La Russia ha simulato un attacco con il lancio di missili nucleari

Intanto sul campo è stato deciso un cessate il fuoco di tre giorni a Mariupol per aprire un corridoio umanitario Nei giorni 5, 6 e 7 maggio "le attività militari cesseranno" e le unità "saranno ritirate a distanza di sicurezza". Il leader del battaglione Azov: "Le forze ucraine sostengono uno sforzo sovrumano". Raid russi sulle città ucraine: esplosioni in decine di città. Mosca apre a una tregua di tre giorni nell'area di Mariupol "per permettere l'evacuazione dei civili". "Battaglia sanguinosa" nell'acciaieria Azovstal.

Per i prossimi tre giorni le Forze armate russe aprirannno un corridoio umanitario nel territorio dell'acciaieria di Azovstal a Mariupol "per evacuare i civili". La decisione è stata resa nota dal quartier generale russo per la risposta umanitaria e diffusa dall'agenzia Tass.

Nei giorni 5, 6 e 7 maggio dunque "le attività militari cesseranno" e le unità militari "saranno ritirate a distanza di sicurezza", assicura l'esercito russo, aggiungendo che i civili in uscita potranno scegliere qualunque direzione, sia verso il territorio della Federazione Russa e sia nelle aree controllate dalle autorità di Kiev.

Le forze ucraine all'interno delle acciaierie Azovstal a Mariupol, intanto, stanno sostenendo "uno sforzo sovrumano" e si trovano in "una situazione estremamente difficile". Queste sono le parole del comandante del battaglione Azov, in un breve video-messaggio pubblicato su Telegram, al termine dell'ennesima giornata di pesanti bombardamenti russi sull'acciaieria. "Sono orgoglioso dei miei soldati che stanno compiendo sforzi sovrumani per contenere la pressione del nemico... la situazione è estremamente difficile", ha detto il comandante Denis Prokopenko.

"Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'Ucraina". Lo riporta il Kyiv Independent. Colpite anche Kiev e Kharkiv. Mosca apre però a un cessate il fuoco nell'area di Mariupol: "Tregua di tre giorni per permettere l'evacuazione dei civili". Nell'area dell'acciaieria Azovstal infuria la battaglia. Zelensky si mostra fiducioso: "Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Credo però che il giorno della nostra liberazione si stia avvicinando". "La Russia ha simulato il lancio di missili nuclerari", riporta invece l'agenzia di stampa France Presse, citando il ministero della Difesa russo. Sarebbe successo nell'enclave di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania.

07.56 Kiev: 221 i bambini uccisi finora

Sono 221 i bambini morti e 408 quelli feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Lo fa sapere l'ufficio del Procuratore generale diffondendo l'aggiornamento del bilancio sui minori vittime della guerra.

07.44 Comandante Azov: "Nell'acciaieria battaglia sanguinosa"

"Per il secondo giorno consecutivo, l'esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose". Lo ha detto il comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko - citato dall'Ukrainska Pravda - in un video messaggio notturno dall'interno dell'acciaieria Azovstal attaccata da due giorni da forze di terra, aria e navali delle truppe di Mosca. "Ringrazio il mondo intero per l'enorme sostegno della guarnigione di Mariupol. I nostri soldati se lo meritano. Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l'ordine: mantenere la difesa", ha aggiunto.

07.30 Intelligence Gb: esercitazioni bielorusse sono di routine

Le esercitazioni militari in corso in Bielorussia appaiono di routine e al momento non c'è nessun segnale di un possibile intervento di Minsk, stretto alleato di Mosca, nel conflitto in Ucraina. E' quanto si legge nell'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica secondo cui "la Russia cercherà probabilmente di gonfiare la minaccia posta all'Ucraina da queste esercitazioni allo scopo di tenere ferme al loro posto le forze ucraine nel Nord, impedendo loro di venire impegnate nella battaglia per il Donbass".

07.10 Kiev: ripreso il controllo di alcuni centri vicino a Kherson

L'Ucraina ha ripreso il controllo di diversi insediamenti intorno a Mykolaiv e Kherson, nel sud del paese. Lo fa sapere lo Stato maggiore di Kiev, secondo quanto riporta il Guardian. Grazie ai successi della difesa ucraina, le forze russe "hanno perso il controllo di parecchi insediamenti sul confine delle regioni di Mykolaiv e Kherson", spiega lo Stato maggiore nell'ultimo rapporto dell'intelligence.

06.33 Mosca, altre sanzioni non aiuteranno obiettivi Usa

Ulteriori sanzioni anti-russe non aiuteranno Washington a raggiungere i suoi obiettivi poichè il rafforzamento del rublo dimostra la stabilità finanziaria della Russia e della sua economia: lo ha reso noto oggi in un comunicato l'ambasciata russa negli Stati Uniti, secondo quanto riporta la Tass. "Chiediamo ai nostri colleghi americani di abbandonare questa politica controproducente.La Russia raggiungerà i suoi obiettivi nell'operazione militare speciale in Ucraina", ha concluso l'ambasciata.

06.01 Ucraina: Pentagono, forniamo armi nonostante attacchi russi

Gli ultimi attacchi missilistici russi contro infrastrutture chiave in Ucraina non hanno influito sulla capacità del Paese di ricevere supporto militare e gli aiuti continuano ad arrivare: lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ukrinform.

Nonostante gli attacchi di Mosca contro centrali elettriche, infrastrutture di trasporto e altri obiettivi strategici, il portavoce ha assicurato che gli Usa sono sempre in grado di fornire assistenza militare all'Ucraina, incluse le armi.



05.00 Mariupol, oggi entrerà in vigore il cessate il fuoco

Questa mattina entrerà in vigore un cessate il fuoco unilaterale russo di tre giorni intorno alle acciaierie di Mariupol, l'ultima roccaforte della resistenza ucraina in questa strategica città portuale, ma i combattimenti nel resto dell'Ucraina continuano. "Le forze armate russe apriranno un corridoio umanitario dalle 08:00 alle 18:00 ora di Mosca (dalle 05:00 alle 15:00 GMT) il 5, 6 e 7 maggio dal sito dell'impianto metallurgico Azovstal per evacuare i civili", ha precisato il ministero della Difesa in un comunicato stampa.

04.04 Sirene d'allarme antiaeree in tutto il Paese

Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent che cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre alle regioni di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Leopoli, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia.

03.22 Nyt: "intelligence Usa ha aiutato a uccidere generali russi"

Gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generali russi morti in azione nel conflitto ucraino. Lo scrive il New York Times citando alti dirigenti americani. Gli ufficiali ucraini sostengono di aver eliminato circa 12 generali di Mosca al fronte, un numero che ha stupito gli analisti militari.

02.48 Russia simula lancio missili nucleari

L'esercito russo ha simulato il lancio di missili nucleari nell'enclave di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Lo afferma il ministero della Difesa russo specificando che le unità di combattimento impiegate hanno anche effettuato "operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica". La Russia ha messo in allerta le proprie forze nucleari poco dopo l'invasione dell'Ucraina lo scorso 24 febbraio.

02.16 Kiev, troppo lenti aiuti militari di alcuni governi

"Le scorte di armi dell'era sovietica diminuiscono, ma l'aggressione russa no. Questo è il motivo per cui l'Ucraina passa ad attrezzature moderne. E' richiesto l'addestramento, ma noi impariamo presto. In effetti, impariamo a usare le armi moderne più velocemente di quanto non richiedano alcuni governi per decidere di fornirle": lo scrive in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

01.37 Arrivati a Zaporizhzhia altri 300 civili evacuati da Mariupol

Oltre 300 civili sono giunti a Zaporizhzhia da Mariupol e dintorni nella giornata di ieri grazie ai corridoi umanitari coordinati dalla Croce Rossa Internazionale e dalla Nazioni Unite. "Molti sono arrivati con nient'altro che gli abiti che indossavano. Ora li sosterremo in questo momento difficile, il nostro lavoro deve andare avanti e proseguirà", ha scritto su twitter Osnat Lubrani, coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Ucraina.

01.10 Ucraina: ministro Esteri, alla fine la Russia crollerà

"Un'altra notte in Ucraina, un'altra raffica di missili russi che piovono sulle pacifiche città ucraine. Vogliono abbatterci con il loro terrorismo missilistico. Ma l'unica cosa che alla fine crollerà è la Russia e la sua capacità di invadere, bombardare, uccidere, depredare e stuprare": lo scrive in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

00.35 Zelensky sente premier isrealiano Bennett, parlato di Mariupol

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con il primo ministro israeliano Naftali Bennett. "L'ho informato sulla situazione della lotta all'aggressore e in merito alla situazione critica a Mariupol", ha scritto il leader di Kiev su twitter.

00.14 Zelensky: il giorno della liberazione è vicino

"Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il giorno della nostra liberazione si stia avvicinando". Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky durante un discorso alla Danimarca nell'anniversario della liberazione del paese dall'occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale.

"Lo stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l'Ucraina e altri paesi europei. Stanno ancora sognando che la libertà dell'Europa scompaia. Ma i loro sogni non si avvereranno. Il sogno della pace si avvererà - ha aggiunto, secondo la Cnn - proprio come è successo 77 anni fa".

00.03 Zelensky: 344 civili evacuati da Mariupol e dintorni

"Oggi si è conclusa la seconda fase della nostra operazione di evacuazione da Mariupol. 344 persone sono state salvate dalla città e dai suoi dintorni". Così il presidente ucraino Volodomyr Zelensky in un post su Telegram. Zelensky ha spiegato che i civili evacuati sono partiti per Zaporizhzhia: "Il nostro team - ha aggiunto - si prepara ad incontrarli e incontrerà allo stesso modo le oltre 150 persone che sono state evacuate ieri dall'Azovstal. Tutti riceveranno l'aiuto necessario".

"Sono grato a tutti coloro che sono coinvolti nel rendere l'operazione di evacuazione un successo. Siamo d'accordo e speriamo di continuare a salvare le persone dall'Azovstal da Mariupol ", ha aggiunto facendo un bilancio del 70esimo giorno di guerra

00.01 Comandante Azov, sforzi sovrumani per difendere Azovstal

"Sono orgoglioso dei miei soldati che stanno compiendo sforzi sovrumani per contenere la pressione del nemico. La situazione è estremamente difficile". Lo ha detto il comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko, secondo quanto riporta il Guardian, in un videomessaggio su Telegram nel giorno in cui le forze russe sono entrate nell'acciaieria Azovstal a Mariupol, incontrando la resistenza delle forze ucraine.



00.00 Usa: "Putin ha già perso"

"Il modo in cui il presidente Putin definiva la vittoria era conquistare l'Ucraina, questo non è successo. Voleva marciare su Kiev non ci è riuscito, voleva dividere l'occidente, non ci è riuscito, quindi la Russia ha già perso". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con la stampa. "Gli Stati Uniti continueranno a fare di tutto per aiutare l'Ucraina", ha aggiunto.