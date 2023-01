Chiesa torna a segnare, la Juve ai quarti di Coppa Italia

A distanza di oltre un anno Federico Chiesa torna a segnare e trascina la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. All'Allianz Stadium battuto 2-1 il Monza grazie al sigillo dalla panchina dell'ex viola a dodici minuti dal 90', dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Kean e Valoti. La squadra di Massimiliano Allegri ora se la vedrà con la Lazio al prossimo turno.

I bianconeri partono subito forte e, dopo un'ottima chance fallita da Fagioli, trovano all'8' il gol del vantaggio: Soule serve sulla corsa McKennie, che crossa molto bene al centro trovando la testa di Kean per l'immediato 1-0. I padroni di casa sembrano in totale controllo della sfida, pur senza affondare di nuovo il colpo, ma i biancorossi restano a galla e al 24' ristabiliscono l'equilibrio: corner perfetto di Colpani, zuccata di Valoti e rete dell'1-1 che Perin non riesce ad evitare. La Juve rischia di accusare il colpo, è brava però a scuotersi tornando a spaventare Cragno con Iling prima e Soule poi, mentre ad inizio ripresa e' Kean a trovare la strada sbarrata dal portiere ex Cagliari.

Con il passare dei minuti i bianconeri perdono brillantezza e lasciano maggior iniziativa al Monza, che non crea colossali palle gol ma si presenta con costanza dalle parti di Perin. Allegri decide di mischiare le carte in tavola, inserendo forze fresche del calibro di Chiesa e Di Maria, che in pochi minuti riaccendono la fiamma juventina. Dopo un gol annullato a Kean per fuorigioco, è proprio Chiesa a segnare al 78' il gol del 2-1, grazie ad uno splendido destro a giro che colpisce il palo prima di entrare (non segnava dal 6 gennaio 2022). Nel finale gli ospiti tentano gli ultimi disperati assalti alla porta avversaria, senza però trovare il varco giusto per fa male; la Juve invece si difende con ordine e si prende il pass per i quarti di finale. AGI