europee, come segno di una riluttanza del cancelliere Scholz. Il giornale osserva riflette in un editoriale che la questione segna un'ulteriore e profonda frattura all'interno della coalizione semaforo che sostiene il governo, gia' divisa sulle vaccinazioni obbligatorie e altri temi interni come i limiti di velocita': "E' ancora lontana una crisi esistenziale, ma c'e' una tremenda crisi nell'alleanza", rileva la Faz. In fascia alta anche lo scandalo che investe la Linke, il partito di sinistra: la leader Janine Wissler e' accusata di aver aggredito sessualmente una giovane compagna di partito e che rischia ora un processo penale. "E' il piu' grave caso di violenza sessuale in un partito rappresentato al Bundestag nella storia della Germania", sottolinea il quotidiano. Ucraina piu' in basso, con titolo sull'impegno dei Paesi della Nato, Usa in testa, ad aumentare gli aiuti militari per Kiev, consegnando altre e piu' potenti armi.

11.45 Consiglio di Sicurezza di Kiev: "Distrutta divisione mercenari nel Luhansk"

Sul territorio delle regioni di Luhansk, a fianco dei militari russi combattono almeno 500 mercenari da Libia e Siria. Le forze armate ucraine hanno distrutto una divisione di mercenari stranieri di 20-25 persone. Lo ha comunicato su Telegram il segretario del Consiglio Nazionale della Sicurezza e della Difesa ucraino Oleksii Danilov.

11.37 Viminale, 98.406 i profughi finora giunti in Italia

Sono 98.406 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate fino a oggi in Italia, delle quali 93.956 alla frontiera e 4.450 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. A renderlo noto è il Viminale, precisando che si tratta di 50.875 donne, di 11.952 uomini e di 35.579 minori. Le citta' di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia restano Milano, Roma, Napoli e Bologna. L'incremento, rispetto a ieri, e' di 494 ingressi nel territorio nazionale.

11.30 Sindaco Kharkiv: "Russia ci bombarda furiosamente"

''La Russia sta bombardando furiosamente la città'' di Kharkiv. Lo ha detto il sindaco della seconda città più grande dell'Ucraina, Ihor Terekhov, in un discorso televisivo. Ci sono ''enormi esplosioni, la Federazione Russa sta bombardando furiosamente la città", ha detto, aggiungendo che circa un milione di persone rimangono nella città nord-orientale. Circa il 30 per cento della popolazione cittadina, principalmente donne, bambini e anziani, è stata evacuata, ha aggiunto.

11.22 "Fossa comune a Mariupol, russi portano corpi con i camion"

"I nostri cittadini hanno riferito che oggi a Mangush, vicino Mariupol, i soldati russi hanno scavato una fossa comune di 30 metri e portato dei corpi con i camion". Lo rende noto il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko, citato dall'Agenzia Unian.

11.10. Kiev, c'era un piano per assassinare Zelensky consegnato a Kadirov in incontro con Putin il 3 febbraio

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha ricevuto un piano per assassinare il presidente ucraino il 3 febbraio durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il segretario del Consiglio nazionale di Sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov, parlando ad una radio ucraina, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. Secondo Danilov, il piano per eliminare era stato concordato in quella riunione e Kadyrov si era impegnato perché la propria unità cecena completasse la missione. L'intelligence di Kiev, ha aggiunto, sta verificando.

10.28 Ucraina: chiede far uscire civili e soldati feriti da Azovstal

La vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk ha lanciato un appello urgente su Telegram perche' i russi consentano un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili e dei soldati feriti dall'acciaieria Azovstal a Mariupol. Secondo Vereshchuk, sono 1000 i civili e 500 i soldati feriti all'interno della struttura. "Devono poter uscire tutti da Azovstal oggi. Invito i leader mondiali e la comunita' internazionale a concentrare i loro sforzi su Azovstal: ora e' questo il punto e il momento chiave dello sforzo umanitario".

10.03 Mosca, nessun civile ha usato corridoi per lasciare Azovstal

Nessun civile ha usato i corridoi umanitari aperti dalla Russia per l'evacuazione dall'acciaieria Azovstal a Mariupol per due giorni di seguito. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu al presidente Vladimir Putin, citato dall'Agenzia Interfax. "Negli ultimi due giorni, abbiamo seguito i suoi ordini e dichiarato una tregua tra le 14 e le 16, tutte le ostilità sono cessate e sono stati aperti corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili che potevano essere presenti sul terreno di Azovstal. Nessuno è uscito da Azovstal", ha detto Shoigu. "Altri civili, più di 100 persone, sono riusciti a partire", ha aggiunto.

09.58 Putin ha ordinato annullare assalto Azovstal

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito "inopportuno" l'assalto alla zona industriale dell'acciaieria di Azovstal a Mariupol e ha ordinato di annullarlo. Il presidente ha pero' chiesto di isolare l'area in modo che "non voli una mosca". Putin ha spiegato l'annullamento dell'assalto all'Azovstal con la volontà di salvare le vite dei soldati russi; e ha assicurato che garantira' la vita e un trattamento dignitoso ai soldati ucraini che si arrendono.

09.44 Mosca, durante liberazione Mariupol eliminati 4 mila soldati

Oltre 4 mila degli dei circa 8 mila soldati, tra reggimenti ucraini, battaglioni nazionalisti e mercenari stranieri presenti a Mariupol al momento dell'accerchiamento russo, sono stati eliminati durante la liberazione della città; 1.478 si sono arresi. Lo ha riferito il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu al presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass. "Al momento dell'accerchiamento, le truppe ucraine, le formazioni nazionaliste e i mercenari stranieri che erano anche in gran numero ammontavano a circa 8.100", ha detto Shoigu.

09.28 Mosca, 3-4 giorni per fine operazioni acciaieria Mariupol

Serviranno ancora 3-4 giorni per completare le operazioni nell'acciaieria di Azovstal di Mariupol, dove si trovano le rimanenti truppe ucraine: lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, nel corso di un incontro con il presidente Vladimir Putin. Lo riporta l'Interfax.

09.12 Ministro della difesa di Putin: "La Russia ha prsso Mariupol", ma Kiev smentisce

Secondo Sergey Shoigu la situazione a Mariupol è calma e permette il ritorno dei civili. Smentisce tuttavia Kiev: "Ancora 2mila soldati combattono nell’acciaieria".

09.07 Premier spagnolo e danese arrivati a Kiev

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez e la premier danese, Mette Frederiksen, sono arrivati a Kiev per colloqui con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il governo spagnolo.

08.51 Mosca, colloqui con Kiev via video "quasi ogni giorno"

I colloqui tra la Russia e l'Ucraina continuano in formato video quasi ogni giorno: lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta l'Interfax.



08.44 Il presidente della Serbia Vucic rifiuta le sanzioni alla Russia

La Serbia non metterà a repentaglio i suoi interessi nazionali unendosi alle sanzioni occidentali contro la Russia sull'Ucraina, secondo il presidente della Serbia che ha anche difeso l'acquisto da parte del suo paese di un sistema missilistico cinese nonostante le obiezioni della Ue. Aleksandar Vucic ha affermato in un'intervista che Belgrado non "sceglierà da che parte stare" nonostante gli appelli dell'Ue ai paesi che cercano l'adesione di schierarsi con Bruxelles per inasprire le sanzioni economiche contro il presidente Vladimir Putin.

08.40 Kiev, 90mila soldati russi in Ucraina, 22mila a confine

I militari russi in Ucraina sono attualmente circa 90.000, mentre altri 22.000 si trovano lungo il confine del Paese con la Russia: lo ha detto il consigliere del capo dell'ufficio del presidente, Alexei Arestovich, secondo quanto riporta Unian. "Circa 90.000 sono ora sul territorio dell'Ucraina e circa 22.000 si trovano lungo i confini, si nascondono tra i cespugli", ha detto Arestovich, aggiungendo che questi ultimi scrivono alle loro famiglie dicendo: "Non vogliamo combattere".

08.35 Kiev, avanti evacuazione da Mariupol, sicurezza difficile

Continuano anche oggi le operazioni di evacuazione di civili da Mariupol. Lo annuncia la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk su Telegram. A Mariupol "oggi continuiamo a evacuare donne, bambini e anziani", afferma Vereshchuk, precisando che l'imbarco sugli autobus inizierà alle 14 ora locale. "La situazione della sicurezza è difficile. Potrebbero esserci dei cambiamenti", ha aggiunto. Si attende invece l'arrivo dei "quattro autobus di evacuazione" riusciti a lasciare la città ieri lungo il corridoio umanitario: "Hanno passato la notte a Berdyansk e ora sono diretti a Vasylivka. Li stiamo aspettando presto a Zaporizhzhia".

08.22 Gb, forze russe avanzano su Kramatorsk (est)

"Le forze russe stanno ora avanzando dalle aree di base nel Donbass verso Kramatorsk", nell'est dell'Ucraina, "che continua ad essere oggetto di persistenti attacchi con i razzi". Lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence diffuso su Twitter. "Le forze russe vogliono probabilmente dimostrare di aver compiuto successi significativi prima delle loro celebrazioni annuali del giorno della Vittoria il 9 maggio", prosegue l'intelligence, precisando che "questo potrebbe condizionare la velocità e la forza con cui tentano di condurre le operazioni nel periodo che precede questa data" In questo scenario proseguono da parte dei russi attività aeree per fornire un supporto ravvicinato dai cieli all'offensiva nell'Ucraina orientale, "per sopprimere e distruggere le capacità della difesa aerea Ucraina".



08.20 Kiev, 4 pullman portano via civili da Mariupol

Quattro pullman con civili portati via da Mariupol hanno lasciato la citta' assediata da settimane: lo ha reso noto il governo di Kiev.

07.49 Zelensky: "È il momento di accelerare il percorso verso Unione"

'Questo è il momento storico in cui possiamo imprimere la massima velocità per accelerare il nostro ingresso nell'Unione Europea''. A dichiararlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso ai suoi connazionali. ''Abbiamo dimostrato che lo stato ucraino e le istituzioni pubbliche sono abbastanza efficaci da resistere anche alla prova della guerra", ha affermato. ''Stiamo già facendo per proteggere la libertà nel continente europeo più di quanto non abbiano mai fatto altre nazioni. E vedo da parte di tutti i nostri amici nell'Unione Europea il desiderio di promuovere al massimo il nostro percorso''.

06.47 Russia: "Guerra cesserà quando sparira la minaccia della Nato"

La guerra della Russia in Ucraina terminerà quando la Nato smetterà di utilizzare il territorio ucraino per minacciare Mosca, ha detto l'alto funzionario del ministero degli Esteri russoAlexey Polishchuk all'agenzia di stampa Tass. "L'operazione militare speciale terminerà quando i suoi compiti saranno assolti. Tra questi ci sono la protezione della popolazione pacifica del Donbass, la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina, nonché l'eliminazione delle minacce alla Russia provenienti dal territorio ucraino a causa della sua presa da parte di paesi Nato", ha affermato Polischuk aggiungendo che l'operazione militare "si sta svolgendo come previsto" e che "tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti".

06.25 Cina, Xi Jinping: rispettare sovranità e scelte di ogni Paese

ll presidente cinese,Xi Jinping ha proposto un nuovo approccio per la "promozione della sicurezza nel mondo", che "rispetti la sovranità di tutti gli Stati e il percorso di sviluppo che ognuno sceglie". Xi ha pronunciato, oggi, un discorso durante l'apertura del Forum Boao, conosciuto come il "Davos asiatico", che si sta svolgendo in questi giorni sull'isola tropicale di Hainan. "Rispettiamo la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi. Aderiamo alla non interferenza negli affari interni degli altri e rispettiamo ugualmente il percorso di sviluppo che ciascuno sceglie", ha affermato Xi.

04.14. I ministri delle Finanze del G7: aiuti per 24 miliardi

I ministri delle finanze del G7 hanno annunciato un impegno, con la comunità internazionale, per un ulteriore sostegno all'Ucraina da più di 24 miliardi di dollari per il 2022 e oltre, aggiungendo che sono pronti a fare ancora di più se necessario.

I ministri si sono inoltre rammaricati della partecipazione della Russia ai forum internazionali in corso a Washington, compreso il G20, l'Fmi e la Banca mondiale: "Le organizzazioni internazionali e i forum multilaterali non dovrebbero più condurre le loro attività con la Russia in modo normale", si legge nel loro comunicato.

04.06 Biden annuncerà oggi nuovi aiuti bellici

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà, oggi, nuovi provvedimenti per l'Ucraina. Tra le ipotesi si parla di un ulteriore stanziamento in assistenza militare. L'ufficio presidenziale non ha fornito maggiori dettagli ma il governo degli Stati Uniti starebbe preparando un nuovo pacchetto di 800 milioni dollari in aiuti militari. Questo porterebbe a circa 3,4 miliardi di dollari l'assistenza militare che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina, da quando la Russia ha invaso il paese, il 24 febbraio scorso.

03.10. Maduro: "Sanzioni contro la Russia aberranti"

Il presidente del Venezuela, Nicolàs Maduro, ha comunicato che il suo Paese è pronto ad affrontare l'impatto che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea alla Russia potrebbero avere sul resto del Paese mondo, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte del paese eurasiatico."Ci stiamo preparando, siamo preparati, posso dire, ad affrontare l'impatto dell'effetto boomerang sull'economia occidentale e mondiale, a seguito delle aberranti sanzioni contro l'economia russa. Le sanzioni sono aberranti. C'è molta arroganza in Occidente" ha detto Maduto in un discorso trasmesso dal canale statale.

02.50. Trudeau conferma: Canada invia artiglieria pesante

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha confermato che il Canada fornirà all'Ucraina artiglieria pesante, per rispondere all'offensiva russa nell'est del paese. Durante una conferenza stampa, Trudeau ha affermato che la decisione di inviare artiglieria pesante in Ucraina arriva a seguito della richiesta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Tuttavia, Trudeau non ha fornito dettagli sulla spedizione di quell'equipaggiamento militare, che ha inquadrato "nel contesto di una guerra illegale da parte della Russia". Trudeau ha osservato che il Canada sta rispondendo direttamente alla richiesta principale dell'Ucraina "in questa fase della guerra", in cui la Russia sta tentando di ottenere il controllo di gran parte dell'est del paese. Il vice primo ministro canadese e ministro delle Finanze, Chrystia Freeland ha twittato mercoledì che Ottawa e Washington stanno lavorando "per garantire che il regime di Putin paghi l'intero costo della sua brutale guerra" e che l'Ucraina sia vittoriosa.

02.00. Governatore di Luhansk: i russi controllano l'80% del territorio

Il governatore della regione ucraina orientale di Luhansk, Serhiy Gaidai, ha affermato che le forze russe controllano l'80% del territorio dell'Oblast. L'area controllata dalla Russia è aumentata in particolare dopo la cattura il 18 aprile della città di Kreminna, secondo Gaidai. Buona parte della regione è sotto il controllo de facto dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, che ha dichiarato in modo unilaterale l'indipendenza dall'Ucraina il 12 maggio 2014.

01.41. Il leader della Cecenia: entro oggi Azovstal in mano a russi

L'esercito russo avrà entro oggi pomeriggio il controllo completo dell'acciaieria Azovstal a Mariupol, secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov. "Prima dell'ora di pranzo o poco dopo, Azovstal sarà completamente sotto il controllo delle forze della Federazione Russa", ha affermato Kadyrov in un messaggio audio pubblicato online e ripreso dai media internazionali.

01.25. Zelensky, partner iniziano capire cosa ci serve

"Sono molto lieto di dire, con cauto ottimismo, che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze. A capire di cosa abbiamo esattamente bisogno. E di quando esattamente ne abbiamo bisogno: non tra settimane o tra un mese, ma immediatamente, in questo momento, mentre la Russia sta cercando di intensificare i suoi attacchi". Lo ha detto nel suo ultimo videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito all'invio di armi a Kiev da parte dell'Occidente.

00.01. Biden: "Orrore per le immagini della guerra"

"Il presidente sta elaborando queste immagini come molti americani con orrore, tristezza, e paura per il popolo ucraino per il rischio" che corrono. Così la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki rispondendo ai giornalisti dalla Casa Bianca sul modo in cui il presidente Joe Biden sta affrontando le immagini che arrivano dall'Ucraina.