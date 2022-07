Ucraina: 'Lancio di missili su regione Kiev e dalla Bielorussia'

Le forze russe hanno sferrato un attacco missilistico contro la regione di Kiev nelle prime ore del mattino di oggi, stando a quanto riferisce il governatore locale secondo cui l'attacco avrebbe colpito infrastrutture nella zona.

In un aggiornamento su Telegram, citato anche dal Guardian, il governatore Oleksiy Kuleba ha riferito dell'attacco lanciato contro il distretto di Vyshgorod, a nord della capitale ucraina, precisando che sono in corso verifiche per stabilire se ci sono vittime.

Le autorità municipali a Kiev hanno inoltre a loro volta diramato un allarme aereo indicando così ai residenti di assicurarsi di essere al riparo.

Secondo fonti militari ucraine, questa mattina sono stati lanciati oltre 20 missili da territorio bielorusso, di questi nove hanno colpito la zona di Goncharivska, nella regione di Chernihiv. Lo riferisce il Guardian citando un aggiornamento del comando militare ucraino operativo nel nord del Paese che a sua volta fa riferimento ad informazioni ricevute da fonti bielorusse. Non si ha al momento notizia di vittime.

Le forze russe hanno preso il controllo della seconda centrale elettrica più grande dell'Ucraina. Lo ha confermato il governo di Kiev, dopo l'annuncio di Mosca. Le truppe filorusse "hanno ottenuto un piccolo vantaggio tattico: hanno conquistato" la centrale a carbone di "Vuhlehirsk", ha detto il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych in un'intervista pubblicata su YouTube e riportata dai media internazionali.

Le ultime dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov secondo cui la Russia è pronta a negoziare sarebbero solo uno stratagemma per fermare la controffensiva dell'Ucraina, secondo il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko. "Capiscono che l'Ucraina sta preparando una controffensiva nel sud e vogliono creare l'impressione che sia Kiev a non essere disposta a negoziare", ha detto Nikolenko in un'intervista all'Irish Time. "Lo fanno per guadagnare più tempo, per inscenare falsi referendum e assorbire territori - continua il portavoce del ministero degli Esteri ucraino -. Non vediamo alcuna volontà da parte loro di negoziare. Stanno ancora bombardando le città ucraine. Stanno ancora violando accordi, come quello sul grano. Dicono una cosa pubblicamente, ma ne fanno altre sul campo di battaglia".

Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarcimento alle loro famiglie. In un'intervista all'Irish Time, il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko afferma che i russi "non prelevano i cadaveri dal campo di battaglia perché secondo la loro legislazione la famiglia di ogni soldato morto riceve sette milioni di rubli. Niente invece se risulta scomparso: nessun corpo significa niente soldi". Secondo quanto riportato dall'agenzia Interfax, a marzo il presidente Vladimir Putin ha dichiarato al Consiglio di sicurezza russo che le famiglie dei militari uccisi nella cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina avrebbero ricevuto un pagamento forfettario di 7,421 milioni di rubli (circa 121.000 euro) più un compenso mensile.

Sono 75mila i russi uccisi o feriti nella guerra in Ucraina che va avanti dal 24 febbraio secondo fonti dell'amministrazione Usa. Intanto le forze russe hanno preso il controllo dell'impianto a carbone di Vuhlehirsk, la seconda centrale elettrica del Paese, e stanno attuando un "enorme ridispiegamento" del loro contingente in tre regioni meridionali.

La Giornata

09:18 Kiev: "358 bambini uccisi, 690 feriti dall'inizio del conflitto"

Sono 358 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 690 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. Secondo l'ufficio del procuratore, 2.197 istituzioni educative sono state danneggiate, di cui 223 completamente distrutte, a causa dei bombardamenti delle truppe russe.

09:12 Intelligence Gb: "La controffensiva di Kherson prende slancio"

La controffensiva lanciata dalle forze ucraine a Kherson occupata dai russi sta, nell'analisi del ministero britannico della Difesa, "prendendo slancio". In un rapporto dell'intelligence pubblicato questa mattina, la Difesa di Londra sottolinea che le forze ucraine hanno con tutta probabilità stabilito una testa di ponte a sud del fiume Ingulets, che delinea il confine settentrionale di Kherson occupata. Ricordando poi l'attacco di ieri al ponte Antonivskiy e affermando confermando che "è molto probabile che il valico sia ora inagibile", l'analisi dell'intelligence britannica indica che la 49a armata russa di stanza sulla sponda occidentale del fiume Dnipro ora sembra altamente vulnerabile.



09:10 Grano, l'Onu chiede "l'effettiva attuazione dell'accordo"

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha plaudito all'inaugurazione del centro di coordinamento di Istanbul per l'esportazione di grano dall'Ucraina e ha chiesto alle parti di lavorare per "applicare efficacemente" l'accordo con l'obiettivo di "ridurre l'insicurezza alimentare globale .

08:12 Ucraina, fonti Usa: "75000 i russi uccisi"

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha dichiarato che oltre 75.000 russi sono stati uccisi o feriti durante la guerra in Ucraina, aggiungendo che l'esercito russo è affaticato, ma che gli ucraini sono alla ricerca di ulteriori rinforzi, poiché intendono lanciare una controffensiva nel sud prima dell'inverno. "Siamo stati informati che più di 75.000 russi sono stati uccisi o feriti, un numero enorme, e oltre l'80% delle loro forze di terra sono impantanate", ha spiegato alla Cnn Elissa Slotkin, membro del Comitato per i servizi armati della Camera Usa che recentemente ha fatto visita in Ucraina.

08:04 Ucraina, Kiev: "In mattinata 20 missili dalla Bielorussia"

Secondo fonti militari ucraine, questa mattina sono stati lanciati oltre 20 missili da territorio bielorusso, di questi nove hanno colpito la zona di Goncharivska, nella regione di Chernihiv. Lo riferisce un aggiornamento del comando militare ucraino operativo nel nord del Paese che a sua volta fa riferimento ad informazioni ricevute da fonti bielorusse. Non si ha al momento notizia di vittime.

07:58 Ucraina, nove missili su Cherniv

Nove missili hanno colpito la regione di Chernihiv. Lo riferisce l'esercito ucraino, mentre il governatore regionale, Viacheslav Chaus, ha affermato che diversi missili sono stati lanciati dal territorio della Bielorussia colpendo Honcharivska intorno alle 5 del mattino.

02:49 Ucraina, da Regione Marche 3,6 mln euro a imprese per crisi export



La Regione Marche ha pubblicato il bando che assegna 3,6 milioni di euro di contributi una tantum a sostegno delle aziende marchigiane che hanno subito perdite a causa del conflitto russo ucraino. Beneficiare del sostegno pubblico sono le micro e piccole medie imprese esportatrici abituali in ucraina, russia e bielorussia, e loro fornitrici, del settore industriale, artigianale e servizi. Due linee di finanziamento per le quali le domande potranno essere presentaste dalle 9 del 1 agosto alle 9 del 26 settembre 2022 su modello di autocertificazione scaricabile digitalmente. Il provvedimento, ricorda il vicepresidente della giunta regionale, rientra nel pacchetto di misure adottate dalla regione per contrastare la crisi economica generata dal conflitto in corso, con risorse aggiuntive rispetto a quelle nazionali. Sostegni assegnati con diversi fondi che riguardano anche le imprese della pesca, la liquidità delle imprese, aiuti ai consorzi e alle società consortili (compre associazioni temporanee di imprese tra micro e pmi). Il bando emanato è quello relativo alla sola misura a (imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi)

01:46 Kiev: Mosca lascia cadaveri per non pagare famiglie

Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarcimento alle loro famiglie. In un'intervista all'Irish Time, il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko afferma che i russi "non prelevano i cadaveri dal campo di battaglia perché secondo la loro legislazione la famiglia di ogni soldato morto riceve sette milioni di rubli. Niente invece se risulta scomparso: nessun corpo significa niente soldi".



Secondo quanto riportato dall'agenzia Interfax, a marzo il presidente Vladimir Putin ha dichiarato al Consiglio di sicurezza russo che le famiglie dei militari uccisi nella cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina avrebbero ricevuto un pagamento forfettario di 7,421 milioni di rubli (circa 121.000 euro) più un compenso mensile.

00:05 Kiev: Mosca parla di negoziati per fermare contrattacco

La disponibilità al negoziato espressa di recente dal ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è solo uno stratagemma per fermare l'annunciata controffensiva ucraina a Kerson. Ne è convinto il portavoce del ministero degli Esteri Oleg Nikolenko, che ha concesso un'intervista al The Irish Times .

00:04 Usa: 75.000 russi uccisi o feriti nella guerra

Sono 75.000 i russi uccisi o feriti nella guerra in Ucraina. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Usa in un briefing al Congresso secondo quanto riportato dalla Cnn. Oltre l'80% delle forze di terra di Mosca, inoltre, sono "impantanate" e sono stanche, laddove l'esercito di Kiev sta aspettando rinforzi e si prepara a lanciare una controffensiva nel sud prima dell'inverno.

00:02 Zelensky: "Neo procuratore generale rispettabile e professionale"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una "persona rispettabile e professionale che sa lavorare in modo sistematico" il neo procuratore Andriy Kostin. Quest'ultimo ha preso il posto di Iryna Venediktova, rimossa dalla carica di procuratore generale all'inizio del mese.

00:00 Kiev: russi controllano seconda centrale elettrica

Le forze russe hanno preso il controllo dell'impianto a carbone di Vuhlehirsk, la seconda centrale elettrica del Paese, e stanno attuando un "enorme ridispiegamento" del loro contingente in tre regioni meridionali. Lo ha dichiarato in un'intervista pubblicata su Youtube il consigliere presidenziale ucraino, Oleksiy Arestovych, parlando di un "piccolo vantaggio tattico" per Mosca.