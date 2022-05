Helsinki a Mosca: "Non chiediamo il permesso per aderire alla Nato". Putin: "Errore lasciare la neutralità"

La Turchia: "inaccettabile che i finlandesi sostengano i terroristi curdi". Lavrov: "Dall'Occidente guerra ibrida totale". Il G7, "Non riconosceremo frontiere imposte con la forza, altre sanzioni nei settori vitali per Mosca". Nato, Blinken a Berlino. Zelensky firma legge che vieta i partiti filorussi.

L'abbandono della politica di neutralità da parte di Helsinki è "un errore" secondo il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha spiegato lo stesso Putin in una telefonata con il presidente finlandese Sauli Niinisto. I due leader, secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino, "hanno avuto un franco scambio di opinioni alla luce dell'intenzione di presentare una domanda di adesione alla NATO annunciata dalla leadership finlandese".

"Abbandonare la tradizionale politica di neutralità militare sarebbe un errore perché non ci sono minacce alla sicurezza della Finlandia", ha detto Putin. "Un tale cambiamento della politica estera del Paese potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni russo-finlandesi, che si sono sviluppate per molti anni nello spirito del buon vicinato e della cooperazione tra partner e sono state reciprocamente vantaggiose", ha detto ancora.

Il 13 maggio, in una situazione di stasi se non di stallo, è arrivata la nuova telefonata tra il Pentagono e la Difesa russa. Non accadeva dal 18 febbraio, sei giorni prima dell'invasione: si è riaperto un canale ad alto livello tra Washington e Mosca che appariva fossilizzato. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha chiamato l'omologo russo, Serghei Shoigu, chiedendo un cessate il fuoco immediato.

Non solo: il portavoce del Pentagono ha sottolineato l'importanza di tenere le linee di comunicazione aperte anche se il contatto non è giudicato risolutivo ne' puo' preludere a un immediato cambiamento delle posizioni russe.

Nella complessa partita diplomatica s'iscrive la questione dell'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia, che ha offerto oggi al presidente turco Erdogan l'occasione di rimarcare il proprio ruolo: ha motivato la sua contrarieta' all'ingresso nell'Alleanza dei Paesi scandinavi perche' sarebbero "una pensione per le organizzazioni terroristiche".

Uno stop che ha suscitato l'immediata reazione della Casa Bianca, con le telefonate del presidente Biden ai leader di Svezia e Finlandia e la successiva dichiarazione: "Hanno diritto di scegliere il proprio futuro". E riguardo all'opposizione di Ankara, il Dipartimento di Stato ha annunciato che se ne discuterà nella ministeriale della Nato nel fine settimana a Berlino.

La vittoria dell'Ucraina all'Eurovision si carica di significati e messaggi politici, con Zelensky che promette: "Faremo di tutto per ospitare la manifestazione a Mariupol l'anno prossimo". Pieno appoggio dai vertici dell'Ue. Il cantante della band si dice pronto a tornare e combattere. Scontro sulla Nato tra Finlandia e Russia, Mosca prospetta la "reazione politica" escludendo però “il dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica". Al vertice Nato di Berlino la Turchia apre all'adesione dei due Paesi nordici criticando però “l’appoggio i terroristi kurdi del Pkk”. Ankara offre anche una nave per i feriti di Azovstal. Kiev: "Verso l'accordo, non per tutti". I russi si stanno ritirando dalla regione di Kharkiv, nel nord, cercando di assicurarsi "il pieno controllo" di Donetsk, Lugansk e Kherson. "L’Ucraina ha liberato Kharkiv", annuncia l'arcivescovo di Kiev. Zelensky firma legge che vieta i partiti filo russi e, incontrando una delegazione di senatori Usa, invita a dichiarare la Russia "stato terrorista".

La Giornata

05.53 Blinken a Berlino per parlare con i ministri dei Paesi Nato

"Sono arrivato a Berlino, dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri" dei Paesi Nato "per discutere la nostra alleanza e un'azione sostenuta per affrontare l'aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina". A scriverlo su Twitter è il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

04.56 Eurovision, Johnson: vittoria Ucraina sostegno a lotta per libertà

Il premier britannico Boris Johnson ha fatto le sue "congratulazioni all'Ucraina per aver vinto" l'Eurovision. "È un chiaro riflesso non solo del vostro talento - ha scritto sul suo profilo Twitter - ma anche del sostegno incrollabile alla vostra lotta per la libertà".

03.18 Eurovision, cantante ucraino: "Pronti a combattere in guerra"

"Come ogni ucraino, siamo pronti a combattere in guerra, fino alla fine". Così Oleh Psjuk, il cantante della Kalush Orchestra, ha risposto a una giornalista svedese che le ha chiesto se i componenti del gruppo siano pronti ad arruolarsi.

03.03 Forze armate, nel Donbass respinti 12 attacchi russi

Le forze armate ucraine hanno respinto 12 attacchi russi nel Donbas. Lo riferisce The Kyiv independent, citando il comando delle operazioni delle forze congiunte dell'Ucraina. L'Ucraina avrebbe distrutto otto carri armati, cinque sistemi di artiglieria, nove unità di equipaggiamento corazzato da combattimento e cinque veicoli. Sono state abbattute anche unità di difesa aerea: sei veicoli aerei senza pilota (UAV) Orlan-10 e un UAV Eleron da ricognizione tattica.

01.55 Eurovision, Michel: "Speriamo nel festival in Ucraina libera e unita"

"Congratulazioni" alla Kalush Orchestra per il trionfo all'Eurovision 2022 e "speriamo che l'Eurovision del prossimo anno possa essere ospitata a Kiev in un'Ucraina libera e unita". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Europeo, il belga Charles Michel, commentando il trionfo ucraino a Torino.

01.17 Eurovision, Zelenky: "Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa"

Il pubblico da casa, da tutta Europa, porta la band ucraina Kalush Orchestra al primo posto della classifica dell'Eurovision e il paese si aggiudica la prossima edizione della manifestazione. Il gruppo ha lanciato un appello per la liberazione dell'ucraina dal palco: "Aiutatate l'Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal!".

Gioisce il presidente Zelensky: "Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa".

01.03 Eurovision, vince la Kalush Orchestra con il voto popolare

L'Ucraina vince l'Eurovision Song Contest 2022 con 631 voti, di cui 440 ricevuti con il televoto degli spettatori europei che hanno fatto sentire il loro supporto in occasione della kermesse musicale. "Slava Ukraini, Gloria all'Ucraina", così la band sul palco del Palaolimpico ricevendo il premio per Eurovision Song Contest con la canzone Stefania.

00.56 Governatore Donetsk: 3 civili uccisi da bombe russe

I bombardamenti russi hanno ucciso 3 civili e ne hanno feriti 4 nell'Oblast di Donetsk. Il governatore della regione, Pavlo Kirilenko, ha detto su Telegram che due civili sono stati uccisi a Bohorodychne e uno a Keramik. Ha anche affermato che due persone ferite nell'Oblast di Luhansk erano in cura a Bakhmut.

00.47 Ambasciatore russo: minacce a diplomatici in Usa

L'ambasciatore russo per gli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha dichiarato alla tv russa che l'ambasciata russa a Washington "è come una fortezza assediata e sta lavorando in un ambiente ostile: ogni giorno - ha raccontato - si svolgono manifestazioni antirusse vicino alla nostra missione, si verificano atti di teppismo e vandalismo. I miei compagni, i dipendenti ricevono minacce, comprese minacce di violenza fisica. I politici americani rinomati - ha aggiunto - pubblicano appelli ai diplomatici e ai militari russi nei media statunitensi affinché passino dalla parte della cosiddetta democrazia. A tutti gli effetti quindi i miei compagni vengono spinti al tradimento, cosa che ogni Paese considera un'azione spregevole".

00.20 Zelensky a senatori Usa: Russia sia dichiarata 'stato terrorista'

Il presidente ucraino Zelensky, incontrando una delegazione di senatori Usa guidati dal leader della minoranza repubblicana Mitchell McConnell, ha chiesto che la Russia sia ufficialmente dichiarata "stato terrorista". Lo ha detto lo stesso leader ucraino nel suo consueto messaggio serale. Zelensky ha spiegato che si è discusso di possibili inasprimenti delle sanzioni contro Mosca. "Ho espresso la mia gratitudine per il rinnovo del programma Lend Lease (che permette l'invio di armi a Kiev con meno vincoli) - ha spiegato - e ho chiesto che la Russia sia ufficialmente dichiarata stato terrorista".

00.15. Eurovision, l'appello della Kalush Orchestra è un caso

L'appello della Kalush Orchestra per l'Ucraina e Mariupol' ha violato il regolamento dell'Eurovision? Lo ipotizzano diversi commentatori in rete citando il divieto di messaggi politici da parte dei concorrenti sul palco della manifestazione. Ma difficilmente l'appello dei concorrenti ucraini verrà considerato punibile, per il confine di difficile definizione tra appello politico e appello umanitario. Anche Zelensky ha sostenuto la band, invitando a votare per loro.

00.10 Ucraina: Zelensky firma legge che vieta partiti pro Russia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato un testo che rende legge il divieto di fondare partiti politici che sostengano o difendano l'invasione da parte della Russia. Lo ha annunciato una commissione parlamentare.

00.05 Zelensky: "Situazione in Donbass resta molto difficile"

"La situazione in Donbass resta molto difficile" e i soldati russi stanno "ancora provando a venirne fuori in qualche modo vittoriosi", ma "passo dopo passo stiamo costringendo gli occupanti a lasciare la terra ucraina". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale.

00.02 Ankara pronta a inviare nave per evacuare combattenti Azovstal

Ankara è pronta a inviare una nave per evacuare i combattenti che sono ancora asserragliati all'interno dell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo ha detto in un'intervista alla Reuters, ripresa dalla Tass, il portavoce del presidente turco Ibrahim Kalin. "In base a questo piano - ha precisato - le persone evacuate dall'acciaieria sarebbero portate via terra fino al porto di Berdyansk, che come Mariupol si trova sul mar d'Azov, e una nave turca le porterebbe attraverso il Mar Nero fino a Istanbul. Se si può fare così, saremo felici di farlo. Siamo pronti. Una nostra nave è pronta per portare i soldati feriti e gli altri civili in Turchia".

00.01 Kiev: Mosca verso referendum per annessione Mariupol

Le forze d'occupazione russe starebbero preparando un referendum per sancire l'annessione di Mariupol alla Russia. Lo ha dichiarato all'Observer Petro Andryushchenko, un collaboratore di Vadim Boychenko, sindaco in esilio della città sul Mare d'Azov, dopo l'annuncio di una simile consultazione nell'Ossezia del Sud, territorio separatista georgiano. Secondo Andryushchenko, l'annuncio del referendum potrebbe arrivare già domani.