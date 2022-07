Kiev: "Negli scontri a Kherson uccisi più di 100 soldati russi". Zelensky, "Attacco a Olenivka è crimine di guerra pianificato".

Yuri Sobolevsky, vicegovernatore dell'amministrazione regionale, su Telegram: "L'esercito ucraino si sta riversando contro i russi e questo è solo l'inizio". Per gli 007 di Londra è "molto probabile" che le forze del Cremlino abbiano allestito "due ponti di barche e un sistema di traghetti per compensare il fatto che i vicini ponti siano stati danneggiati nei recenti attacchi".

Il comando meridionale dell'esercito di Kiev ha riferito in una nota che oltre 100 soldati russi sono stati uccisi nei combattimenti di venerdì nella regione di Kherson, obiettivo della controffensiva ucraina nel Sud del Paese. Durante gli scontri, si legge ancora nella nota, sono stati distrutti sette carri armati e due depositi di munizioni russi.

Yuri Sobolevsky, vicegovernatore dell'amministrazione regionale installata dai russi, che hanno conquistato Kherson nelle prime fasi dell'invasione, ha esortato i residenti a stare lontano dai depositi di munizioni russe. "L'esercito ucraino si sta riversando contro i russi e questo è solo l'inizio", ha scritto Sobolevsky su Telegram.

È "molto probabile" che le forze russe abbiano allestito "due ponti di barche e un sistema di traghetti" nell'area di Kherson "per compensare il fatto che i vicini ponti siano stati danneggiati nei recenti attacchi", a specificarlo è l'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica.

Oltre a ciò è ragionevole pensare che "l'Ucraina abbia respinto con successo attacchi russi di piccola scala dalla linea del fronte da tempo stabilita vicino la città di Donetsk, nel Donbass", si legge ancora. "Nei territori occupati di recente nell'Ucraina meridionale, le autorità installate dai russi sono molto probabilmente sotto crescente pressione da parte di Mosca perché consolidino il loro potere sulla regione e preparino referendum per l'annessione alla Russia entro la fine dell'anno".

"La Russia - infine - al momento classifica le aree occupate come sotto 'amministrazione militare-civile' ad interim", aggiungono gli 007 di Londra, "le autorità locali stanno probabilmente costringendo la popolazione a rivelare dettagli personali per poter costituire i registri di voto".

Zelensky, "Attacco a Olenivka è crimine di guerra pianificato". Sindaco Kharkiv: "Bombe su scuola"



S&P taglia drasticamente il rating dell'Ucraina. Dopo video sull'evirazione di un soldato ucraino, l'Onu invita le parti in conflitto a evitare la tortura.

L'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina ha aperto un'indagine sull'attacco al carcere di Olinivka controllato dai filo-russi nel Donbass e dove sono stati uccisi oltre 50 prigionieri di guerra, secondo le accuse mosse da Kiev a Mosca.

La Giornata

07:45 Kiev: oltre 100 soldati russi uccisi in scontri Kherson

07:41 Gb: respinti attacchi russi su linea fronte Donetsk

"È probabile che l'Ucraina abbia respinto con successo attacchi russi di piccola scala dalla linea del fronte da tempo stabilita vicino la città di Donetsk, nel Donbass". È quanto si legge nell'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica.

07:37 Gb: russi stanno utilizzando ponte barche a Kherson

07:07 Shmyhal, Kiev riceverà altri 20 mld da partner internazionali



L'Ucraina riceverà ulteriori 20 miliardi di dollari di sostegno dai partner internazionali. Lo riferisce The Kyiv Independent che cita il primo ministro Denys Shmyhal

07:05 Bombardamenti nel Donetsk, 5 civili morti e 13 feriti



Bombardamenti russi nell'oblast di Donetsk hanno provocato la morte di 5 civili e il ferimento di 13. Lo rende noto The Kyiv Independent che cita il governatore dell'oblast di Donetsk, Pavlo Kyrylenkore

06:09 Attacco su Kharkiv, colpita una scuola

Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha segnalato dei bombardamenti nel distretto Slobidsky di Kharkiv.

Lo ha riferisce Kyiv Independent. Secondo quanto riferito, nell'attacco è stato colpito un edificio scolastico. Non si hanno notizie sulle vittime.

05:38 Inviato Usa: la Russia intende cancellare l'Ucraina dalla mappa del mondo

L'ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite afferma che non dovrebbero più esserci dubbi sul fatto che la Russia intenda smantellare l'Ucraina "e dissolverla completamente dalla mappa del mondo". Linda Thomas-Greenfield ha detto venerdì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che gli Stati Uniti stanno vedendo segnali crescenti che la Russia sta gettando le basi per tentare di annettere tutte le regioni ucraine orientali di Donetsk e Luhansk e le regioni meridionali di Kherson e Zaporizhzhia, "con l'obiettivo di tenere referendum fasulli o decretare l'adesione alla Russia". Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ``ha persino affermato che questo e' l'obiettivo bellico della Russia.``

00:21 Onu: "No a torture"

Le Nazioni Unite hanno invitato "tutte le parti" in conflitto in Ucraina a evitare la tortura dopo la diffusione di un video in cui i russi sembrano evirare un prigioniero di guerra ucraino. La Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina si è detta "sconvolta" dalle immagini, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

00:19 Kiev apre indagine su attacco a prigionieri di guerra

"Gli occupanti hanno colpito il territorio del carcere n. 120",

ha affermato l'ufficio del procuratore, aggiungendo che 130 persone sono rimaste ferite. Sulla responsabilità della strage, Ucraina e Russia si sono accusate a vicenda.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco e ha invitato la comunità internazionale a condannare quella che ha definito "brutale violazione del diritto internazionale umanitario"

00:15 S&P taglia drasticamente il rating dell'Ucraina

Standard & Poor's ha tagliato drasticamente il rating dell'Ucraina da CCC+ a CC. Lo riporta l'ageniza Bloomberg.

00:00 Zelensky: attacco a Olenivka è crimine di guerra pianificato

"Ci sono prove sufficienti che si trattava di un crimine di guerra pianificato. É un'altra conferma che la Russia è uno stato terrorista". In un video postato su Telegram, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, parla del bombardamento a Olenivka e dice: "In quell'attacco terroristico dei russi più di 50 difensori ucraini sono stati cinicamente uccisi".