Putin incontra Wang: "Relazioni tra Russia e Cina importanti per la stabilità internazionale"

Intanto mentre è in corso l’incontro tra Lavrov e Wang, il legame tra Russia e Cina sembra ancora più saldo . Lo stesso diplomatico cinese, incontrando ieri, il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Nikolai Patrushev aveva sottolineato che le relazioni con Mosca sono " solide come una roccia e resisteranno a qualsiasi prova della mutevole situazione internazionale".

Una posizione ribadita dal presidente della Duma , Vyacheslav Volodin, convinto che " l'attuale situazione sia il risultato della politica estera di Washington ". "Interrompendo l'adempimento dei propri obblighi e respingendo le proposte di sicurezza globale (avanzate dalla Russia), gli Usa hanno rovinato l'architettura di stabilità internazionale. Hanno fatto precipitare il mondo in uno stato di conflitti e sfide", ha sostenuto Volodin, esortando i parlamentari americani a "rendersi conto della situazione creata per colpa di Biden e delle sue possibili conseguenze".

Mosca respinge al mittente le accuse di voler agitare l’allarme nucleare. Lo stop all’accordo Start era “ inevitabile” e la decisione è scaturita dalla guerra dichiarata dagli Usa e da altri Paesi Nato alla Federazione", ha affermato l'ex premier e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un messaggio su Telegram.

Wang Yi , incontrerà sempre oggi a Mosca anche il presidente russo, Vladimir Putin . I due hanno contatti "stretti e regolari", come assicura il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov . "Sapete - aggiunge - che i leader di Russia e Cina mantengono un dialogo onesto, in generale, apprezziamo e manteniamo le nostre relazioni di un partenariato strategico così avanzato, che implica una comunicazione regolare tra i capi di Stato".

La missione del diplomatico cinese a Mosca cade il giorno dopo i discorsi ‘ incrociati ’ di Biden a Varsavia e di Putin all’assemblea federale in cui il capo del Cremlino ha annunciato la sospensione di Start , il trattato con gli Stati Uniti per il disarmo nucleare.

Le relazioni tra Russia e Cina sono importanti per " stabilizzare la situazione internazionale ". Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin , alla luce dell'incontro con Wang Yi , il diplomatico cinese di più alto rango, in visita a Mosca.

