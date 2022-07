Europei calcio femminile, Italia sconfitta 5-1 dalla Francia

Written by Redazione Sport

La Francia domina con la tripletta di Geyoro (9’, 40’ e 45’) e con la doppietta di Katoto (12’ e 15’), sfruttando le incertezze difensive dell’Italia e chiudendo i conti dopo un quarto d’ora. Le azzurre trovano il gol della bandiera nella ripresa con Piemonte (76’). “Non è stata ovviamente la serata che sognavamo, ma sapevamo che la Francia è una squadra molto forte. Non potevamo immaginare una sconfitta del genere, ora dobbiamo concentrarci sui prossimi impegni”, il commento della ct azzurra Bertolini. Giovedì 14 luglio le azzurre sfidano l’Islanda.

Finisce molto male la partita d'esordio della nazionale di calcio femminile negli Europei in Inghilterra contro la Francia. Le azzurre sono state battute 5-1 nella prima giornata del girone D.

