Accusato di bullismo, si dimette il ministro dell'Istruzione olandese

Il ministro olandese dell'Istruzione primaria e secondaria, il liberale Dennis Wiersma, ha presentato oggi le sue dimissioni dopo essere stato accusato di intimidazione e vessazioni sul posto di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti. Da parte sua, il governo olandese ha sottolineato che questo politico liberale "ha messo il cuore e l'anima" nella sua posizione e si è rammaricato delle dimissioni.

Il politico 37enne è stato accusato nei mesi scorsi di intimidazioni verbali e fisiche nei confronti di dipendenti del Ministero dell'Istruzione olandese, nonché di "scatti di rabbia" e "comportamento sgradevole" nei confronti dei funzionari, come ha ammesso Wiersma, riconoscendo che a volte aveva stato "troppo duro" ed "esigente" con la sua squadra. Dopo le prime lamentele, il suo partito, lo stesso a cui appartiene il premier Mark Rutte, gli ha dato una nuova possibilità dopo essersi scusato a inizio giugno, tra promesse che avrebbe cambiato comportamento e trattamento dei dipendenti del ministero, ma nei giorni scorsi non sono mancate nuove denunce a suo carico sulla stampa locale.

I funzionari lo hanno accusato di intimidazioni verbali e fisiche nei confronti di due persone durante un simposio la scorsa settimana in occasione del 25 anniversario della formazione professionale, un nuovo incidente che ha posto fine alla sua carriera politica e lo ha costretto a dimettersi. La dirigenza del partito liberale (VVD) si è rammaricata di queste dimissioni, e la leader del gruppo politico, Sophie Hermans, ha indicato il suo "rispetto per la difficile decisione" di Wiersma, che ha definito "qualcuno con un grande impegno per l'istruzione" in Olanda. "Sono profondamente dispiaciuto che Dennis Wiersma abbia deciso, con tutta la sua energia e i suoi buoni progetti, di dimettersi dalla carica di ministro dell'istruzione primaria e secondaria. Posso solo rispettare quella decisione. Come governo, abbiamo perso qualcuno che ha messo il cuore e l'anima nell'istruzione. Gli sono grato per questo", ha aggiunto Rutte. Wiersma ha già presentato le sue immediate dimissioni al re Guglielmo Alessandro questo venerdi'. Il ministro dell'Istruzione, della cultura e della scienza, il progressista Robbert Dijkgraaf (D66), assumerà il portafoglio di Wiersma fino a quando il VVD non troverà un successore.