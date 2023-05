Meloni al Memoriale della Pace di Hiroshima: "Scriviamo un futuro di speranza"

"Oggi chiniamo il capo e ci fermiamo in preghiera. Oggi non dimentichiamo che l'oscuritànon ha l'ultima parola. Oggi ricordiamo il passato per scrivere, insieme, un futuro di speranza". È quanto ha scrittola premier Giorgia Meloni nel messaggio lasciato al museo della pace a Hiroshima che ricorda le vittime della bomba atomica nella seconda guerra mondiale.

Il summit si è aperto di fatto con la visita dei leader, accolti dal premier Fumio Kishida, al Museo della Pace dove firmeranno il libro d'onore. Successivamente verrà deposta una corona di alloro in onore delle vittime della bomba atomica e si terrà una cerimonia di piantumazione di un albero.

Ha preso il via la prima sessione dei lavori del Summit, per un focus sull'economia globale, preceduta da un incontro di coordinamento Ue tra Meloni, Macron, Scholz, Michel e von der Leyen. Per il presidente del Consiglio anche un bilaterale con il primo ministro canadese, Trudeau.