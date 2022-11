La Juventus batte la Lazio 3-0 ed è terza in classifica

Sesta vittoria consecutiva in campionato per una Juventus ritrovata, che batte la Lazio e chiude in crescendo il proprio 2022, portandosi al terzo posto in classifica.

All'Allianz Stadium finisce 3-0 grazie alla doppietta di un ottimo Kean e al sigillo di Milik: la squadra di Allegri sale a 31 punti scavalcando l'Inter e proprio gli uomini di Sarri, costretti al terzo ko da inizio campionato e a restar fermi a quota 30.

Tanto equilibrio e non moltissime occasioni nelle prime battute di gioco, con i bianconeri che provano a spaventare Provedel con Kean e Fagioli senza pero' trovare fortuna.

Proprio nel finale di frazione la Juve rompe l'equilibrio con l'attaccante azzurro, che scappa in profondità sul lancio di Rabiot (bravo a rubar palla a Milinkovic), battendo il portiere in uscita con un bel pallonetto che vale l'1-0.

Ad inizio ripresa, al 54', Kean si ripete firmando il 2-0 e la doppietta personale, spingendo dentro a porta vuota una respinta di Provedel sul diagonale mancino di Kostic.

La Lazio prova a reagire presentandosi un paio di volte e in maniera pericolosa dalle parti di Szczesny, seppur senza costringere il polacco ad interventi degni di nota.

La squadra di Allegri, dal canto suo, difende senza problemi il doppio vantaggio e proprio nel finale fa scorrere i titoli di coda sul match, trovando la terza rete con Milik che mette dentro su assist di Chiesa.

Prima del triplice fischio Vecino e poi Anderson vanno vicini al gol della bandiera biancoceleste, ma non riescono a gonfiare la rete. AGI