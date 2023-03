Kostic gela l'Inter, la Juve vince il derby d'Italia

Dopo il successo nella gara d'andata dell'Allianz Stadium (2-0), la Juventus fa suo anche il derby d'Italia di ritorno contro l'Inter. A San Siro stavolta finisce 1-0 per i bianconeri grazie al gol di Kostic nel corso della prima frazione di gioco. La squadra di Allegri sale cosi' a 41 punti in classifica, mentre gli uomini di Inzaghi, alla seconda sconfitta di fila in campionato e terza nelle ultime quattro uscite, sono costretti a restare a quota 50 vedendosi scavalcare dalla Lazio al secondo posto.

In un avvio di gara molto equilibrato e combattuto, le prime due occasioni sono nerazzurre e portano la firma di Barella, che per due volte trova l'opposizione di uno Szczesny provvidenziale. Al 23' a passare in vantaggio sono invece i bianconeri, con Kostic bravo ad indovinare un diagonale mancino dall'interno dell'area sul tocco di Rabiot. La squadra di Inzaghi non sembra riuscire ad imbastire la giusta reazione, peccando di incisività negli ultimi metri di campo.

Ad inizio ripresa Brozovic ha una buona chance, ma spreca tutto dopo l'assist di Dimarco, mentre dall'altra parte ci prova Locatelli con un tiro a giro bloccato in due tempi da Onana. Il match è vivo, i padroni di casa continuano a premere alla ricerca del pareggio, mentre gli ospiti difendono con carattere il gol di vantaggio provando comunque a cercare il varco per far male in ripartenza. Nel finale è ancora la Juve ad avere due potenziali match point, ma Kostic viene prima deviato in corner, poi Onana tocca quel tanto che basta su cross di Chiesa per evitare che Locatelli intervenga per segnare il raddoppio. Gli assalti finali dell'Inter non vanno invece a buon fine, così la triplice fischio la squadra di Allegri può far festa.