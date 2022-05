Oggi a Washington l'incontro Draghi-Biden

Sul tavolo le sanzioni alla Russia, gli aiuti a Kiev e la cooperazione bilaterale. Il presidente Usa firma la legge per velocizzare l'invio di armi e accusa Putin. Macron gela Kiev: per entrare nell'Ue ci vorranno diversi anni. Dal Giappone nuove sanzioni. Biden firma legge usata contro Hitler per l'invio armi a Kiev, missili su Odessa.

Nelle celebrazioni del Giorno della Vittoria, a Mosca, il presidente russo, Vladimir Putin, ha rivendicato la natura "preventiva" dell'attacco all'Ucraina. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, lo paragona a Hitler e assicura che "perderà tutto".

Sul terreno, continua l'avanzata russa nel Donbass, mentre un attacco missilistico su Odessa costringe il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, a cercare riparo in un rifugio durante la sua visita a sorpresa.

Putin ha assicura che "come nel 1945, la vittoria sara' nostra". In occasione degli auguri per la Giornata della Vittoria in Europa, Putin ha assicurato che "come nel 1945, la vittoria sarà nostra" paragonando la guerra in Ucraina alla la seconda guerra mondiale. Lo si legge nel sito del Cremlino come riporta la Tass. "Oggi i nostri soldati, come i loro antenati, stanno combattendo fianco a fianco per la liberazione della loro terra natale dalla feccia nazista, con la certezza che, come nel 1945, la vittoria sarà nostra".

Quest'anno, in occasione del 77esimo anniversario, l'evento assume un significato speciale visto che il Paese è impegnato in una sanguinosa guerra in Ucraina.

La parata miliatre avrà inizio alle 10 ora di Mosca (le 9 in Italia) e sarà trasmessa in diretta televisiva in tutto il Paese. Sono coinvolti 11mila tra ufficiali, sergenti, soldati, cadetti, membri del movimento giovanile Yunarmiya, unità del ministero delle situazioni di emergenza, della Guardia nazionale russa e degli agenti di frontiera dell'Fsb.

Sfileranno in 33 colonne in marcia. Coinvolte anche 131 unità di armamenti ed equipaggiamenti, 77 aerei ed elicotteri.

La Casa Bianca: Biden e Draghi parleranno di sanzioni

Il presidente americano Joe Biden e il presidente del Consiglio Mario Draghi parleranno di una "serie di questioni", tra le quali "gli sforzi in atto per far sì che il presidente Putin e la leadership russa rispondano" di quanto sta avvenendo, di come "imporre sanzioni paralizzanti" e "continuare a sostenere gli ucraini nella lotta coraggiosa contro i russi". Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, alla vigilia dell'incontro. I due leader, ha aggiunto, discuteranno della "stretta cooperazione" tra i due Paesi, "della promozione di prosperità economica e sicurezza energetica".

Nuovi raid sulla città, dopo il raid durante la visita del presidente del consiglio europeo Michel. Colpito anche un centro commerciale, almeno una vittima. Nella notte un missile russo ha distrutto un antico monastero usato per accogliere i rifugiati.

Un nuovo attacco su Odessa, colpita da sette missili, e teatro del raid sulla città durante la visita del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Almeno un morto e 5 feriti nel bombardamento, che hanno preso di mira anche un centro commerciale. Nella notte un missile russo ha distrutto il Monastero di San Giorgio di Svyatogorsk, nell'Ucraina orientale, un eremo del 1526 dove si erano raccolti molti rifugiati. Dopo il discorso di Putin per le celebrazioni della Giornata della vittoria non si arresta l'offensiva, lanciata a scopo "preventivo" - così il presidente russo ha motivato l'invasione - che non vedrà a detta di Putin un'escalation: "L'orrore della guerra globale non deve ripetersi". Il capo negoziatore russo assicura che la strada della trattativa non è chiusa, il presidente Macron guarda alla fine del conflitto e dice: "La pace non si costruirà sull'umiliazione della Russia". Biden - che oggi incontrerà Draghi - firma la legge per un rapido invio di nuove armi a Kiev ispirata a una misura del 1941 usata per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro Hitler, ma si dice preoccupato di sapere Putin in difficoltà. Non ha una vita d'uscita, si tratta di capire che cosa intende fare, è il suo ragionamento. La ministra finlandese Tuppurainen alla Cnn: "La nostra richiesta per l'ingresso nella Nato è molto probabile".







La Giornata

05.42 Finlandia, la ministra: "Richiesta ingresso nella Nato molto probabile"

È "molto probabile" che la Finlandia chieda l'ingresso nella Nato. Lo afferma il ministro finlandese agli Affari Europei, Tytti Tuppurainen in un'intervista alla Cnn. Precisando che una decisione non è ancora stata presa, il ministro spiega come una possibile adesione alla Nato è una "risposta naturale" alla guerra della Russia in Ucraina. Il ministro si augura un "breve processo di ratifica" nel caso in cui la Finlandia chiedesse l'adesione.

04.08 Il Giappone annuncia nuove sanzioni contro la Russia

Il Giappone ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia allungando la lista delle persone di cui saranno congelati i beni e con un bando sulle esportazioni di prodotti all'avanguardia a gruppi russi anche nel campo della riucerca scientifica. Poco prima dell'annuncio di Tokyo, il ministro dell'Industria, Koichi Hagiuda, ha spiegato che saranno decise le modalità e le tempistiche dell'embargo sul petrolio russo concordato dai leader del G7 e ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti per garantire la stabilità delle forniture per la terza economia mondiale.

02.08 Kiev: 7 missili su Odessa, almeno un morto e 5 feriti

Si contano almeno un morto e 5 feriti a Odessa a seguito di una serie di attacchi russi sferrati nelle ultime ore. In tutto sono stati lanciati 7 razzi di vecchio modello, riferisce il Comando operativo Sud ucraino citato dalla Ukrainska Pravda. Hanno causato una serie di incendi, tra cui uno in un centro commerciale, ha spiegato un portavoce dell'Ova di Odessa, Serhiy Bratchuk. Testimoni oculari riferiscono di almeno quattro esplosioni in città.

01.55 Zelensky presenta a Ue seconda parte del questionario per l'ingresso

"Oggi abbiamo compiuto un altro passo, molto importante e non solo formale, nel nostro cammino verso l'Unione europea. L'Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte dell'Unione Europea. Di solito ci vogliono mesi. Ma abbiamo fatto tutto in poche settimane". Lo afferma il presidente ucraino Volodymir Zelensky sul suo canale Telegram.

01.40 Biden: "Putin calcolatore, ma preoccupa che non abbia una via uscita"

Joe Biden definisce Vladimir Putin un "calcolatore" e si dice preoccupato dalla possibilità che non abbia trovato una via di uscita dalla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti stanno cercando di capire cosa intenda fare, afferma il presidente americano nel corso di una raccolta fondi a porte chiuse, secondo quanto riportato dai media americani. "Putin credeva di poter spezzare la Nato e l'Unione Europea", avrebbe detto anche il presidente Usa.

00.45 Kiev, missile russo distrugge il Monastero di San Giorgio usato come rifugio

Un missile russo ha distrutto il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svyatogorsk, nell'Ucraina orientale, dove trovavano rifugio molti civili. Era già stato danneggiato lo scorso 12 maggio e diversi erano stati i feriti. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform sul suo canale Telegram. L'Eremo, che risale al 1526, ricordato come "sentinella contro i tartari di Crimea", appartiene al Patriarcato di Mosca e sorgeva sulla sponda destra del fiume Severskij Donec, affluente del Don. Nel 1637 fu costruita la Cattedrale della Santa Dormizione nella parte superiore del monte fatto di labirinti e passaggi.

00.30 La Camera Usa verso voto sul piano di aiuti da 40 miliardi

Negli Stati Uniti i democratici alla Camera puntano a votare nei prossimi giorni, forse già martedì, il pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari per l'Ucraina. Le risorse possono essere approvate dalla Camera con una maggioranza semplice, ma in Senato i democratici avranno bisogno di almeno 60 voti e dell'appoggio dei repubblicani. Al momento il Senato non è d'accordo sul provvedimento che la Camera intende votare.

00.15 Premio Pulitzer speciale ai giornalisti ucraini

Il Pulitzer ha annunciato un premio speciale per i giornalisti ucraini "per il coraggio, la perseveranza e la devozione alla verità". Tra gli altri vincitori il Washington Post e il New York Times.

00.02 Biden a Difesa "Stop fuga notizie su intelligence a Kiev"

Il presidente americano Joe Biden ha intimato ai vertici della sicurezza di mettere fine alla fuga di notizie sulla condivisione da parte degli Usa di informazioni di intelligence con l'Ucraina. Lo riferisce la Cnn citando una fonte interna, secondo la quale il capo della Casa Bianca la settimana scorsa ha parlato con il segretario alla Difesa, Llyod Austin, il direttore della Cia William Burns e il direttore della intelligence nazionale Avril Haines, dopo che sui media era circolata la notizia che informazioni fornite dagli Usa avevano aiutato gli ucraini a uccidere generali russi. A loro Biden ha sottolineato come queste fughe di notizie non aiutano e devono finire. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha riferito che il presidente era "contrariato" e considerava "un errore" quanto accaduto.

00.01 Biden firma la legge usata contro Hitler, Zelensky ringrazia

Il presidente americano Joe Biden ha firmato una legge per velocizzare l'invio di armi all'Ucraina, ispirata ad una misura del 1941 usata per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro Hitler. Una firma definita "un passo storico" dal presidente ucraino. "Sono convinto che insieme vinceremo ancora, e difendermo la democrazia in Ucraina e in Europa, come 77 anni fa", ha scritto Zelensky su Twitter.