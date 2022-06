Centesimo giorno di guerra. L'Onu: "Non ci sarà un vincitore". Von der Leyen: "L'Europa è con Kiev"

"Gli Stati Uniti hanno confermato a vari livelli che il moderno lanciarazzi HIMARS sara' inviato nel nostro paese". Lo ha annunciato il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Facebook. "Queste armi ci aiuteranno davvero a salvare la vita del nostro popolo e a proteggere la nostra terra - ha aggiunto Zelensky - Sono grato al Presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno. Non vediamo l'ora".

La risposta del Cremlino non si fa attendere. "Mosca colpirà mortalmente i centri decisionali se Kiev utilizzera' le armi ricevute dagli Stati Uniti contro i territori russi", ha affermato il vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev, in una intervista ad Al Jazeera riportata dall'agenzia russa Tass. "Se queste tipo di armi verranno utilizzate contro i territori russi - ha aggiunto - le forze armate del nostro Paese non avranno altra scelta che agire per sconfiggere i centri decisionali".

Da Washington arriva una nuova stretta all'accesso dell'esercito russo alla tecnologia 'Made in Usa', nel mirino anche la portavoce del ministero degli Esteri, Zakarova. Con l'embargo europeo per le forniture via mare le importazioni di greggio da Mosca si ridurranno del 92%. Dal sesto pacchetto di sanzioni si salva il patriarca Kirill dopo che Orban aveva minacciato il veto. Von der Leyen: "Non ci facciamo ricattare da Mosca". L'Opec aumenta la produzione di petrolio di 648 mila barili al giorno, oltre le attese.

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro Mosca che colpiscono dirigenti governativi, oligarchi e società legate al presidente Vladimir Putin e a settori chiave dell'economia, oltre a limitare ulteriormente l'accesso dell'esercito russo alla tecnologia 'made in Usa'.

Nella lista del Dipartimento di Stato figurano anche l'oligarca Alexiei Mordashov con i suoi famigliari e le sue società, una delle quali leader nella produzione di acciaio. Colpito anche l'oligarca immobiliarista God Nisanov.

Nella lista delle nuove sanzioni del Tesoro ci sono Serghie Roldugin (e familiari), considerato stretto alleato di Putin e il "money-manager" delle ricchezze offshore dello "zar", gli yacht e i brooker del settore allineati al Cremlino, compresa la Imperial Yachts.

Infine, il Dipartimento del commercio ha ristretto ulteriormente la capacità dell'esercito russo di ottenere tecnologia Usa e altro materiale necessario per sostenere il conflitto in Ucraina, aggiungendo alla sua black list 71 entita' in Russia e Bielorussia, portando il totale a oltre 300.

Intanto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg avverte: L'Occidente deve prepararsi a una "guerra di logoramento" in Ucraina, una guerra che avrà una "lunga durata"ha detto al termine del suo incontro a Washington con il presidente americano Joe Biden. "Dobbiamo essere pronti per una guerra che avrà un percorso lungo, perché constatiamo che si tratta di una guerra diventata di logoramento". Sull'adesione di Svezia e Finlandia, il segretario ha spiegato: "Quando un alleato, la Turchia, solleva preoccupazioni, dobbiamo sederci, affrontarle e quindi trovare una via d'uscita unitaria".

Kiev attribuisce a Mosca il controllo del 20% del territorio ucraino. Passo avanti Ue sulle nuove sanzioni, ma il patriarca Kirill resta fuori dalla lista nera.

Cento giorni di guerra sono passati e le ultime previsioni della Nato dicono che bisogna "prepararsi a un conflitto lungo". La Russia, d'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso Volodymyr Zelensky, controlla il 20% del Paese invaso. Il presidente ucraino ha ringraziato gli Usa per l'invio annunciato delle batterie di missili Himars: "Ci aiuteranno a salvare il nostro popolo". I nuovi sistemi in arrivo da Usa e Regno Unito saranno impiegati appena possibile sul fronte del Donbass e in particolare nella battaglia di Severodonetsk. L'intelligence Usa intanto conferma in un report pubblicato da media Usa le voci già diffuse da Kiev circa l'attentato a cui sarebbe scampato Vladimir Putin nei mesi scorsi. Nello stesso rapporto si dice che il presidente russo sarebbe stato operato in aprile per un tumore grave. L'Ue ha fatto un passo avanti sul piano delle nuove sanzioni, ma la resistenza dell'Ungheria è riuscita a evitare che il patriarca ortodosso russo Kirill venisse inserito nella lista dei "sanzionati".

La Giornata

13.22 Conte: "Addio gas e petrolio russo? Bene, ma come ci scaldiamo?"

"Tutti a dire non dobbiamo prendere gas e petrolio russo. Ben detto, ma e' troppo facile. Domani mattina come ci riscaldiamo? Bisogna dare delle soluzioni. L'ultimo consiglio europeo e' stato deludente. E' necessario coraggio".

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Viterbo nel corso di una iniziativa elettorale.

12.38 Cremlino: ottenuti alcuni risultati, andiamo avanti

La Russia ha ottenuto "alcuni risultati nella sua operazione militare speciale in Ucraina" e continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. "Un buon numero di località sono state liberate dalle forze armate ucraine filo-naziste e la gente può iniziare a riportare la propria vita alla normalità. Questi sforzi continueranno fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale", ha dichiarato Peskov.

12.31 Zelensky: "La vittoria sarà nostra"

"La vittoria sara' nostra": lo ha detto il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, nel centesimo giorno della guerra contro l'invasore russo. Lo ha dichiarato in un videomessaggio diffuso in occasione del centesimo giorno dall'inizio dell'aggressione militare russa. Affiancato, tra gli altri, dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal e dal consigliere presidenziale Mykhaylo Podolyak, Zelensky ha affermato che il suo esercito respingerà l'invasione russa.

12.12 Oms: in Ucraina 269 attacchi a strutture per la salute

Cento giorni di guerra "hanno messo sotto forte pressione il sistema sanitario ucraino". Al 2 giugno, ci sono stati 269 attacchi verificati a strutture e servizi per la salute, durante i quali sono rimaste uccise almeno 76 persone e 59 ferite. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). "Questi attacchi non sono giustificabili, non vanno mai bene e vanno indagati. Nessun operatore sanitario dovrebbe dover fornire assistenza sul filo del rasoio, ma questo è ciò che stanno facendo infermieri, medici, autisti di ambulanze e squadre mediche in Ucraina", spiega Hans Henri P. Kluge, direttore regionale Oms Europa.

12.06 Salvini: "Fa pena chi parla solo di armi e guerra"

"Chiedere la pace e lavorare per la pace dovrebbe essere obbligatorio per tutti e mi fanno pena i miei colleghi politici che parlano solo di armi e di guerra. Dovremmo essere sempre al lavoro per parlare di pace". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo ad una appuntamento elettorale a Cerea, nel veronese.

11.41 Kiev: guerra difensiva, non useremo armi usa per attaccare in Russia

L'Ucraina sta conducendo una "guerra difensiva" e "non prevede di attaccare infrastrutture sul territorio russo" con le armi fornite dagli Usa, in particolare con il lanciarazzi Himars: cosi' Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymir Zelensky, sul suo profilo Twitter. "I nostri partner sanno dove vengono utilizzate le loro armi. Qualsiasi affermazione secondo la quale vi è l'intenzione" di usarle per attaccare la Russia "è frutto di una operazione psicologica dei servizi speciali russi", aggiunge Podolyak nel tweet.

10.56 Von der Leyen: oggi parlerò con Macron del sostegno all'Ucraina

"Cento giorni fa la Russia ha scatenato la sua guerra ingiustificata contro l'Ucraina. Il coraggio degli ucraini richiede il nostro rispetto e la nostra ammirazione. L'Ue è con l'Ucraina. Oggi a Parigi parlerò con Emmanuel Macron del sostegno attuale e futuro dell'Ue al paese". Lo scrive la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

10.36 L'Onu: la guerra non avrà un vincitore

La guerra tra Mosca e Kiev, giunta al suo centesimo giorno, "non avra' un vincitore". Lo scrive in una nota Amin Awad, coordinatore Onu per la crisi in Ucraina. "Piuttosto, abbiamo visto per cento giorni cosa e' stato perduto: vite, case posti di lavoro e prospettive", ha affermato il funzionario.

09.47 Bombardamenti notturni nella regione di Kharkiv, un morto

Una persona è stata uccisa la notte scorsa in seguito a bombardamenti russi sulla regione di Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta l'agenzia Unian.

Nella città è stato colpito un edificio amministrativo e non si registrano vittime, mentre nel villaggio di Tsirkuny alcune case sono state distrutte e un civile ha perso la vita. Altre sei persone sono rimaste ferite.

09.22 Kiev: nei primi cento giorni i soldati russi caduti sono 30.950

Sono circa 30.950 i soldati russi uccisi in Ucraina nei primi 100 giorni dell'invasione russa: lo riporta l'esercito di Kiev su Twitter. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 210 caccia 175 elicotteri e 535 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.367 carri armati russi, 675 pezzi di artiglieria, 3.366 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 121 missili da crociera e 13 navi.

09,19 Ex ministro ucraino: dietro il piano italiano c'è Mosca, va ignorato

Dietro il piano di pace per l'Ucraina proposto dall'Italia c'è Mosca, che cerca di attuare la sua linea attraverso Paesi terzi: ne è convinto l'ex ministro degli Esteri ucraino Volodymyr Ohryzko, che ha spiegato la sua posizione durante un'intervista a Obozrevatel ripresa dall'agenzia Unian. "Questo è sorprendente, perché di solito qualsiasi piano, se riguarda un Paese, viene almeno discusso e persino concordato con quel Paese. Se riguarda te, fare queste cose senza di te è semplicemente immorale - ha detto Ohryzko -. C'è una formula: niente sull'Ucraina senza l'Ucraina. Ma qui non hanno prestato attenzione a questo e hanno subito presentato un piano all'Onu, un'organizzazione assolutamente incapace che non può fare nulla e non farà nulla, perché la Russia bloccherà immediatamente qualsiasi iniziativa ragionevole insieme alla Cina". Quindi, questo piano dovrebbe essere ignorato, ha commentato.

08.46 Gb: in due settimane la Russia controllerà l'intera regione di Lugansk

La Russia controlla oltre il 90% della regione di Lugansk, nell'Ucraina orientale, e probabilmente salirà al 100% nelle prossime due settimane: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese.

Il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, sottolinea tuttavia che il successo nel Lugansk è costato caro a Mosca in termini di risorse. Tanto che la Russia non è stata in grado di avanzare su altri fronti o assi, dove le truppe sono passate sulla difensiva.

08.05 Bielorussia invia unità speciali al confine

La Bielorussia ha inviato unità delle forze speciali nelle aree al confine con l'Ucraina, in particolare nelle regioni meridionali di Volyn e Poliske. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Unian.

08.04 Russia, esercitazione militare nel Pacifico con 40 navi guerra

La flotta militare russa nel Pacifico ha iniziato una esercitazione che coinvolge oltre 40 navi da guerra e 20 aerei da combattimento e elicotteri. Lo riporta l'agenzia Tass citando fonti della Difesa russa.

07.58 Intelligence Gb, successo tattico Russia in Donbass

"La Russia sta ottenendo un successo tattico nel Donbass": così l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, giunta al centesimo giorno. "Le forze russe hanno avuto uno slancio, che hanno mantenuto, e attualmente sembrano mantenre l'iniziativa sull'opposizione ucraina", si legge ancora.

07.51 Kiev: 261 bambini uccisi e 463 feriti da inizio della guerra

Sono 261 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 463 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv.

07.35 Zelensky: "Con partner studiamo nuove sanzioni"

"L'Ucraina ha già iniziato a lavorare, insieme ai suoi partner internazionali, su nuovi pacchetti di sanzioni contro la Russia, che pagherà il prezzo pieno per aver distrutto la vita dei suoi vicini". ha detto ancora il presidente ucraino.

01.20 Zelensky annuncia nuovo pacchetto di aiuti dalla Svezia

"Oggi abbiamo un nuovo pacchetto di aiuti alla difesa dalla Svezia. Sono molto grato alla leadership di questo stato". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky nel consueto video-messaggio su Facebook. "Ci aspettiamo anche buone notizie sulla fornitura di armi da parte di altri partner - ha sottolineato Zelensky - stiamo lavorando per portare la fornitura di moderni sistemi di combattimento ad un livello molto più elevato".

01.15 Kiev: da inizio guerra sono nati 48mila bambini

Dall'inizio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso, sono nati nel Paese oltre 48 mila bambini. Lo ha riferito il ministero della Salute ucraino secondo quanto riportato da Kyiv Independent. La maggior parte dei bambini è nata nelle oblast di Leopoli, Dnipropetrovsk e Odessa.

00.32 Zelensky: "Cinquanta Paesi hanno riaperto le ambasciate a Kiev"

Sono 50 le ambasciate che hanno ripreso la propria attività a Kiev. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato da Kyiv Independent.

"Ogni nuova ambasciata che torna nella nostra capitale è una testimonianza della nostra fiducia nella nostra vittoria", ha concluso Zelensky.

00.20 Zelensky: "Grazie agli Usa e Biden per i lanciarazzi Himars"

"Gli Stati Uniti hanno confermato a vari livelli che il moderno lanciarazzi Himars sarà nel nostro paese". Lo ha detto il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Facebook. "Queste armi ci aiuteranno davvero a salvare la vita del nostro popolo e a proteggere la nostra terra - ha aggiunto Zelensky - Sono grato al Presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno. Non vediamo l'ora".