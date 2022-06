Written by Redazione Spettacolo

Rate this item

Intanto stasera serata di Gala al Teatro di Corte di Napoli con le migliori serie, soprattutto di Rai Fiction e Sky, amate dagli spettatori e che saranno premiate con i produttori, registi, sceneggiatori e cast. Un evento dei Giornalisti Cinematografici Italiani in collaborazione con la Film Commission Regione Campania che premia stasera a Palazzo Reale il meglio della grande serialità: da A casa tutti bene - La Serie di Gabriele Muccino e Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek a Vita da Carlo di Carlo Verdone, la più votata tra le 'original', a Strappare lungo i bordi, esordio di Zerocalcare con un'irriverente animazione di grande originalità. (ANSA).

C'è anche un Nastro d'Argento speciale per Alessandro Gassmann, protagonista della miglior serie 'crime' I bastardi di Pizzofalcone e di Un Professore ma soprattutto amatissimo interprete della serialità e protagonista domani di un incontro speciale con la stampa.

More in this category: