Slitta il lancio di Starship, il razzo che porterà l'uomo su Marte

Written by Redazione Cultura

Rate this item

Con i suoi 120 metri di altezza, Starship appartiene alla categoria dei lanciatori super pesanti , in grado di trasportare in orbita più di 100 tonnellate di carico. La sua potenza al decollo è più del doppio di quella del mitico Saturn V, il razzo del programma lunare Apollo (111 metri).

Starship, il razzo più grande e potente del mondo , destinato a viaggi sulla Luna e su Marte , era previsto in decollo intorno alle 8 ora locale (15 in Italia) dalla base spaziale Starbase, nell'estremo Sud del Texas, negli Stati Uniti. Le previsioni del tempo erano anche favorevoli, ma i problemi tecnici riscontrati nella fase finale della preparazione ne hanno congelato il lancio.

Missione rinviata. Il primo decollo di Starship , il razzo più potente mai costruito, non avverrà oggi come programmato, a causa di un problema tecnico riscontrato durante gli ultimi minuti di preparazione. Lo ha annunciato SpaceX durante il suo filmato dal vivo.

Problemi tecnici negli ultimi minuti di preparazione hanno costretto il team a sospendere la missione. Realizzato da SpaceX di Elon Musk, è in grado di trasportare in orbita più di 100 tonnellate di carico.

More in this category: