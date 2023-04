Il Napoli torna subito a vincere, il Lecce battuto 2-1 Written by Stefano Bassi

Rate this item

La gara si accende e i giallorossi prendono ancor più coraggio, al 64’ però un clamoroso autogol di Gallo , con la palla non trattenuta da Falcone, permette al Napoli di tornare avanti sul 2-1. Con il passare dei minuti il match si blocca e il gioco si ‘spezzetta’, regalando pochissime altre occasioni sia da una parte che dall’altra: al triplice fischio può far festa la squadra di Spalletti. AGI

Al 34’ gli azzurri sfiorano anche il raddoppio con Lozano, bravo a liberarsi al tiro di mancino con Falcone che stavolta riesce a distendersi e deviare in corner. Ad inizio ripresa il Lecce parte meglio e al 52’ pareggia: la firma è quella di Di Francesco , che in mischia indovina il destro da dentro l’area dopo una traversa colpita da Ceesay su sponda aerea di Baschirotto.

Il primo quarto d’ora di gioco è quasi tutto a favore dei salentini, che partono con grande carattere e determinazione, creando la prima occasione all’8’ con Maleh: il marocchino tenta una girata dal limite chiamando Meret ad un colpo di reni per alzare la palla in corner. I partenopei ci mettono un po’ a carburare, ma al 18’ passano avanti grazie al gol di capitan Di Lorenzo , che batte Falcone di testa su cross di Kim.

Al Via del Mare finisce 2-1 grazie al decisivo autogol di Gallo, dopo che Di Francesco era riuscito a pareggiare il vantaggio iniziale di Di Lorenzo. La squadra di Spalletti si porta momentaneamente a +19 sulla Lazio seconda in classifica, mentre i giallorossi di Baroni, alla sesta sconfitta di fila, restano fermi a quota 27 punti a +8 sulla zona retrocessione.

Reduce dalla batosta casalinga incassata contro il Milan, il Napoli torna subito a vincere in casa del Lecce , portandosi a quattro successi di distanza dalla matematica conquista dello Scudetto .

More in this category: